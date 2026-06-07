सतत वस्तू हातातून पडणं, चालताना अडखळणं? मुलांमध्ये दिसणारी ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नका; असू शकतात मेंदूतील ट्युमरचे संकेत

अनेकदा आपल्या हातून कप पडणे, जिना चढताना अडखळणे किंवा घरातील वस्तूंना धडक लागणे यांसारख्या घटना घडतात. अधूनमधून होणारा निष्काळजीपणा सामान्य मानला जातो आणि बहुतांश वेळा तो चिंतेचे कारण नसतो. मात्र, समन्वय किंवा तोल राखण्यासंबंधीच्या समस्या नव्याने सुरू झाल्या असतील, सतत जाणवत असतील किंवा कालांतराने वाढत असतील, तर त्या एखाद्या गंभीर न्यूरोलॉजिकल आजाराचे संकेत असू शकतात.निष्काळजीपणा हा एकटाच मेंदूतील ट्युमरचे लक्षण नसतो. मात्र, तोल जाणे किंवा हालचालींमधील समन्वय सतत बिघडत असेल आणि त्यासोबत डोकेदुखी, फिट्स, अशक्तपणा, दृष्टीदोष किंवा स्मरणशक्तीतील बदल यांसारखी लक्षणे दिसत असतील, तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा लक्षणांची वेळेत ओळख झाल्यास उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळू शकतात..मेंदूतील ट्युमरचा समन्वयावर कसा परिणाम होतो?मेंदू शरीराच्या हालचाली, तोल, समन्वय, दृष्टी आणि अवकाशीय जाणीव (Spatial Awareness) नियंत्रित करतो. मेंदूच्या विशिष्ट भागात ट्युमर निर्माण झाल्यास या कार्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.उदाहरणार्थ, सेरेबेलम (Cerebellum) या भागातील ट्युमरमुळे तोल आणि समन्वय बिघडू शकतो, तर मोटर कॉर्टेक्सवरील ट्युमरमुळे अशक्तपणा आणि हालचालींमध्ये अडचण निर्माण होऊ शकते. पॅरिएटल लोब (Parietal Lobe) प्रभावित झाल्यास अंतराचा अंदाज घेणे किंवा परिसरात सुरक्षितपणे वावरणे कठीण होऊ शकते..यामुळे व्यक्तीमध्ये खालील बदल दिसून येऊ शकतात:वस्तूंना वारंवार धडक लागणेहातातील वस्तू अचानक पडणेकपड्यांची बटणे लावणे किंवा लिहिणे यांसारख्या सूक्ष्म हालचालींमध्ये अडचण येणेचालण्याची पद्धत अस्थिर होणेवारंवार आणि अकारण पडणेदुर्लक्षित करू नयेत अशी इशारे देणारी लक्षणे.निष्काळजीपणासोबत इतर न्यूरोलॉजिकल लक्षणे दिसत असल्यास त्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामध्ये:सतत किंवा वाढत जाणारी डोकेदुखीविशेषतः सकाळी अधिक तीव्र डोकेदुखीकारण नसताना मळमळ किंवा उलट्या होणेप्रथमच फिट्स (आकडी) येणेहात किंवा पायामध्ये अशक्तपणाबधिरपणा किंवा संवेदनांमध्ये बदलदुप्पट दिसणे किंवा दृष्टी कमी होणेबोलण्यात अडचण येणेव्यक्तिमत्त्व किंवा वर्तनामध्ये बदलस्मरणशक्ती कमी होणे किंवा गोंधळ उडणेही लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे..मेंदूतील ट्युमरचे निदान उशिरा होण्याचे एक कारण म्हणजे त्याची लक्षणे हळूहळू विकसित होतात. अनेक रुग्णांना नंतर जाणवते की सुरुवातीची काही लक्षणे आधीपासून होती, परंतु त्यांना तेव्हा त्यांचे महत्त्व समजले नव्हते.अशी काही सूक्ष्म लक्षणे:हस्ताक्षर खराब होणेटायपिंग करताना अडचण येणेचमचा, काटा किंवा इतर वस्तू वापरण्यात त्रास होणेनेहमीपेक्षा हळू चालणेवारंवार अडखळणे किंवा तोल जाणेवाहन चालवताना, पार्किंग करताना किंवा अंतराचा अंदाज घेताना अडचणी येणेही लक्षणे हळूहळू विकसित होत असल्याने अनेकदा त्यांचे कारण ताणतणाव, थकवा, वाढते वय किंवा अपुरी झोप असे मानले जाते..मुलांमधील मेंदूतील ट्युमरची लक्षणेमुलांमध्ये ही लक्षणे प्रौढांपेक्षा वेगळी असू शकतात. पालकांनी खालील गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्यावे:वारंवार पडणेआधी शिकलेली कौशल्ये कमी होणेडोकेदुखीसोबत उलट्या होणेशैक्षणिक कामगिरीत घट होणेडोळ्यांच्या हालचालींमध्ये असामान्यताचिडचिडेपणा किंवा वर्तनातील बदलअशी लक्षणे सातत्याने दिसत असल्यास वैद्यकीय तपासणी करणे आवश्यक आहे..डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?निष्काळजीपणा किंवा तोल जाण्याची समस्या:काही आठवडे किंवा महिने सतत वाढत असेलशरीराच्या एका बाजूवर अधिक परिणाम करत असेलकाम, शिक्षण किंवा दैनंदिन जीवनावर परिणाम करत असेलडोकेदुखी, फिट्स, अशक्तपणा किंवा दृष्टीदोषासोबत दिसत असेलतर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..मेंदूतील ट्युमरचे निदान कसे केले जाते?सुरुवातीला रुग्णाची सविस्तर न्यूरोलॉजिकल तपासणी केली जाते. त्यानंतर आवश्यक वाटल्यास मेंदूचे इमेजिंग करण्याचा सल्ला दिला जातो.मेंदूतील ट्युमर शोधण्यासाठी एमआरआय (MRI) ही सर्वाधिक संवेदनशील आणि विश्वासार्ह तपासणी मानली जाते. रुग्णाच्या लक्षणांनुसार इतर काही तपासण्याही सुचवल्या जाऊ शकतात..लवकर निदान का महत्त्वाचे?सर्व मेंदूतील ट्युमर कर्करोगजन्य असतातच असे नाही. अनेक प्रकारचे ट्युमर वेळेत निदान झाल्यास प्रभावीपणे उपचार करता येतात. न्यूरोलॉजिकल लक्षणांची लवकर ओळख झाल्यास अपंगत्व टाळता येते, गुंतागुंत कमी करता येते आणि उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळू शकतात.म्हणूनच, साधा निष्काळजीपणा नेहमीच चिंतेचे कारण नसला तरी तोल किंवा समन्वयामध्ये सातत्याने बिघाड होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. शरीरात होत असलेल्या अशा बदलांकडे वेळेवर लक्ष दिल्यास गंभीर आजारांचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात होऊ शकते आणि उपचार अधिक प्रभावी ठरू शकतात. - डॉ. फुरकान खान, Neurologist at Saifee Hospital.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.