Islamabad: भारताचा शेजारी असलेल्या पाकिस्तान बद्दलची मोठी बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानातील आकाराने मोठ्या असलेल्या चार प्रांतांचे तुकडे केले जाणार असल्याचे समजते. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास पाकिस्तानच्या नकाशात मोठ्या प्रमाणात बदलणार होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयाच्या मागे पाकिस्तानचे लष्कर असल्याचेही सांगण्यात आले. .पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देशाची प्रशासकीय रचना बदलण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. पाकिस्तानातील चार मोठ्या प्रांतांचे विभाजन करून त्यांच्या जागी १२ ते १५ लहान प्रांत निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या बदलामुळे पाकिस्तानचा राजकीय नकाशा बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, या प्रस्तावामागे केवळ प्रशासकीय सोय नसून राजकीय सत्तासमीकरण बदलण्याचे गणित असल्याचा दावा काही विश्लेषकांनी केला आहे..GTA 6 Gaming Setup Cost India : घरबसल्या 'GTA 6' खेळायचा आहे? तर खिशात हवा 'इतका' पैसा! PS5 पासून मॉनिटरपर्यंत तरुणाने सांगितला एक-एक हिशोब; व्हिडीओ व्हायरल.चार प्रांतांचे विभाजन?पाकिस्तानमध्ये सध्या पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा आणि बलुचिस्तान असे चार प्रांत आहेत. यातील पंजाब हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा प्रांत आहे. सिंधमध्ये कराचीसारखे महत्त्वाचे व्यापारी केंद्र आहे. या दोन्ही प्रांतांमध्ये अनुक्रमे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) या पक्षांचे राजकीय वर्चस्व आहे. लहान प्रांत निर्माण झाल्यास या पक्षांचे पारंपरिक राजकीय बळ कमी होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. प्रांतांचे विभाजन झाल्यास नव्या प्रशासकीय केंद्रांची निर्मिती होईल. त्यामुळे स्थानिक प्रशासन नागरिकांच्या अधिक जवळ जाईल, असा यामागील समर्थकांचा युक्तिवाद आहे..Narendra Modi Gold Price Statement : नरेंद्र मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याचे दर ३० हजारांनी घसरले?; काय म्हणाले होते पंतप्रधान.लष्कराचा प्रभाव वाढणार?या प्रस्तावाकडे केवळ प्रशासकीय बदल म्हणून पाहिले जात नाही. सामरिक विषयांचे अभ्यासक सुशांत सरीन यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत या प्रस्तावामागे लष्करी आस्थापनेचे राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंध असू शकतात, असे मत मांडले आहे. मोठ्या प्रांतांचे विभाजन झाल्यास प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी होऊ शकते आणि केंद्रातील सत्तेवर लष्कराचा प्रभाव वाढू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. .सरीन यांच्या मते, बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध भागांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीनेही या बदलांकडे पाहिले जाऊ शकते. पाकिस्तानच्या महसूलवाटप व्यवस्थेत प्रांतांना मिळणारा हिस्सा आणि केंद्राच्या आर्थिक अधिकारांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे विश्लेषकांचे दावे आहेत; सरकारने या हेतूंची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही..भारतासाठी काय महत्त्वाचे?पाकिस्तानच्या अंतर्गत रचनेत बदल झाल्यास त्याचे परिणाम केवळ त्या देशापुरते मर्यादित राहणार नाहीत. बलुचिस्तानमधील असंतोष, खैबर पख्तूनख्वामधील दहशतवादी कारवाया आणि राजकीय संघर्ष यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची आहे. अशा वेळी प्रांतांच्या सीमा बदलण्याच्या प्रयत्नांना विरोध झाल्यास अस्थिरता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. .सरीन यांनी पाकिस्तानमधील मर्यादित अस्थिरता भारताच्या दृष्टीने अनुकूल ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले. मात्र, सुमारे २५ कोटी लोकसंख्या असलेल्या अण्वस्त्रधारी शेजारी देशात अनियंत्रित अस्थिरता निर्माण झाल्यास भारतासाठीही गंभीर आव्हाने उभी राहू शकतात, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. .पाकिस्तानमध्ये लहान प्रांत निर्माण करण्याची कल्पना यापूर्वीही मांडण्यात आली आहे. आता हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कधी येणार आणि त्याबद्दल प्रादेशिक पक्षांची भूमिका नेमकी काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.