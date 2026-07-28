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MHT CET Final Merit List 2026 आज जाहीर! CAP Round 1 Choice Filling सुरू; मेरिट लिस्ट कशी पाहाल? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

MHT CET Final Merit List 2026 आज जाहीर झाली असून CAP Round 1 Choice Filling प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे; मेरिट लिस्ट कशी पाहायची आणि पुढील प्रवेश प्रक्रिया जाणून घ्या.
MHT CET Final Merit List 2026

MHT CET Final Merit List 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

MHT CET 2026 च्या अंतिम गुणवत्ता यादीची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. आज Final Merit List जाहीर झाली असून, त्यानंतर अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या CAP Round 1 Choice Filling प्रक्रियेला सुरुवात होईल. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. Merit List कशी पाहायची, त्यात कोणती माहिती असेल आणि पुढील प्रवेश प्रक्रिया कशी पार पडणार, हे जाणून घ्या.

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