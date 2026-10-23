‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’अंतर्गत सूक्ष्म व लघुउद्योगांचा प्रमाणपत्र खर्च सरकार उचलणार; केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची बर्लिनमधून घोषणा

बर्लिन - युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश करताना भारतीय सूक्ष्म व लघुउद्योगांना येणारा महागडा प्रमाणपत्र आणि नियमपालनाचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने थेट मदतीची भूमिका घेतली आहे. ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’अंतर्गत सूक्ष्म व लघुउद्योगांचा प्रमाणपत्राचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलण्यास तयार आहे, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी शुक्रवारी येथे केली..जर्मनीच्या दौऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना गोयल यांनी विद्यमान तसेच नव्याने निर्यात सुरू करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांनी परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाकडे (डीजीएफटी) संपर्क साधावा, असे आवाहन केले.भारत आणि युरोपीय महासंघादरम्यान झालेल्या मुक्त व्यापार कराराची अंमलबजावणी येत्या सहा महिन्यांत होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गोयल यांनी ही घोषणा केली आहे.कोणत्या उत्पादनासाठी, कोणत्या देशात निर्यात करायची आहे आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे प्रमाणपत्र किंवा तपासणी आवश्यक आहे, याचा विचार करून सरकारकडून मदत दिली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..युरोपच्या नियमांचे पालन करण्यासाठीही मदतयुरोपीय महासंघाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करताना कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित ‘कार्बन बॉर्डर अॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ तसेच जंगलतोडमुक्त उत्पादनाशी संबंधित नियमांमुळे भारतीय निर्यातदारांसमोर अतिरिक्त खर्चाचे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर सूक्ष्म व लघुउद्योगांना अशा नियमांचे पालन करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उचलणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले..नवीन निर्यातदार तयार करण्यावर भर‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’चा उद्देश केवळ सध्याच्या निर्यातदारांना मदत करणे नसून नवीन उत्पादने, नवीन बाजारपेठा आणि नवीन निर्यातदार तयार करणे हा असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले. महागडी चाचणी, तपासणी, प्रमाणपत्रे आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अटी यामुळे छोट्या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण होते. हा अडथळा आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे..केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये ‘निर्यात प्रोत्साहन मिशन’ला सहा आर्थिक वर्षांसाठी ₹२५,०६० कोटींची तरतूद करून मंजुरी दिली आहे. निर्यात वित्तपुरवठा आणि बाजारपेठेसाठी आवश्यक गुणवत्ता, प्रमाणपत्र, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि अन्य नियमपालनाच्या मदतीचा या मिशनमध्ये समावेश आहे..गोयल यांच्या घोषणेतील महत्त्वाचे मुद्दे- सूक्ष्म व लघुउद्योगांचा निर्यात प्रमाणपत्राचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलण्यास तयार.- कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित सीबीएएम नियमांचे पालन करण्यासाठी मदत.- जंगलतोडमुक्त उत्पादनासंबंधी ईयूडीआर नियमांच्या पालनासाठीही आर्थिक सहाय्य.- इतर निर्यातदारांना आकारमानानुसार टप्प्याटप्प्याने मदत.- विद्यमान आणि नव्या निर्यातदारांनी डीजीएफटीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.