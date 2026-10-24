डोळ्यांत जळजळ किंवा खाज सुटल्यास काय करावे? पाणी मारावे की आय ड्रॉप टाकावा? पाहा डॉक्टरांचा महत्त्वाचा सल्ला...

Eye Care Tips: वाढते प्रदूषण आणि वेगाने बदलणाऱ्या हवामानामुळे सध्या अनेक जण डोळ्यांच्या त्रासाने त्रस्त आहेत. हवेतील धूर, धूळ आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे डोळ्यांत तीव्र जळजळ होणे, लालसरपणा येणे आणि सतत खाज सुटणे अशा समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक लोक लगेचच डोळ्यांवर पाण्याचे हबके मारून डोळे धुतात, तर काही जण थेट बाजारातून आय ड्रॉप आणून डोळ्यांत घालतात. पण, या दोन्हीपैकी नेमकी कोणती पद्धत योग्य आहे? याविषयी नेत्रतज्ज्ञांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे.तज्ज्ञांच्या मते, डोळ्यांत जळजळ झाल्यावर पाण्याचे हबके मारावेत की आय ड्रॉप वापरावा, हे जळजळ होण्यामागच्या मूळ कारणावर अवलंबून असते..वारंवार पाण्याचे हबके मारणे योग्य की अयोग्य?डॉक्टरांच्या मते, धूळ, धूर, ॲलर्जी, मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर स्क्रीनसमोर सतत काम करणे आणि डोळ्यांतील कोरडेपणा (Dry Eyes) यामुळे डोळ्यांत जळजळ होऊ शकते.टियर फिल्मचे संतुलन बिघडते: आपल्या डोळ्यांवर अश्रूंचा एक अतिशय बारीक आणि नैसर्गिक थर असतो, ज्याला वैद्यकीय भाषेत 'टियर फिल्म' (Tear Film) म्हणतात. हा थर डोळ्यांमधील ओलावा टिकवून ठेवतो आणि बाहेरील धूळ व जंतूंपासून डोळ्यांचे संरक्षण करतो.पाण्याचे हबके मारल्यास काय होते?: जेव्हा तुम्ही नळाच्या पाण्याने किंवा वारंवार डोळ्यांवर पाण्याचे हबके मारता, तेव्हा या टियर फिल्मचे नैसर्गिक संतुलन तात्पुरते बिघडते. त्यामुळे डोळ्यांतील ओलावा कमी होऊन कोरडेपणा आणखी वाढू शकतो.केव्हा धुवावेत डोळे?: जर डोळ्यात अचानक धूळ, कचरा किंवा कोणताही रासायनिक कण गेला असेल, तरच स्वच्छ पाण्याने डोळे हलक्या हाताने धुतले पाहिजेत..Why Eyes Twitch: डोळा सारखा फडकतोय ? समजू नका सामान्य; शरीरात असू शकते या घटकाची कमतरता!.आय ड्रॉप वापरताना घ्यावयाची काळजीजर डोळ्यांमधील कोरडेपणामुळे (Dryness) जळजळ किंवा खाज होत असेल, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लुब्रिकेटिंग आय ड्रॉप्स (Artificial Tears) वापरणे फायदेशीर ठरते. हे ड्रॉप्स डोळ्यांतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.सल्ला न घेता ड्रॉप्स वापरणे धोकादायक: प्रत्येक प्रकारच्या जळजळीवर एकच आय ड्रॉप चालत नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कधीही अँटीबायोटिक (Antibiotic) किंवा स्टिरॉइड (Steroid) असलेले आय ड्रॉप्स वापरू नयेत.रेडनेस कमी करणारे ड्रॉप्स: डोळ्यांतील लालसरपणा तात्पुरता घालवणाऱ्या ड्रॉप्सचा वारंवार वापर केल्यास डोळ्यांच्या पेशींना मोठे नुकसान पोहोचू शकते..'या' लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नकाजर तुम्हाला खालीलपैकी कोणतीही तीव्र लक्षणे दिसून आली, तर घरगुती उपाय किंवा स्वतःच्या मनाने आय ड्रॉप्स न वापरता लगेच नेत्रतज्ज्ञांकडे जाणे गरजेचे आहे-डोळ्यांत तीव्र आणि असह्य वेदना होणे.डोळे खूप जास्त लाल होणे.दृष्टी धुंद होणे किंवा स्पष्ट दिसण्यास त्रास होणे.डोळ्यातून सतत चिकट किंवा पांढरा पदार्थ बाहेर येणे.अशा गंभीर स्थितीत घरगुती प्रयोग न करता थेट रुग्णालयात जाऊन तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणेच सर्वात सुरक्षित ठरते..Children Eye Health: मुलांना कमी वयातच चष्मा का लागतोय? मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर होतोय परिणाम? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.