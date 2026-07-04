CA Foundation: दहावीतच पाहिलेलं स्वप्न पूर्ण ! नाशिकची साक्षी जैन सीए फाउंडेशनमध्ये देशात पहिली...

CA Foundation All India Rank 1: नाशिकची साक्षी जैन हिने देशात अत्यंत कठीण समजल्या जाणाऱ्या 'सीए फाउंडेशन मे २०२६' परीक्षेत घवघवीत यश मिळवले आहे. साक्षीने ४०० पैकी तब्बल ३७१ गुण (९२.७५%) मिळवून देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. नाशिकच्या शैक्षणिक इतिहासात सीए परीक्षेत एखादा विद्यार्थी देशात अव्वल येण्याची ही पहिलीच ऐतिहासिक वेळ आहे. साक्षीच्या या यशाची माहिती मिळताच तिच्या घरातल्यांना आनंदाश्रू दाटून आले आणि पालकांनी कपाळावर यशाचा गुलाल लावत आपल्या लाडक्या लेकीचे कौतुक केले..जळगावची कन्या, नाशिकमध्ये घेतले शिक्षणमूळची जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील असलेल्या साक्षीने दहावीत असतानाच सीए होण्याचे ठरवले होते. पुढील शिक्षणासाठी ती नाशिकच्या जैन बोर्डिंगमध्ये राहिली आणि तिने 'भि.य.क्ष. वाणिज्य महाविद्यालयात' प्रवेश घेतला. दररोज १० ते १२ तास अभ्यास, कठोर मेहनत, सातत्य आणि स्वतःवरील विश्वासाच्या जोरावर तिने हे यश मिळवले. या यशात तिचे एकत्र कुटुंब आणि आतेभावाचा मोठा पाठिंबा असल्याचे तिने सांगितले..ICAI CA Toppers List : डोंबिवलीचा सुपुत्र देशभर गाजला! सोहन मांजरेकर ठरला देशातील तिसरा CA टॉपर; संपूर्ण टॉपर यादी पाहा.नाशिक केंद्राचा निकाल सरसयंदा नाशिक शहरातून एकूण ९८७ विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते, त्यापैकी ३२५ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांच्या तुलनेत नाशिक केंद्राचा निकाल यंदा चांगला लागला आहे.नाशिक केंद्रात साक्षीसोबतच इतरही विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली आहे.उत्कर्ष कैलास वाणी: ४०० पैकी ३४३ गुण (शहरात दुसरा)अनन्या अतुल माहेश्वरी: ४०० पैकी ३४० गुण (शहरात तिसरी).सगळीकडून कौतुकाचा वर्षावनाशिकचे नाव देशाच्या नकाशावर सुवर्णअक्षरांनी कोरल्याबद्दल विद्यार्थ्यांवर सर्व स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. 'आयसीएआय' (ICAI) नाशिक शाखेचे पदाधिकारी आणि कार्यकारिणी सदस्यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मनापासून अभिनंदन केले असून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.निकाल कुठे पाहायचा ?विद्यार्थी या परीक्षेचा निकाल ICAI Official Website या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहू आणि डाउनलोड करू शकतात..CA Intermediate Result: महाराष्ट्राच्या शार्दूल विचारेने मारली बाजी, देशात पहिला ! \nदुसरा नंबर कुणाचा ? असा पहा निकाल... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.