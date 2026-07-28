MHT CET Final Merit List 2026 आज जाहीर! CAP Round 1 Choice Filling सुरू; मेरिट लिस्ट कशी पाहाल? संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या

MHT CET 2026 च्या अंतिम गुणवत्ता यादीची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. आज Final Merit List जाहीर झाली असून, त्यानंतर अभियांत्रिकी प्रवेशासाठीच्या CAP Round 1 Choice Filling प्रक्रियेला सुरुवात होईल. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. Merit List कशी पाहायची, त्यात कोणती माहिती असेल आणि पुढील प्रवेश प्रक्रिया कशी पार पडणार, हे जाणून घ्या..Final Merit List मध्ये कोणती माहिती असेल?अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये विद्यार्थ्यांची खालील माहिती दिली जाईल.विद्यार्थ्याचे नावअर्ज क्रमांक (Application ID)MHT CET Percentileराज्य गुणवत्ता क्रमांक (State Merit Rank)प्रवर्गनिहाय गुणवत्ता क्रमांक (Category Merit Rank)अखिल भारतीय (All India) उमेदवारांसाठी JEE Main Merit Rankआरक्षण प्रवर्गाची माहितीपात्रतेचा (Eligibility) तपशील.याशिवाय खालील माहितीही उपलब्ध असेल.गणित, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या विषयांचे Percentileबारावीतील PCM टक्केवारीPCM विषयांचे गुणदहावीची टक्केवारीगणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयांतील गुणPwD, EWS, TFWS, अनाथ (Orphan) आणि Minority प्रवर्गाचा तपशील (लागू असल्यास).CAP Round 1 Choice Filling कधी?अंतिम गुणवत्ता यादीत नाव असलेल्या विद्यार्थ्यांना 28 जुलै ते 30 जुलै 2026 या कालावधीत CAP Round 1 Choice Filling करता येईल.या काळात विद्यार्थ्यांनी आपल्या पसंतीची अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रम निवडून अंतिम (Lock) करणे आवश्यक आहे..CAP Round 1 Seat Allotment कधी जाहीर होणार?CAP Round 1 Seat Allotment Result 2 ऑगस्ट 2026 रोजी जाहीर केला जाणार आहे.सीट वाटप खालील बाबींवर आधारित असेल.Final Merit Listविद्यार्थ्यांनी भरलेल्या कॉलेज आणि अभ्यासक्रमाच्या पसंतीउपलब्ध जागा.Final Merit List कशी डाउनलोड कराल?cetcell.mahacet.org किंवा fe2026.mahacet.org या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.MHT CET 2026 Admission Portal उघडा.Final Merit List 2026 या लिंकवर क्लिक करा.अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करा.गुणवत्ता यादीतील माहिती तपासा आणि भविष्यासाठी डाउनलोड करून ठेवा..दोन विद्यार्थ्यांचे गुण समान असल्यास काय?जर दोन विद्यार्थ्यांचे MHT CET Percentile समान असतील, तर खालील क्रमाने प्राधान्य दिले जाईल.गणितात जास्त गुणभौतिकशास्त्रात जास्त गुणरसायनशास्त्रात जास्त गुणवयाने मोठा उमेदवार.Seat Acceptance Fee मध्ये बदल नाहीState CET Cell ने अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जाहीर केलेली सुधारित Seat Acceptance Fee मागे घेतली आहे. त्यामुळे यंदाही विद्यार्थ्यांना ₹1,000 इतकेच सीट स्वीकार शुल्क भरावे लागणार आहे.विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियेशी संबंधित सर्व ताज्या अपडेट्ससाठी अधिकृत वेबसाइट नियमितपणे तपासत राहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.