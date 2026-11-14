आरोग्य

आजाराची लक्षणे दिसताच डॉक्टर नव्हे, आधी Google आणि AI! 60% भारतीयांचा ऑनलाइन आरोग्य माहितीवर विश्वास

60% Indians Trust Online Health Information: डॉक्टरांच्या सल्ल्याची वाट पाहण्यापेक्षा नागरिकांना हवीत AI कडून त्वरित उत्तरे; 78% भारतीयांना उपचारांचे निर्णय स्वतः घेण्याची इच्छा असल्याचे BCG च्या अहवालातून स्पष्ट
Google Before Doctors? 60% of Indians Rely on Online Health Information, AI for Quick Answers

Google Before Doctors? 60% of Indians Rely on Online Health Information, AI for Quick Answers

esakal

Ankur Nikam
Updated on

AI in Healthcare: डोकेदुखी असो, ताप असो किंवा एखाद्या आजाराची लक्षणे... पूर्वी अशा वेळी थेट डॉक्टरांकडे धाव घेणारे अनेक जण आता आधी इंटरनेटवर माहिती शोधताना दिसतात. विशेष म्हणजे, या ऑनलाइन माहितीवर भारतीयांचा विश्वासही वाढत आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (BCG) नव्या अहवालानुसार, भारतातील 60% नागरिक ऑनलाइन उपलब्ध आरोग्यविषयक माहिती विश्वासार्ह मानतात. हे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा तब्बल 19 टक्के अधिक आहे.

Loading content, please wait...
Google
artificial intelligence
digital
health