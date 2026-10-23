भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांतील सहकार्य जागतिक पुरवठा साखळीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे जर्मनीच्या अर्थमंत्र्यांचे विधान

बर्लिन - ‘भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंध गेल्या पाच-सहा वर्षांत वेगाने बदलले असून, दोन्ही देशांमधील सहकार्याला आता नवी दिशा मिळत आहे,’ असे जर्मनीच्या अर्थविषयक मंत्री कॅथरीना रायशे यांनी सांगितले. भारताची आर्थिक प्रगती आणि गरिबीतून बाहेर पडण्याची त्याची विकासगाथा अत्यंत प्रभावी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..भारताच्या विकासप्रवासाचे कौतुक करताना रायशे यांनी भारत आणि जर्मनीमधील वाढत्या आर्थिक संबंधांकडे विशेष लक्ष वेधले. ‘जर्मनीच्या दोन हजारांवर उद्योजकांनी आजअखेर भारतात गुंतवणूक केली आहे. अलीकडे भारतीय उद्योगही जर्मनीत येत आहेत. त्यांचे स्वागत आहे. दोन्ही देशांतील उद्योगांना एकमेकांच्या बाजारपेठा आणि क्षमतांचा अधिक प्रभावीपणे उपयोग करून घेण्याची मोठी संधी आहे,’ असे त्यांनी सांगितले..‘भारत-जर्मनी सहकार्य महत्त्वाचे’रायशे यांनी सेमीकंडक्टर आणि अतिमहत्त्वाची खनिजे यांसारख्या भविष्यातील महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडेही लक्ष वेधले. जागतिक पुरवठा साखळ्या अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि नवीन औद्योगिक संधी निर्माण करण्यासाठी भारत-जर्मनी सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..‘भारत-जर्मनी संबंध आता पारंपरिक व्यापाराच्या चौकटीत न पाहता भविष्यातील औद्योगिक भागीदारीच्या रूपात पाहण्याची वेळ आली आहे. भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, मोठी प्रतिभाशक्ती आणि तंत्रज्ञानातील क्षमता, तर जर्मनीचे औद्योगिक कौशल्य, संशोधन आणि उत्पादनक्षमता यांची सांगड घातल्यास दोन्ही देशांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात,’ असा आशावाद रायशे यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.