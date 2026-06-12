Crime: 'फिश करी चविष्ट नाही...' पती ओरडला; नंतर गर्भवती पत्नीनं जे केलं ते पाहून सगळेच हादरले, काय घडलं?

तामिळनाडूच्या नामक्कल जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पतीच्या ओरडण्याने दुखावलेल्या एका गर्भवती महिलेने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. फिश करी चविष्ट न बनवल्याबद्दल पतीने तिला रागावल्यामुळेच त्या महिलेने हे भयंकर पाऊल उचलले. माहिती मिळताच पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून तो शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे आणि या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, घटनेच्या दिवशी तिलक नायक बाजारातून मासे घेऊन आले होते. माधुरीने फिश करी बनवली. जेव्हा ते जेवायला बसले, तेव्हा त्यांनी करीच्या चवीवरून आपल्या पत्नीला रागावले आणि रागाने निघून गेले. पतीच्या शब्दांनी माधुरीला खूप दुःख झाले. त्या रात्री तिलक कामावरून घरी परतले तेव्हा त्यांना आपल्या पत्नीचा मृतदेह फासाला लटकलेला आढळला. तिची अवस्था पाहून धक्का बसल्याने त्यांनी तात्काळ आपल्या मालकाला याची माहिती दिली..Supreme Court Verdict : काँग्रेसला धक्का! मीनाक्षी नटराजन यांना 'सर्वोच्च' दणका; राज्यसभा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याविरोधातील याचिका केली नामंजूर.माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेतला, शवविच्छेदनासाठी पाठवला आणि प्रकरणाचा तपास सुरू केला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस प्रकरणाच्या सर्व पैलूंचा तपास करत आहेत. मृत महिलेची ओळख छत्तीसगडची रहिवासी, २० वर्षीय माधुरी विश्वकर्मा अशी पटली आहे. ती तिचा पती तिलक नायक याच्यासोबत तामिळनाडूच्या नामक्कल जिल्ह्यात राहत होती..Rishikesh Viral Video: गंगेच्या प्रचंड प्रवाहात बुडत होता पर्यटक; ऋषिकेशच्या गाईडने स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केले थरारक रेस्क्यू, व्हिडिओ व्हायरल.हे जोडपे रेशीम उद्योगात काम करण्यासाठी येथे आले होते आणि गेल्या सहा महिन्यांपासून एका शेतकऱ्याकडे काम करत होते. तिलक नायक आणि माधुरी विश्वकर्मा यांचे प्रेमसंबंध होते आणि नंतर त्यांनी लग्न केले. ते दोघेही रेशीम किड्यांचे शेतकरी आणि कोष गोळा करणारे म्हणून काम करत होते. याच काळात माधुरी चार महिन्यांची गरोदर होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.