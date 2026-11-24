कांजिण्या हा विषाणूमुळे होणारा एक संसर्गजन्य आजार आहे. हा प्रामुख्याने लहान मुलांत आढळतो. एका मुलांकडून दुसऱ्या मुलाकडे या आजाराचे विषाणू श्वासावाटे किंवा त्वचेच्या संपर्कात आल्याने झपाट्याने पसरतात..कारणे: कांजिण्या हा व्हॅरिसेला- झोस्टर या विषाणूमुळे होणारा आजार आहे. या आजाराला कारणीभूत ठरणारे विषाणू हे प्रामुख्याने रुग्णाच्या घशातल्या स्रावात, त्वचेवरच्या व श्लेष्मल आवरणाच्या पाणकट पुरळीत आढळतात; परंतु खपली पडते, तेव्हा तेथे विषाणू नसतात. कांजिण्या झालेली व्यक्ती खोकते किंवा शिंकते, तेव्हा ते विषाणू श्वासावाटे निरोगी व्यक्तीच्या शरीरात प्रवेश करतात. कांजिण्याच्या फोडातून किंवा विषाणूमुळे दूषित झालेल्या पृष्ठभागावरून बाहेर पडणाऱ्या द्रवाला स्पर्श केल्यास अथवा नंतर तोंडाला किंवा नाकाला स्पर्श केल्याने संसर्ग होतो. या विषाणूचा प्रसार दूषित कपडे, टाॅवेल किंवा बेडला स्पर्श केल्याने होत असतो..लक्षणे: पुरळ येण्याआधी एक ते दोन दिवस ताप आणि अशक्तपणा अशी सौम्य लक्षणे दिसून येतात. पाणीदार स्वरूपाचे पुरळ हे कांजिण्याचे वैशिष्टय आहे. सहसा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला साथीसारखा येणारा हा आजार संबंध जगभर आढळतो. या आजाराची लक्षणे पूर्वी साथीच्या स्वरूपात उद्भणाऱ्या देवीच्या लक्षणासारखीच आहेत. पूर्वी कांजिण्या आणि देवी याच्यात फरक पडताळण्याची गरज भासत असे. सुदैवाने आता देवी रोगाचे निर्मूलन झाले आहे.प्रत्यक्ष पुरळ उमटायच्या किमान १४ ते १६ दिवस आधीच या रोगाचा संसर्ग झालेला असतो. बहुतांश रुग्णांत सौम्य ताप आणि विखुरलेली तुरळक पुरळ अशी लक्षणे आढळतात. कधी कधी रुग्णाला फणफणणारा ताप (३८ ते ३९ अंश सेल्सिअस), डोकेदुखी, थकवा येतो आणि अंगावर पुरळ येते. भूक मंदावते. अचानक उद्भवलेला ताप, पाठदुखी, थंडी वाजणे आणि अशक्तपणा ही सुरुवातीची लक्षणे. ही अवस्था फक्त २४ तासांची असते. प्रौढांच्या बाबतीत हा कालावधी दोन ते तीन दिवसांचा असू शकतो. अशक्तपणा येतो. पुरळ बाहेर पडण्यापूर्वी अंगावर लाल ठिपके येतात. नंतर त्वचेवर किंचित वर आलेले, गोलसर किंवा मनोऱ्यासारखे पुरळ उगवतात. या ठिपक्यात पाणी भरून छोटे फोड तयार होतात. ते चकचकीत असतात आणि ते पारदर्शक असतात. नंतर ते अपारदर्शक होऊन आकाशी रंगाचे बनतात. काही तासांत किंवा एखाद्या दिवसात ते घट्टसर बनतात आणि त्याची खपली (Scabs) बनते. ताप असल्यापासून सुमारे दहा ते चौदा दिवसांनंतर खपली गळून जाते व त्या जागी ठिपक्यासारख्या खुणा राहतात, कालांतराने या खुणाही मालवतात. पुरळ एकापाठोपाठ एक याप्रमाणे प्रथम छाती, पोट, मान व नंतर चेहरा व इतर भागावर उमटते. घसा आणि तोडांच्या श्लेष्मल आवरणावरही ती दिसून येते..उपचार: कांजिण्या हा आपोआप बरा होणारा आजार आहे. मात्र, मुलाची प्रतिकारशक्ती खालावलेली असेल तर त्याला क्वचितप्रसंगी न्युमोनिया, मेंदूला सूज, रक्तस्राव अशा गंभीर प्रकारच्या गुंतागुंती होऊ शकतात..गर्भारपणी आईला झाल्यास त्याचा गर्भावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते.या आजारावर फारसे उपचार उपलब्ध नाहीत. रुग्णाची देखभाल करणे महत्त्वाचे असते. पुरळ, ताप आणि खाजेवर तात्पुरते उपचार करावे लागतात. मुलाची स्वच्छता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. जीवाणू संसर्ग झाला, तर प्रतिजैविके द्यावी लागतात. कांजिण्या झालेल्या मुलाला ॲस्पिरिन देणे टाळा. त्यामुळे रेयेज सिंड्रोम नावाचा गंभीर परिणाम होतो.संसर्ग झालेल्यांना शाळेत पाठवू नका. त्यामुळे प्रसार रोखण्यास मदत होते. ताप आल्यापासून सहा दिवस रुग्णाला इतरांपासून वेगळे ठेवले, तर संसर्ग रोखता येतो. लसीकरण हा कांजिण्या रोखण्याचा एक परिणामकारक मार्ग आहे. परंतु आजार सौम्य असल्याने सर्वांनीच लस घ्यावी, असा आग्रह करता येत नाही. हा आजार एकदा झाला तर सहसा परत तो होत नाही- कारण शरीर त्याविरुद्ध कायमची प्रतिकारशक्ती तयार करते. मोठ्या मुलांत, युवकात आणि प्रौढांमध्ये कांजिण्या लहान मुलांपेक्षा जास्त तीव्र असतात. त्यांचा ताप जास्त आणि अधिक काळ टिकतो. कांजिण्या जेवढ्या उशिरा होतात, तितकी गुंतागुंतीची शक्यता वाढत जाते. नखे कापणे (खाजवल्यामुळे फोड फुटतात, जंतुसंसर्ग होतो), सुती कपडे वापरणे, मुलाला भरपूर पाणी पाजणे हे काही घरगुती उपाय आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.