करिअर वेध : संघभावना

विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरआयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी 'संघ भावना' महत्त्वाची आहे. टीम वर्क करण्यासाठी आधी तुम्हाला 'टीम प्लेअर' असावे लागते. एखादी व्यक्ती टीम प्लेअर आहे याचा अर्थ ती व्यक्ती त्या टीममधल्या सर्वांना बरोबर घेऊन दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण प्रयत्न करते. समाजात, राजकारणात, कॉर्पोरेट, खेळ (कोणताही), नाटक, सर्व क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी तुम्ही 'टीम प्लेअर' असणे अत्यावश्यक आहे. खरं तर टीम वर्क सिद्ध करण्याची पहिली उत्तम जागा म्हणजे आपले कुटुंब. तुम्हाला घरात रोज किमान २५ वेळा तरी त्याची संधी मिळत असते, जो खरा टीम प्लेअर आहे तो त्याचे सोनं करतो, जो टीम प्लेअर नाही, तो ती संधी गमावतो. वर वर पाहता टीम वर्क, टीम प्लेअर या संज्ञा सोप्या वाटल्या तरी प्रत्यक्षात अमलात आणायला अवघड आहेत..कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये टीमवर्क या गोष्टीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांमध्ये चांगल्या आणि महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला काही चाचण्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामधून ती व्यक्ती 'टीम प्लेअर' आहे का आणि तो टीमवर्क साधू शकतो का आणि तो त्याच्या टीमला चांगलं मॅनेज करू शकेल का अशी काही उत्तर मिळतात. त्याचप्रमाणे, कॉर्पोरेटममध्ये प्रत्येक मॅनेजरचा वर्षाच्या शेवटी परफॉर्मन्स रिव्ह्यू घेतात, त्यामध्ये त्याने टीम वर्क किती प्रमाणात दाखविले याला महत्त्व असते. करमणुकीच्या क्षेत्रात (नाटक, सिनेमा, टीव्ही सिरीअल) फार मोठ्या प्रमाणात टीम वर्क करावे लागते. मालिकेच्या जेमतेम २५ मिनिटाच्या एका भागासाठी अंदाजे २० ते २४ तास काम करावे लागते. त्यासाठी ५०/६० लोकांची टीम काम करते. या पूर्ण प्रक्रियेत प्रचंड टीम वर्क करावे लागते..टीमवर्क म्हणजेएकत्र येऊन काम करणे.एकमेकांना मदत करणे.एकमेकांचे यश साजरे करणेटीममधील एखाद्या व्यक्तीला अपयश आल्यास पूर्ण टीमने त्याच्या पाठीशी उभे राहणेआपले वैयक्तिक अपयश दूर ठेवून, टीमचे टार्गेट साध्य करायला पूर्ण मदत करणेनिःस्वार्थीपणे काम करणे.निश्चित ध्येय असावे.एकमेकांचा आदर करणे.सर्व टीम मेंबर्सवर विश्वास ठेवणे.मानापमान, अहंकार, मतभेद, हेवेदावे बाजूला ठेवत सहभागी होणे.अपयशाची भीती लांब ठेवून काम करणे.नेतृत्व करणाऱ्यास पूर्ण सहकार्य करणे.कायम सकारात्मकता राखणे.टीमवर्क हे कुठल्याही खेळाचा अविभाज्य घटक आहे. विशेषतः क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बॅडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस(डबल्स) या सर्व खेळांमध्ये टीम वर्कला प्रचंड महत्त्व आहे. संपूर्ण टीमने चांगलं काम केलं तरच मोठे यश मिळू शकतं..