आरोग्य

सतत वस्तू हातातून पडणं, चालताना अडखळणं? मुलांमध्ये दिसणारी ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नका; असू शकतात मेंदूतील ट्युमरचे संकेत

Brain Tumor Symptoms in Kids: मुलं वारंवार पडत असतील, वस्तू हातातून पडत असतील किंवा चालताना अडखळत असतील तर ही केवळ निष्काळजीपणाची नव्हे, तर मेंदूतील ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.
Brain Tumor Early Signs in Children

Brain Tumor Early Signs in Children

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

अनेकदा आपल्या हातून कप पडणे, जिना चढताना अडखळणे किंवा घरातील वस्तूंना धडक लागणे यांसारख्या घटना घडतात. अधूनमधून होणारा निष्काळजीपणा सामान्य मानला जातो आणि बहुतांश वेळा तो चिंतेचे कारण नसतो. मात्र, समन्वय किंवा तोल राखण्यासंबंधीच्या समस्या नव्याने सुरू झाल्या असतील, सतत जाणवत असतील किंवा कालांतराने वाढत असतील, तर त्या एखाद्या गंभीर न्यूरोलॉजिकल आजाराचे संकेत असू शकतात.

निष्काळजीपणा हा एकटाच मेंदूतील ट्युमरचे लक्षण नसतो. मात्र, तोल जाणे किंवा हालचालींमधील समन्वय सतत बिघडत असेल आणि त्यासोबत डोकेदुखी, फिट्स, अशक्तपणा, दृष्टीदोष किंवा स्मरणशक्तीतील बदल यांसारखी लक्षणे दिसत असतील, तर त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा लक्षणांची वेळेत ओळख झाल्यास उपचारांचे परिणाम अधिक चांगले मिळू शकतात.

Loading content, please wait...
health
Brain
Tumor