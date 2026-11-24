डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी) प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीकॅन्सर किंवा कर्करोगाचे निदान झाले, की सगळ्यांचेच धाबे दणाणतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कर्करोगातून सहीसलामत बाहेर पडणे क्वचितच दिसून येत असे. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञान, अद्ययावत शस्त्रक्रिया आणि सुधारित औषधोपचारांमुळे आज कर्करोगावर मात करणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. पण उपचारांदरम्यान आणि त्यानंतरही अनेक शारीरिक व मानसिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे कर्करोगातून वाचलेल्या व्यक्तीचे जीवन पुन्हा स्वावलंबी, कार्यक्षम आणि आनंदी करण्यासाठी पुनर्वसनाची (Cancer Rehabilitation) गरज असते.मुळात कर्करोग म्हणजे शरीरातील काही पेशींची अनियंत्रित वाढ होणे. या असामान्य पेशी संबंधित अवयवाच्या कार्यात अडथळा निर्माण करतात. प्रगत अवस्थांमध्ये त्या रक्तप्रवाहातून किंवा लसिकावाहिन्यांमधून शरीरातील इतर अवयवांमध्ये पसरतात. याला मेटास्टॅसिस म्हणतात..कर्करोग होण्यामागे जनुकीय; तसेच पर्यावरणीय कारणे असतात. कौटुंबिक इतिहास, जीवनशैली आणि सभोवतालचे वातावरण यांचा त्यात सहभाग असू शकतो. तंबाखू व सिगारेटचे सेवन, मद्यपान, शारीरिक हालचालींचा अभाव आणि लठ्ठपणा यांचा काही प्रकारच्या कर्करोगांशी संबंध आहे. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि व्यसनांपासून दूर राहणे यामुळे काही प्रकारच्या कर्करोगांचा धोका कमी करता येतो.कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये केमोथेरपी, रेडिओथेरपी, इम्युनोथेरपी आणि शस्त्रक्रिया यांचा वापर केला जातो. हे उपचार जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र, त्यांदरम्यान किंवा त्यानंतर प्रचंड थकवा, पाठदुखी, सांधेदुखी, दम लागणे, स्नायूंचा ऱ्हास, ताकद आणि शारीरिक सहनशक्ती (Endurance) कमी होणे असे त्रास जाणवू शकतात. त्यामुळे चालणे, जिने चढणे, घरकाम किंवा नोकरी करणेही कठीण होऊ शकते. मळमळ, उलट्या, जुलाब आणि भूक मंदावल्यामुळे वजन व पोषण कमी होऊ शकते. याशिवाय कर्करोग पुन्हा उद्भवण्याची भीती आणि भविष्याविषयीची चिंता यांचाही मानसिक आरोग्यावर परिणाम होतो.म्हणूनच कर्करोग पुनर्वसन ही केवळ फिजिओथेरपी नसून एक बहुविद्याशाखीय प्रक्रिया आहे. यात कर्करोगतज्ज्ञ, फिजिओथेरपिस्ट, आहारतज्ज्ञ, समुपदेशक आणि मानसशास्त्रज्ञ यांचा एकत्रित सहभाग असतो..पुनर्वसनाची गरज कधी भासते?पुनर्वसनाचे स्वरूप रुग्णाच्या आजाराच्या आणि उपचारांच्या टप्प्यानुसार बदलते.कर्करोगाचे निदान आणि आजाराची लक्षणेकर्करोगाच्या प्रकारानुसार लक्षणे बदलतात. उदाहरणार्थ, फुफ्फुसाच्या कर्करोगात खोकला किंवा दम लागणे अशी लक्षणे दिसू शकतात, तर काही प्रकारांमध्ये सुरुवातीला कोणतीही ठळक लक्षणे नसतात. या काळात आजाराविषयी योग्य माहिती देणे, लक्षणांवर नियंत्रण मिळवणे आणि रुग्णाला मानसिक आधार देणे महत्त्वाचे असते..उपचार सुरू असतानाकेमोथेरपी, रेडिओथेरपी किंवा शस्त्रक्रियेमुळे थकवा, वेदना, अशक्तपणा आणि हालचालींवर मर्यादा येऊ शकतात. या काळात फिजिओथेरपिस्टच्या मार्गदर्शनाखाली श्वसनाचे व्यायाम, योग्य हालचाली आणि स्नायूंची ताकद टिकवण्यासाठी व्यायाम करता येतात. ऊर्जा जपून वापरण्याच्या (Energy Conservation) पद्धती शिकल्यामुळे दैनंदिन कामे करताना थकवा कमी होण्यास मदत होते. तसेच समुपदेशनामुळे उपचारांशी संबंधित भीती आणि मानसिक ताण हाताळता येतो.उपचारांनंतरची ‘रिकव्हरी’उपचार पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक रुग्णांमध्ये थकवा, स्नायूंची ताकद आणि सहनशक्ती कमी होणे असे त्रास टिकून राहतात. या टप्प्यात स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एन्ड्युरन्स ट्रेनिंग, चालण्याचा सराव आणि संतुलनाचे व्यायाम यांद्वारे शारीरिक क्षमता वाढवली जाते. आहारतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पोषणविषयक कमतरता भरून काढल्या जातात. कर्करोग पुन्हा उद्भवण्याची भीती किंवा सामाजिक आयुष्यात पुन्हा सहभागी होण्यातील अडचणींसाठी मानसिक आधारही महत्त्वाचा असतो..कर्करोग पुन्हा उद्भवणे किंवा शरीरात पसरणेकाही रुग्णांमध्ये कर्करोग पुन्हा उद्भवू शकतो किंवा इतर अवयवांमध्ये पसरू शकतो. अशा वेळी पॅलिएटिव्ह केअर (Palliative Care) महत्त्वाची ठरते. वेदना आणि इतर त्रास कमी करणे, रुग्णाला शक्य तितके स्वावलंबी ठेवणे आणि जीवनाची गुणवत्ता टिकवणे यावर भर दिला जातो. पॅलिएटिव्ह केअर ही केवळ शेवटच्या टप्प्यातील सेवा नसून आजाराच्या कोणत्याही टप्प्यावर घेता येते..पुनर्वसनासाठी कोणाकडे जावे?कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर किंवा उपचार सुरू असतानाच पुनर्वसनासाठी कर्करोगतज्ज्ञांशी चर्चा करावी.कर्करोगतज्ज्ञ (Oncologist): आजारावरील उपचार आणि वैद्यकीय देखरेख करतात. पुनर्वसन सुरक्षितपणे करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. फिजिओथेरपिस्ट (Physiotherapist): स्नायूंची ताकद, श्वसनक्षमता, चालण्याची क्षमता आणि सहनशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करतात. वेदना, थकवा आणि हालचालींच्या मर्यादा कमी करून स्वावलंबित्व वाढवतात.आहारतज्ज्ञ (Dietitian): रुग्णाच्या गरजेनुसार आहाराचे नियोजन करून वजन आणि पोषणस्थिती सुधारण्यास मदत करतात. समुपदेशक आणि क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ (Counsellor and Clinical Psychologist): कर्करोगामुळे निर्माण होणारी भीती, चिंता, नैराश्य, न्यूनगंड आणि मानसिक ताण हाताळण्यासाठी मदत करतात. गरजेनुसार मानसोपचारतज्ज्ञांकडून औषधोपचारही घेता येतात. कुटुंबीयांचे समुपदेशन केल्यामुळे रुग्णाला भावनिक आधार देणे आणि त्याची काळजी घेणे अधिक सोपे होते. योग्य पुनर्वसनामुळे रुग्णाची ताकद आणि सहनशक्ती वाढू शकते, थकवा कमी होण्यास मदत होते आणि दैनंदिन कामे करणे सोपे होते. त्याचबरोबर आत्मविश्वास, स्वावलंबित्व, सामाजिक सहभाग आणि जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते.कर्करोगावर उपचार करून आजार नियंत्रणात आणणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच त्या व्यक्तीला पुन्हा एकदा स्वतःच्या पायावर उभे करणेही महत्त्वाचे आहे. कर्करोगातून बाहेर पडणे म्हणजे केवळ आजारमुक्त होणे नव्हे, तर पुन्हा एकदा स्वतःचे आयुष्य जगण्याची क्षमता मिळवणे होय. कारण कर्करोगाशी लढाई जिंकणे ही एक गोष्ट आहे; पण त्या विजयानंतरचे आयुष्य पुन्हा उत्साहाने, आत्मविश्वासाने आणि स्वावलंबीपणे जगता येणे, हेच खऱ्या अर्थाने पुनर्वसनाचे यश आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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