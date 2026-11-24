भगवान श्रीरामाची नगरी अयोध्या आणि माता जानकीची भूमी जनकपूर यांच्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नात्याला आधुनिक रेल्वे संपर्काची जोड मिळणार आहे. 'सरयू-कमला एक्सप्रेस' ही भारत आणि नेपाळमधील मैत्री, सांस्कृतिक संबंध आणि आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करणारी ठरेल, असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोमवारी अयोध्या धाम रेल्वे स्थानकावरील शुभारंभ कार्यक्रमात सांगितले. या रेल्वे सेवेमुळे दोन्ही देशांतील भाविकांना धार्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार असून, सीमावर्ती व्यापार आणि पर्यटनालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..वारसा आणि विकासाचा संगममुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान बालेंद्र शाह यांचे स्वागत व अभिनंदन केले. अयोध्या आणि जनकपूर यांना जोडणारी ही रेल्वे सेवा म्हणजे ऐतिहासिक वारसा आणि आधुनिक विकास यांचा सुंदर संगम असल्याचे त्यांनी सांगितले.या सेवेमुळे नेपाळमधील भाविकांना अयोध्येत रामललाचे दर्शन घेणे, तर भारतीय भाविकांना जनकपूर धाम येथे माता जानकीचे दर्शन घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. श्रीराम आणि माता सीतेच्या विवाहाशी जोडलेली विवाह पंचमीची परंपरा आजही दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंध जिवंत ठेवत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.श्रीराम जन्मभूमी आंदोलनातील नेपाळमधील संत, तरुण आणि महिलांच्या योगदानाचाही योगी आदित्यनाथ यांनी उल्लेख केला. दोन्ही देशांमधील धार्मिक आणि सामाजिक संबंध अनेक शतकांपासून दृढ असल्याचे त्यांनी सांगितले..धार्मिक पर्यटनासोबत व्यापारालाही चालनाभारत आणि नेपाळ यांच्यातील खुली सीमा ही परस्पर विश्वासाचे प्रतीक आहे. दोन्ही देशांतील नागरिक शिक्षण, आरोग्य, व्यापार आणि कौटुंबिक संबंधांसाठी नियमितपणे सीमा ओलांडून प्रवास करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'शेजारी प्रथम' धोरणांतर्गत रस्ते, रेल्वे, डिजिटल संपर्क आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवले जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.उत्तर प्रदेशातील नेपाळ सीमेलगतच्या भागांमध्ये बाराबंकी-बहराइच चौपदरी मार्ग, नेपाळगंजपर्यंत सुधारित रस्ते संपर्क तसेच कार्गो टर्मिनल आणि गोदाम सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे व्यापार, मालवाहतूक आणि सीमावर्ती भागातील आर्थिक गतिविधींना गती मिळेल.'सरयू-कमला एक्सप्रेस'मुळे अयोध्या, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि जनकपूर यांच्यात धार्मिक पर्यटनाचा विस्तार होण्यास मदत होईल. पर्यटकांची संख्या वाढल्यास हॉटेल, वाहतूक, स्थानिक व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधींमध्येही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे..सामायिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपराभारत आणि नेपाळमधील संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांशीही जोडलेले आहेत. पशुपतीनाथ आणि काशी विश्वनाथ, मुक्तिनाथ आणि उत्तर प्रदेशातील तीर्थक्षेत्रे, नेपाळमधून मकर संक्रांतीला गोरखनाथ मंदिरात अर्पण केली जाणारी खिचडी, नवरात्रातील देवीपाटन शक्तिपीठ यात्रा यांचा दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक संबंधांत महत्त्वाचा वाटा आहे.बुद्धांची जन्मभूमी लुंबिनी तसेच सारनाथ, श्रावस्ती आणि कुशीनगर ही बौद्ध तीर्थस्थळेही दोन्ही देशांच्या सामायिक वारशाचे महत्त्व अधोरेखित करतात..अयोध्या धाम रेल्वे स्थानकावर झालेल्या या कार्यक्रमाला कृषिमंत्री सूर्य प्रताप शाही, महापौर महंत गिरीशपती त्रिपाठी, आमदार वेद प्रकाश गुप्ता, रामचंद्र यादव, अमित सिंह चौहान, अभय सिंह, जिल्हा पंचायत प्रशासक रोली सिंह, माजी खासदार लल्लू सिंह, उत्तर रेल्वेचे व्यवस्थापक राजेश पांडे आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक सुनील कुमार वर्मा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.