हुंडा देण्याची आर्थिक क्षमता नसणे, हा हुंड्याच्या मागणीवरून विवाहितेचा छळ झाल्याचे आरोप फेटाळण्यासाठी पुरेसा आधार ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. मात्र, अशा आरोपांची सत्यता तपासताना संबंधित महिलेच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हुंडाबळीच्या एका प्रकरणात पती आणि त्याच्या नातेवाइकांची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले..न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. महिलेच्या मृत्यूपूर्वी काही काळ आधी तिचा हुंड्याच्या मागणीवरून छळ करण्यात आल्याचे सिद्ध करणारे ठोस पुरावे सादर करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला..हुंड्याच्या मागणीची सत्यता तपासताना आर्थिक परिस्थिती महत्त्वाचीन्यायालयाने स्पष्ट केले की, हुंड्याची मागणी खरोखर करण्यात आली होती का आणि त्या मागणीसाठी महिलेचा छळ झाला होता का, याची पडताळणी करताना तक्रारदाराच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती दुर्लक्षित करता येणार नाही.एखाद्या कुटुंबाकडे हुंडा देण्यासाठी पुरेसे पैसे नसले, तरी केवळ या कारणावरून छळाचे आरोप चुकीचे ठरवता येत नाहीत. मात्र, आरोपांमधील तथ्य तपासण्यासाठी ही बाब महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकते, असे खंडपीठाने सांगितले..तक्रारदाराच्या कुटुंबाकडे मागणी पूर्ण करण्याची कोणतीही आर्थिक क्षमता नसल्याची माहिती आरोपींना असतानाही त्यांनी मोठ्या रकमेची मागणी केली होती का, याचा विचार तपासादरम्यान केला जाऊ शकतो. ज्याच्याकडे मागितलेली रक्कम देण्याची क्षमता नाही, हे माहीत असतानाही एखादी व्यक्ती इतकी मोठी मागणी का करेल, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला..Maharashtra Weather : राज्यात हवामान पुन्हा बदललं ! ढगाळ वातावरणामुळे थंडी गायब, तापमानाचा पारा वाढला; तुमच्या भागात आज कसे असेल वातावरण? .कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीचे उत्पन्न २,३०० रुपयेया प्रकरणात तक्रारदाराने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०४बी आणि ४९८ए अंतर्गत आरोपींना निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कनिष्ठ न्यायालयाने हुंड्याच्या मोठ्या मागणीसंदर्भातील आरोप तपासताना मृत महिलेच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेतली होती.मृत महिलेचा भाऊ हा कुटुंबातील एकमेव कमावता सदस्य होता. त्याचे मासिक उत्पन्न अवघे २,३०० रुपये होते. त्यामुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती आणि आरोपींनी केलेल्या कथित हुंड्याच्या मागणीतील विसंगतीचा विचार करण्यात आला होता..हुंडाबळीचा कायदेशीर निकष सिद्ध करण्यात अपयशया प्रकरणात हुंड्याच्या कथित मागणीबाबत सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांनी दिलेले जबाब विश्वासार्ह नसल्याचे कनिष्ठ न्यायालयाने ठरवले होते. सुप्रीम कोर्टानेही या पुराव्यांच्या मूल्यांकनात कोणतीही चूक आढळली नसल्याचे स्पष्ट केले..तसेच, पुरावा कायद्यातील कलम ११३बी अंतर्गत हुंडाबळीची कायदेशीर धारणा लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्राथमिक तथ्येही सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आली नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले.त्यामुळे पती आणि त्याच्या नातेवाइकांना निर्दोष ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने अपील फेटाळले. हुंडा देण्याची क्षमता नसणे हा एकमेव निर्णायक पुरावा नसला, तरी आरोपांची सत्यता तपासताना इतर पुराव्यांसोबत या बाबीचाही विचार करता येतो, असे न्यायालयाने पुन्हा स्पष्ट केले..Shaktipeeth Highway Survey : शक्तीपीठ महामार्गाच्या मॅपिंगसाठी पहाटे आलेल्या कर्मचाऱ्यांना भुदरगडच्या शेतकऱ्यांनी दिला चोप; सर्वे करणाऱ्यांना हाकलत साहित्य दिलं पेटवून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.