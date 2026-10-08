IMD Rain Alert : मोठी बातमी! माॅन्सूनच्या एक्झिट दरम्यान 22 राज्यांत मुसळधार पावसासह वादळाचा अलर्ट; 70 किमी स्पीडने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात कशी स्थिती?

IMD Weather Forecast October 9 : मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असतानाच देशातील अनेक भागांमध्ये हवामानाने अचानक वळण घेतले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ९ ऑक्टोबरसाठी देशातील २२ राज्यांना पाऊस आणि वादळी वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. काही भागांत मुसळधार पावसासह मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो..दिल्लीपासून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगालपासून ईशान्य भारतातील आसाम, मिझोराम, त्रिपुरा आणि अरुणाचल प्रदेशपर्यंत अनेक राज्यांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. डोंगराळ भागात मुसळधार पावसामुळे दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याने नागरिकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता असल्याने मच्छिमारांनाही सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे..२२ राज्यांमध्ये पावसासह वादळी वाऱ्याचा इशाराIMD च्या अंदाजानुसार, ९ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि आसाम या २२ राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी हवामानाची शक्यता आहे. या काळात काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता असून, मेघगर्जनेसह पाऊस पडू शकतो..IMD Rain Alert : 16 राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा, काही भागांत ताशी 75 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता, महाराष्ट्रातूनही मान्सूनच्या माघारीला पोषक स्थिती.हवामान बदलण्यामागे कोणती कारणे?देशातील या बदलत्या हवामानामागे विविध हवामान प्रणाली सक्रिय आहेत. उत्तराखंड आणि लगतच्या हिमाचल प्रदेशच्या परिसरात वातावरणाच्या खालच्या थरात चक्रीवादळासारखी स्थिती तयार झाली आहे. त्याचवेळी दक्षिण झारखंड आणि आसपासच्या भागातही चक्रीवादळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. याशिवाय मन्नारच्या आखातापासून उत्तर अंतर्गत कर्नाटकापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा अर्थात ‘ट्रफ’ सक्रिय आहे. पश्चिम आणि दक्षिण उत्तर प्रदेश तसेच बंगालच्या उपसागराच्या उत्तर आणि दक्षिण भागातही ट्रफची स्थिती आहे. या सर्व हवामान प्रणालींच्या प्रभावामुळे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी वाऱ्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..दिल्लीमध्ये तीन दिवस पावसाची शक्यतादिल्लीमध्ये ९ ऑक्टोबरपासून पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. पुढील तीन दिवस काही भागांत पाऊस पडू शकतो. मेघगर्जनेसह वादळी वारे वाहण्याचा अंदाज असून, वाऱ्याचा वेग ताशी सुमारे २० किलोमीटर राहू शकतो. दिल्लीचे कमाल तापमान ३३ ते ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ ते २४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे..Ladki Bahin Yojana : 'कोणी माई का लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही'; एकनाथ शिंदेंची मोठी घोषणा, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही केलं भाष्य.उत्तर प्रदेशात अनेक जिल्ह्यांना अलर्टउत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, रायबरेली, बस्ती, मिर्झापूर, प्रयागराज, गाझीपूर, मेरठ, सुलतानपूर, कानपूर, सहारनपूर, रामपूर, सीतापूर, फतेहपूर, आग्रा आणि गाझियाबाद या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस आणि वादळी वाऱ्याची शक्यता आहे. काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. लखनौमध्ये कमाल तापमान २८ ते ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१ ते २३ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे..बिहारमध्येही वादळी पावसाची शक्यताबिहारमधील लखीसराय, गया, मुंगेर, रोहतास, पूर्णिया, बक्सर, भागलपूर, दरभंगा, जहानाबाद, बेगुसराय, सहरसा, शेखपुरा आणि मधुबनी या जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या भागांत ताशी ४० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. पाटणामध्ये कमाल तापमान २८ ते ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१ ते २३ अंश सेल्सिअस राहू शकते..मध्य प्रदेशात १२ जिल्ह्यांना इशारामध्य प्रदेशातील छतरपूर, मंडला, सागर, शहडोल, देवास, इंदूर, उज्जैन, रायसेन, विदिशा, सीधी, मुरैना आणि दमोह या जिल्ह्यांमध्ये वादळी पावसाची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ४५ ते ५५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. भोपाळमध्ये कमाल तापमान ३२ ते ३४ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २० ते २२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे..Ladki Bahin Yojana Installment Update : लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट; 'या' महिलांनाच मिळणार 1500 रुपये? योजनेचा पुढील हप्ता हवा असेल तर लगेच करा 'हे' काम.राजस्थानमध्ये हलका ते मध्यम पाऊसराजस्थानमधील धोलपूर, बूंदी, अजमेर, हनुमानगड, चुरू, भरतपूर, बिकानेर, चित्तोडगड आणि टोंक या भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी वादळी वारे वाहू शकतात. वाऱ्याचा वेग ताशी ३० किलोमीटरपर्यंत राहण्याचा अंदाज आहे. जयपूरमध्ये कमाल तापमान ३४ ते ३६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१ ते २३ अंश सेल्सिअस राहू शकते..हिमाचल प्रदेशात मुसळधार पावसाचा इशाराहिमाचल प्रदेशातील मंडी, सोलन, कांगडा, बिलासपूर आणि धर्मशाला या भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ४५ ते ५५ किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. डोंगराळ भागात पावसामुळे दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याने नागरिकांनी आणि प्रवाशांनी विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मनालीमध्ये कमाल तापमान ७ ते ९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान ० ते २ अंश सेल्सिअसपर्यंत राहू शकते..उत्तराखंडमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊसउत्तराखंडमधील ऋषिकेश, नैनिताल, चमोली, टिहरी गढवाल, पिथोरगड, हरिद्वार आणि चंपावत या भागांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. डेहराडूनमध्ये कमाल तापमान २३ ते २५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १७ ते १९ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे..जम्मू-काश्मीरमध्येही पावसाचा अलर्टबारामुल्ला, बांदीपोरा, किश्तवार, गांदरबल, राजौरी, कुपवारा, जम्मू आणि अनंतनाग या भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी ताशी ४५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात. श्रीनगरमध्ये कमाल तापमान २४ ते २६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १० ते १२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे..झारखंडमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यताझारखंडमधील देवघर, धनबाद, हजारीबाग, चतरा, सरायकेला, बोकारो, जमशेदपूर, पलामू आणि पूर्व सिंहभूम या भागांत मुसळधार पाऊस आणि मेघगर्जनेची शक्यता आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ५० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. रांचीमध्ये कमाल तापमान २६ ते २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान १८ ते २१ अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे..पश्चिम बंगालमध्ये वादळी पावसाचा अंदाजपश्चिम बंगालमधील नादिया, हावडा, दुर्गापूर, मुर्शिदाबाद, मालदा, दार्जिलिंग, पुरुलिया आणि बीरभूम या भागांत मुसळधार पाऊस आणि वादळी हवामानाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ६० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. कोलकातामध्ये कमाल तापमान २९ ते ३१ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ ते २५ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे..सांगली, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर भागात पावसाचा अंदाजवर्धा, अमरावती, गडचिरोली या भागात विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज आहे. 30 ते 40 किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे वाहणार आहे. यासोबतच सांगली, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या भागातही पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा हा पाऊस असेल. यासोबतच काही भागात ऑक्टोबर हीट देखील असणार आहे. राज्यात यंदा समाधानकारक पाऊस झाला नाही. फक्त जुलै महिन्यातच मुसळधार पाऊस झाला. जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाने पाठ फिरवलीये. राज्यात कोरड्या दुष्काळाची स्थिती आहे. त्यातच भारतीय हवामान विभागाने मोठा इशारा दिला आहे..मच्छिमारांना सावधगिरीचा सल्लावादळी हवामानासोबत समुद्रात उंच लाटा उसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संबंधित किनारी भागातील मच्छिमारांनी समुद्रात जाण्यापूर्वी हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे. एकंदरीत, मान्सूनच्या परतीच्या काळात सक्रिय झालेल्या विविध हवामान प्रणालींमुळे देशातील अनेक भागांत पावसाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिकांनी स्थानिक प्रशासन आणि हवामान विभागाच्या सूचनांचे पालन करत खबरदारी घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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