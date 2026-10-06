UPPCS interview: कोट नीट केला, केस विंचरले, मिठाई भरवली; UPPCS मुलाखतीआधी वडिलांचा हा निरोप पाहून डोळे पाणावले, व्हिडिओ व्हायरल

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या (UPPSC) प्रयागराज येथील मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर घडलेला अवघ्या ६० सेकंदांचा एक प्रसंग सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. UPPCS मुलाखतीसाठी आलेल्या मुलाला त्याच्या वडिलांनी प्रवेशद्वाराबाहेरच कोट व्यवस्थित करून दिला, केस विंचरले आणि मिठाई भरवली. मुलाखतीला जाण्यापूर्वी वडिलांनी घेतलेली ही काळजी कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, व्हिडिओ पाहून अनेक जण भावूक झाले आहेत..सध्या प्रयागराजमधील उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर UPPCS उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू आहेत. शेकडो उमेदवारांपैकी एक उमेदवार आपल्या वडिलांसोबत मुलाखतीसाठी पोहोचला होता. मुलाखतीच्या काही क्षण आधी प्रवेशद्वाराबाहेर हा भावनिक प्रसंग घडला..कोट नीट केला, केस विंचरलेमुलगा मुलाखतीसाठी आत जाण्याच्या तयारीत असताना वडिलांनी त्याचा कोट नीट केला. त्यानंतर त्यांनी खिशातून कंगवा काढून मुलाचे केस व्यवस्थित विंचरले. मुलाखत मंडळासमोर मुलगा स्मार्ट आणि नीटनेटका दिसावा, याची काळजी वडिलांनी घेतली.यानंतर वडिलांनी खिशातून एक छोटे पाकीट काढले आणि मुलाला काहीतरी गोड खाऊ घातले. या छोट्याशा कृतीतून मुलाखतीपूर्वी मुलाला आत्मविश्वास देण्याचा आणि त्याच्यासोबत असल्याची जाणीव करून देण्याचा भावनिक क्षण पाहायला मिळाला..वडिलांच्या पाया पडून मुलगा मुलाखतीसाठी रवानावडिलांनी केलेली ही तयारी पूर्ण झाल्यानंतर मुलाने क्षणाचाही विलंब न करता खाली वाकून वडिलांच्या पाया पडत त्यांचे आशीर्वाद घेतले. त्यानंतर तो आत्मविश्वासाने मुलाखत मंडळाला सामोरे जाण्यासाठी आयोगाच्या इमारतीत दाखल झाला. हा संपूर्ण प्रसंग तेथे उपस्थित असलेल्या व्यक्तींनी कॅमेऱ्यात टिपला..नवरा-मुलीचा मृत्यू, समाजाचे टोमणे अन् डोळ्याला दुखापत; तरीही RAS मध्ये मिळवलं मोठं यश.... रोहिणी गुर्जर यांची जिद्दीची कहाणी.व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरलहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट झाल्यानंतर वेगाने व्हायरल झाला. लाखो लोकांनी हा प्रसंग पाहिला असून, अनेकांनी त्यावर भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काही युझर्सनी वडिलांच्या या कृतीला देवाच्या आशीर्वादाशी जोडले. एका युझरने, देवाने स्वतः ज्याला सजवले आहे, त्याचा विजय कसा थांबेल, अशा आशयाची प्रतिक्रिया दिली.दुसऱ्या एका युझरने वडिलांचा आशीर्वाद ही जगातील सर्वात मोठी ढाल असल्याचे म्हटले. अशा आशीर्वादामुळे कोणतीही बोर्ड परीक्षा विद्यार्थ्याला डगमगवू शकत नाही, अशी भावनाही व्यक्त करण्यात आली..विद्यार्थ्याच्या मेहनतीमागे कुटुंबाचा त्यागUPPCS सारख्या कठीण परीक्षेची तयारी करताना विद्यार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतो. मात्र, या प्रवासात त्याच्या कुटुंबाचा त्याग आणि पाठिंबाही तितकाच महत्त्वाचा असतो. वडिलांची झिजलेली पावले, रात्रंदिवस केलेली मेहनत आणि मुलाच्या भवितव्यासाठी घेतलेले कष्ट या सगळ्यांचे प्रतिबिंब प्रयागराजच्या प्रवेशद्वारावर पाहायला मिळालेल्या या प्रसंगात दिसून आले..सौंदर्य अन् बुद्धिमत्तेचा संगम! वयाच्या २३व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC क्रॅक करून बनली IFS अधिकारी, कोण आहे तमाली साहा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.