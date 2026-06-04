आरोग्य

Early Symptoms of Brain Tumor: वारंवार तोल जाणे, विसरभोळेपणा किंवा अकारण पडणे; मेंदूतील ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे तर नाहीत ना? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात...

Unexplained Falls and Forgetfulness: वारंवार तोल जाणे, विसरभोळेपणा किंवा अकारण पडणे ही सामान्य लक्षणे वाटत असली तरी तज्ज्ञांच्या मते ती मेंदूतील ट्युमरची सुरुवातीची चिन्हे असू शकतात.
Brain Tumor Early Symptoms No One Should Ignore

Brain Tumor Early Symptoms No One Should Ignore

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

आपल्यापैकी अनेकांना कधी ना कधी चक्कर येणे, एखादी गोष्ट विसरणे किंवा चालताना अचानक तोल जाऊन एखाद्या वस्तूला धडक लागणे असे अनुभव येत असतात. बहुतेक वेळा या गोष्टींचे कारण ताणतणाव, थकवा, अपुरी झोप किंवा निष्काळजीपणा असे मानले जाते. मात्र, ही लक्षणे वारंवार दिसू लागली किंवा कालांतराने ती अधिक गंभीर होत गेली, तर ती मेंदूतील ट्युमरसारख्या गंभीर आजाराची संकेत असू शकतात.

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