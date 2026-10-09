Cancer Drug Price Cut: कॅन्सरच्या महागड्या औषधांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; तुमचा खर्च किती वाचणार? आता मिळू शकतो मोठा दिलासा!

कर्करोगाच्या उपचारांसाठी महागडी औषधे खरेदी करणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कर्करोगावरील ११० औषधांच्या व्यापार नफ्यावर ३० टक्क्यांची मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये ३५ पेटंट असलेल्या औषधांचाही समावेश आहे. या निर्णयामुळे काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) ७० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही व्यवस्था सुमारे १० दिवसांत लागू होण्याची अपेक्षा आहे..या निर्णयाचा फायदा कर्करोगाच्या उपचारांसाठी महागडी औषधे घेणाऱ्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना होऊ शकतो. विशेषतः दीर्घकाळ उपचार घ्यावे लागणाऱ्या रुग्णांचा औषधांवरील खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम यादीत कोणत्या औषधांचा समावेश होतो आणि व्यापार नफ्यातील कपातीचा किती फायदा प्रत्यक्ष रुग्णांपर्यंत पोहोचतो, यावर प्रत्यक्ष बचत अवलंबून असेल..औषधांच्या व्यापार नफ्यावर ३० टक्क्यांची मर्यादाव्यापार नफा म्हणजे औषध उत्पादक कंपनीकडून वितरकाला औषध ज्या किमतीत मिळते आणि रुग्णाला ते औषध खरेदी करताना द्यावी लागणारी कमाल किरकोळ किंमत यातील फरक. राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (NPPA) केलेल्या बाजारभावांच्या विश्लेषणात संबंधित औषधांवरील सरासरी व्यापार नफा सुमारे १७० टक्के असल्याचे आढळले. काही प्रकरणांमध्ये तो ७०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचेही समोर आले. किरकोळ औषध दुकाने, रुग्णालये आणि ऑनलाइन औषध विक्री केंद्रांवरील किमतींमध्येही मोठी तफावत असल्याचे या विश्लेषणात नमूद करण्यात आले.गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही औषधांच्या किमतींमध्ये रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या मोठ्या नफ्यावर चिंता व्यक्त केली होती. औषधांच्या किमतीतील प्रचंड फरकावर भाष्य करताना न्यायालयाने त्याला ‘दिवसााढवळ्या दरोडा’ असे संबोधले होते. २,७०० रुपयांना किरकोळ विक्रेत्याला मिळणाऱ्या कर्करोगाच्या औषधाची कमाल किरकोळ किंमत २७ हजार रुपये कशी असू शकते, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता. सर्व औषधांवर कमाल किरकोळ किमतीच्या १६ टक्के नफ्याची मर्यादा का ठेवू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले होते..Cancer Risk Habits : दिसतात साध्या, पण शरीराला पोखरतात 'या' सवयी! वाढू शकतो कर्करोगाचा धोका; वेळीच सावध व्हा, अन्यथा....कोणत्या औषधांचा समावेश होणार?औषध विभागाच्या सूत्रांनुसार, ११० औषधांची अंतिम यादी आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून निश्चित केली जात आहे. या यादीत ब्रँडेड आणि जेनेरिक, देशांतर्गत उत्पादित तसेच आयात केलेली, पेटंट असलेली आणि पेटंट नसलेली औषधे समाविष्ट केली जाणार आहेत.महागडी आणि भारतात कर्करोगाच्या उपचारांसाठी मंजूर असलेली तसेच वारंवार वापरली जाणारी औषधे निवडण्यावर भर दिला जाणार आहे. स्वस्त औषधांवर ३० टक्के व्यापार नफ्याची मर्यादा घातल्यास कंपन्यांना विपणन खर्च भागवणे कठीण होऊ शकते, त्यामुळे अशा औषधांचा समावेश करताना विचार केला जात असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.राष्ट्रीय अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत (NLEM) समाविष्ट असलेल्या औषधांच्या किमतींवर औषधे (किंमत नियंत्रण) आदेश, २०१३ अंतर्गत आधीपासून सरकारी नियंत्रण आहे. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने कर्करोगावरील ४२ औषधांवर ३० टक्के व्यापार नफ्याची मर्यादा घातली होती. त्यानंतर काही औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत ९१ टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचे आढळले होते..पेटंट औषधांच्या किमती कमी होण्याबाबत प्रश्नचिन्हव्यापार नफ्यावर मर्यादा घातली तरी औषध उत्पादक कंपन्या वितरकांना औषधे कोणत्या किमतीत विकतात, यावर नियंत्रण नसल्याने किमती कृत्रिमरीत्या जास्त ठेवण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी वितरकाला औषधाच्या एक हजार कुप्या वाढीव किमतीत विकून त्यासोबत ५०० कुप्या मोफत देऊ शकते. अशा व्यवहारामुळे ३० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करूनही किंमत जास्त राहू शकते, असे एका तज्ज्ञाने स्पष्ट केले..औषधे आणि उपचार उपलब्धतेसाठी कार्यरत गटाचे सहसंयोजक के. एम. गोपकुमार यांनी पेटंट असलेल्या अनेक कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती परवडणाऱ्या होतील, याची खात्री नसल्याचे म्हटले. २०१९ मध्ये नफ्यावर मर्यादा घातल्यानंतरही काही औषधांच्या किमती वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. उदाहरणार्थ, रिबोसिक्लिब या औषधाचा मासिक खर्च २०२२ मध्ये ५८ हजार रुपये होता, तो २०२५ मध्ये ७८ हजार रुपयांवर पोहोचला.पेटंट औषधांना स्पर्धक नसल्यामुळे त्यांच्या किमती कमी करण्याचा दबाव निर्माण होत नसल्याचे गोपकुमार यांनी सांगितले. औषधे परवडणारी करण्यासाठी पेटंट कायद्यातील सार्वजनिक आरोग्यविषयक तरतुदींचा वापर आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले. यामध्ये कायद्याच्या कलम १०० अंतर्गत सरकारकडून परवान्याचा वापर आणि अनिवार्य परवाना देऊन जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनाला परवानगी देण्याचा समावेश आहे. व्यापार नफ्यावरील मर्यादेमुळे पेटंट नसलेल्या औषधांच्या किमतींवर मात्र काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Childhood Cancer Symptoms : मुलाला येणारा ताप केवळ सामान्य ताप नसू शकतो; पालकांनी 'या' धोक्याच्या घंटा कधी ओळखाव्या? तज्ज्ञांनी दिला गंभीर आजाराचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.