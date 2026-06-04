Early Symptoms of Brain Tumor: वारंवार तोल जाणे, विसरभोळेपणा किंवा अकारण पडणे; मेंदूतील ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे तर नाहीत ना? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात...

आपल्यापैकी अनेकांना कधी ना कधी चक्कर येणे, एखादी गोष्ट विसरणे किंवा चालताना अचानक तोल जाऊन एखाद्या वस्तूला धडक लागणे असे अनुभव येत असतात. बहुतेक वेळा या गोष्टींचे कारण ताणतणाव, थकवा, अपुरी झोप किंवा निष्काळजीपणा असे मानले जाते. मात्र, ही लक्षणे वारंवार दिसू लागली किंवा कालांतराने ती अधिक गंभीर होत गेली, तर ती मेंदूतील ट्युमरसारख्या गंभीर आजाराची संकेत असू शकतात..ट्युमरमेंदूतील ट्युमर म्हणजे मेंदूमध्ये किंवा त्याच्या सभोवतालच्या ऊतींमध्ये असामान्य पेशींची वाढ होणे. अनेकदा डोकेदुखी हे त्याचे प्रमुख लक्षण मानले जाते. परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यात काही रुग्णांमध्ये अतिशय सूक्ष्म आणि दुर्लक्षित राहणारी लक्षणे दिसू शकतात. त्यापैकी एक म्हणजे अचानक वाढलेला निष्काळजीपणा किंवा वारंवार होणारी चूक..उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीच्या हातातून वस्तू वारंवार पडणे, चालताना तोल जाणे, अडखळणे किंवा पूर्वी सहज करता येणाऱ्या दैनंदिन कामांमध्ये अडचणी निर्माण होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.ही लक्षणे ट्युमरच्या स्थानानुसार बदलू शकतात. शरीराचा तोल आणि हालचालींचे समन्वय नियंत्रित करणाऱ्या सेरेबेलम (Cerebellum) भागात ट्युमर असल्यास वारंवार पडणे, समन्वयाचा अभाव किंवा हात-डोळ्यांमधील समन्वय बिघडणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच हालचालींवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मेंदूच्या भागात ट्युमर असल्यास शरीराच्या एका बाजूला अशक्तपणा किंवा हालचालींमध्ये अडथळा जाणवू शकतो..निष्काळजीपणासोबत इतर काही लक्षणेदेखील दिसू शकतात. यामध्ये सततची डोकेदुखी, मळमळ, उलट्या, धूसर किंवा दुप्पट दिसणे, बोलण्यात अडचण, व्यक्तिमत्त्वातील बदल, स्मरणशक्ती कमी होणे आणि फिट्स (आकडी) येणे यांचा समावेश होतो. काही रुग्णांमध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येऊ शकते किंवा दैनंदिन कामे करणे कठीण होऊ शकते. मुलांमध्ये विकासाचा वेग मंदावणे, शैक्षणिक कामगिरीत घट किंवा तोल राखण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात..ट्युमरचे निदानमेंदूतील ट्युमरचे निदान करणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरते, कारण तो हळूहळू वाढत असल्याने त्याची लक्षणे कालांतराने दिसू लागतात. अनेकजण ही लक्षणे वाढते वय, ताणतणाव, मायग्रेन किंवा जीवनशैलीशी संबंधित समस्या म्हणून दुर्लक्षित करतात. परिणामी, अनेक वेळा लक्षणे गंभीर झाल्यानंतरच निदान होते..पण हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की, प्रत्येक वेळी अडखळणे किंवा तोल जाणे म्हणजे मेंदूतील ट्युमर असे नाही. मज्जासंस्था, अंतर्गत कान, चयापचय प्रक्रिया किंवा स्नायू-सांध्यांशी संबंधित अनेक आजारांमध्येही अशी लक्षणे दिसू शकतात. मात्र, ही लक्षणे सातत्याने जाणवत असतील, त्यामागचे कारण स्पष्ट होत नसेल किंवा त्यासोबत डोकेदुखी, दृष्टीदोष किंवा अशक्तपणा यांसारखी लक्षणे आढळत असतील, तर त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे.सुदैवाने, एमआरआय (MRI) आणि सीटी स्कॅन (CT Scan) यांसारख्या आधुनिक न्यूरो-इमेजिंग तंत्रज्ञानामुळे मेंदूतील ट्युमरचे लवकर निदान करणे आता अधिक शक्य झाले आहे. वेळेत निदान झाल्यास उपचारांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येते आणि रुग्णांच्या उपचारांचे परिणामही अधिक चांगले मिळू शकतात. - डॉ. अर्जुन शाह, Consultant Neurologist at Saifee Hospital.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.