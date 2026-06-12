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Crime: 'फिश करी चविष्ट नाही...' पती ओरडला; नंतर गर्भवती पत्नीनं जे केलं ते पाहून सगळेच हादरले, काय घडलं?

Fish curry suicide case: पती रागावल्याने एका विवाहित महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मृत महिला गर्भवती होती. तिच्या पतीने तिला माशाच्या करीच्या चवीवरून रागावले होते.
Fish curry suicide case

Fish curry suicide case

ESakal

Vrushal Karmarkar
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तामिळनाडूच्या नामक्कल जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पतीच्या ओरडण्याने दुखावलेल्या एका गर्भवती महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. फिश करी चविष्ट न बनवल्याबद्दल पतीने तिला रागावल्यामुळेच त्या महिलेने हे भयंकर पाऊल उचलले. माहिती मिळताच पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

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