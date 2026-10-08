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IMD Rain Alert : मोठी बातमी! माॅन्सूनच्या एक्झिट दरम्यान 22 राज्यांत मुसळधार पावसासह वादळाचा अलर्ट; 70 किमी स्पीडने वाहणार वारे, महाराष्ट्रात कशी स्थिती?

IMD Weather Forecast for October 9 : ९ ऑक्टोबरला IMD ने २२ राज्यांना मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. काही भागांत वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किमीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
IMD weather forecast October 9 heavy rain alert 22 states

IMD weather forecast October 9 heavy rain alert 22 states

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

IMD Weather Forecast October 9 : मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असतानाच देशातील अनेक भागांमध्ये हवामानाने अचानक वळण घेतले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) ९ ऑक्टोबरसाठी देशातील २२ राज्यांना पाऊस आणि वादळी वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. काही भागांत मुसळधार पावसासह मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी वाऱ्याचा वेग ताशी ७० किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो.

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