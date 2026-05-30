Khajuraho Temple: वीकेंड ट्रिपसाठी शोधताय वेगळं ठिकाण? खजुराहोमध्ये मिळेल योग, संस्कृती आणि निसर्गाचा अनोखा अनुभव

भारतीय योग परंपरेला सांस्कृतिक मूल्यांशी जोडून एक सुदृढ, जागरूक आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या समृद्ध समाज निर्माण करण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारकडून सातत्याने कौतुकास्पद पावले उचलली जात आहेत. "योग आणि खजुराहो (Khajuraho) हे दोन्ही शतकानुशतके भारतीय संस्कृतीचे दोन अविभाज्य आणि भक्कम स्तंभ राहिले आहेत," असे प्रतिपादन मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) यांनी केले आहे. जागतिक स्तरावर भारताची मान उंचावणाऱ्या या योग परंपरेचा विस्तार आता गावागावांतील घराघरांपर्यंत करण्यासाठी आयुष विभाग कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले..घर-घर योग-हर व्यक्ती निरोग' अभियानमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सांगितले की, योग हा केवळ विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित न राहता तो राज्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनशैलीचा भाग बनला पाहिजे. यासाठी आयुष विभागाच्या (Ayush Department) वतीने सध्या संपूर्ण मध्य प्रदेशात "घर-घर योग-हर व्यक्ती निरोग" हे विशेष जनजागृती अभियान चालवले जात आहे.या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील आरोग्य मंदिरे, योग वेलनेस सेंटर्स आणि विविध सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून योगासने आणि प्राणायाम लोकांच्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट केले जात आहेत..'वन अर्थ-वन हेल्थ' चे जागतिक जीवन दर्शनआपल्या विशेष संदेशात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आधुनिक युगात योग हा केवळ शरीरासाठी केला जाणारा एक साधा व्यायाम राहिलेला नाही, तर तो 'वन अर्थ-वन हेल्थ' (एक पृथ्वी-एक आरोग्य) ही जागतिक भावना खऱ्या अर्थाने साकारणारे एक महान जीवन दर्शन बनला आहे.आजची तरुण पिढी देखील कोणत्याही दबावाशिवाय, अत्यंत आनंदाने योगाचा स्वीकार करत आहे, जे देशाच्या उज्ज्वल आणि सुदृढ भविष्याचे संकेत आहेत, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली..आंतरराष्ट्रीय योग दिन २०२६ ची जय्यत तयारीखजुराहो येथे आयोजित करण्यात आलेला हा भव्य योग महोत्सव म्हणजे केंद्र सरकारचे केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि राज्य सरकार यांच्यातील उत्तम समन्वयाचे प्रतीक आहे. आगामी २१ जून २०२६ च्या 'आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या' (International Yoga Day 2026) देशव्यापी पूर्वतयारीमधील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे.या यशस्वी आयोजनाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि छतरपूर जिल्हा प्रशासनाचे विशेष आभार मानले व त्यांचे अभिनंदन केले.खजुराहोच्या ऐतिहासिक मंदिरांच्या पार्श्वभूमीवर हजारो नागरिक, पर्यटक आणि तरुणांनी एकत्र येत योगासने केली, ज्यामुळे संपूर्ण छतरपूर जिल्हा आध्यात्मिक आणि आरोग्यमयी ऊर्जेने न्हाऊन निघाल्याचे पाहायला मिळाले.