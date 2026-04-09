IAS Anurag Yadav: तुम्ही असं बोलू शकत नाही... मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांशी भिडला आयएएस अधिकारी, कोण आहेत अनुराग यादव?

पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अनुराग यादव यांचा तीव्र वादंग झाला. या घटनेमुळे निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ पातळीवर चर्चा निर्माण झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या आभासी बैठकीत प्रत्येक अधिकाऱ्याला त्यांच्या क्षेत्रातील मतदान केंद्रांची संख्या विचारण्यात येत होती. यावेळी अनुराग यादव यांची पाळी आली तेव्हा त्यांनी उत्तर देण्यात काही वेळ विलंब केला. यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एक टिप्पणी व्यक्त केली. त्यानंतर अनुराग यादव यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "तुम्ही माझ्याशी अशा प्रकारे बोलू शकत नाही.".घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी निवडणूक निरीक्षक पदावरून हकालपट्टीअनुराग यादव यांनी आपल्या सेवाकालाचा उल्लेख करताना म्हटले की, "मी या सेवेत २५ वर्षे घालवली आहेत. तुम्ही माझ्याशी अशा रीतीने बोलू शकत नाही." त्यांच्या या प्रत्युत्तरानंतर बैठक काही क्षणांसाठी शांत झाली. नंतर इतर विषयांवर चर्चा सुरू झाली आणि बैठक संपली. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी अनुराग यादव यांना कूचबिहार येथील निवडणूक निरीक्षक पदावरून हटविण्यात आल्याचे समोर आले. मात्र, निवडणूक आयोगातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, हा निर्णय वादामुळे नव्हे तर त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे घेण्यात आला आहे..नेमकं काय घडलं?निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी अनुराग यादव यांना त्यांच्या अखत्यारीतील मतदारसंघात किती मतदान केंद्रे आहेत, असा अगदी सोपा प्रश्न विचारला होता. त्याचे उत्तर देण्यात त्यांनी उशीर केला. यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी टिप्पणी केली. त्यानंतर अनुराग यादव यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जाब विचारला. त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले, "आम्हालाही या सेवेत मोठा अनुभव आहे. तुम्ही आमच्याशी असे बोलू शकत नाही." आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, निवडणूक निरीक्षकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. या अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाचे डोळे आणि कान मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या स्तरावर माहिती देण्यात होणारा कोणताही विलंब ही गंभीर बाब समजली जाते..आठवडाभरापूर्वीच नियुक्तीअनुराग यादव यांची सुमारे आठवडाभरापूर्वीच उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये समाज कल्याण आणि सैनिक कल्याण विभागात प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती झाली होती. ते उत्तर प्रदेशातील वरिष्ठ आयएएस अधिकारी आहेत. यापूर्वी ते माहिती तंत्रज्ञान विभागात कार्यरत होते. निवडणूक निरीक्षक म्हणून त्यांची नियुक्ती पश्चिम बंगालातील कूचबिहार येथे करण्यात आली होती. सूत्रांच्या मते, परिसरात अनेक दिवस घालवूनही एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तेथील मतदान केंद्रांची संख्या माहीत नसणे ही चिंतेची बाब आहे. अशा प्रकारची माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असते.या घटनेमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला आणि अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीला बळकटी देण्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत प्रत्येक अधिकारी आपल्या क्षेत्राची संपूर्ण माहिती ठेवतो, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. अनुराग यादव यांच्या प्रकरणात मात्र ही अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. तरीही आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, हटविण्याचा निर्णय केवळ कार्यक्षमतेच्या निकषावर आधारित आहे..निरीक्षक पदावरील अधिकारी ही आयोगाची विश्वासू यंत्रणानिवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, निरीक्षक पदावरील अधिकारी ही आयोगाची विश्वासू यंत्रणा असतात. त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेली माहिती वेळेत मिळाली नाही तर त्याचा परिणाम संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेवर होऊ शकतो. अनुराग यादव यांचा २५ वर्षांचा सेवाकाल लक्षात घेता त्यांच्या उत्तरातील विलंब आणि त्यानंतर झालेला वाद यामुळे आयोगाला योग्य तो निर्णय घ्यावा लागला. सध्या अनुराग यादव यांची उत्तर प्रदेशातील समाज कल्याण आणि सैनिक कल्याण विभागातील प्रधान सचिव म्हणून नियुक्ती कायम आहे. या घटनेनंतर निवडणूक आयोगाने कूचबिहारसाठी नव्या निरीक्षकाची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.