NUTRITIOUS FAMILY MEALS: घरात काळे चणे आणि रताळं आहे? मग नेहमीची उसळ किंवा भाजी करण्याऐवजी यावेळी त्याची खमंग टिक्की बनवून पाहा! चणे, रताळं, ड्रायफ्रूट्स आणि काही मसाले वापरून तयार होणारी ही टिक्की चवीला मस्त आणि पोटभरीची आहे. नाश्ता, मुलांचा डबा किंवा संध्याकाळची भूक - या सगळ्यासाठी हा झटपट आणि पौष्टिक पर्याय ठरू शकतो..साहित्य१ कप काळे चणे, शिजवून मॅश केलेले१ मध्यम आकाराचे रताळे, शिजवून मॅश केलेले१ टेबलस्पून अक्रोड आणि काजू१/४ कप बेसन२ टेबलस्पून तांदळाचे पीठ१ टेबलस्पून जवस किंवा जवसाची पूड१ टीस्पून जिरेपूड.Methi Funke: मेथीची जुडी आणलीये? भाजीऐवजी बनवा हा खमंग पदार्थ; चवीला भारी अन् बनवायलाही सोपा!.१ टीस्पून धणेपूड१ ते २ टीस्पून गरम मसाला१/२ टीस्पून हळद१/२ टीस्पून लाल तिखट (ऐच्छिक)१ टेबलस्पून आलं-लसूण पेस्टचवीनुसार मीठ१ टेबलस्पून तेलभाजण्यासाठी तेल किंवा तूप.कृतीकाळे चणे, रताळे, अक्रोड आणि काजू एकत्र वाफवून घ्या. साधारण १० ते १५ मिनिटांत ते मऊ होतील. त्यानंतर हे मिश्रण चांगले मॅश करून घ्या.मॅश केलेल्या मिश्रणात बेसन, तांदळाचे पीठ, जवसाची पूड आणि सर्व मसाले घाला.यात १ टेबलस्पून तेल घालून सर्व साहित्य चांगले एकत्र करा. मिश्रण कोरडे वाटत असेल तर थोडे पाणी घालून मऊसर मिश्रण तयार करा.या मिश्रणाचे छोटे गोळे करून हाताने चपट्या टिक्की तयार करा.तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल किंवा तूप घाला. टिक्क्या मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्या.गरमागरम टिक्की हिरवी चटणी, दही किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा..Iron Rich Salad: चवीला आंबट-गोड अन् आरोग्यासाठी फायदेशीर! बीट-डाळिंबाचं लोहयुक्त सॅलड एकदा खाऊन पाहाच.फ्रीझरमध्ये कशी ठेवायची?जास्त प्रमाणात टिक्क्या तयार करून त्या कच्च्याच हवाबंद डब्यात ठेवून फ्रीझरमध्ये ठेवा. गरज असेल तेव्हा फ्रीझरमधून थेट काढून तव्यावर भाजता येतील. त्यामुळे व्यस्त दिवसांत झटपट आणि पौष्टिक नाश्ता तयार होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.