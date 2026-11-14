आजाराची लक्षणे दिसताच डॉक्टर नव्हे, आधी Google आणि AI! 60% भारतीयांचा ऑनलाइन आरोग्य माहितीवर विश्वास

AI in Healthcare: डोकेदुखी असो, ताप असो किंवा एखाद्या आजाराची लक्षणे... पूर्वी अशा वेळी थेट डॉक्टरांकडे धाव घेणारे अनेक जण आता आधी इंटरनेटवर माहिती शोधताना दिसतात. विशेष म्हणजे, या ऑनलाइन माहितीवर भारतीयांचा विश्वासही वाढत आहे. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या (BCG) नव्या अहवालानुसार, भारतातील 60% नागरिक ऑनलाइन उपलब्ध आरोग्यविषयक माहिती विश्वासार्ह मानतात. हे प्रमाण जागतिक सरासरीपेक्षा तब्बल 19 टक्के अधिक आहे..आरोग्यविषयक प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी AI चा वापरही वाढत आहे. भारतातील 61% नागरिकांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याची वाट पाहण्याऐवजी AI किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून त्वरित उत्तरे मिळवणे पसंत आहे. जागतिक सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण 18 टक्के अधिक आहे. या दोन्ही निकषांवर भारताचा क्रमांक चीननंतर दुसरा आहे..World Diabetes Day : जागतिक मधुमेह दिनानिमित्त मुलांच्या आरोग्याचा महत्त्वाचा संदेश; इन्सुलिन, आहार आणि साखरेची काळजी घेतानाच खेळ, शिक्षण आणि स्वप्नांनाही द्या प्राधान्य.ऑनलाइन आरोग्यविषयक माहिती मिळवण्यामध्ये तरुण पिढी आघाडीवर आहे. भारतातील 68% मिलेनियल्सना डॉक्टरांच्या सल्ल्याची वाट पाहण्यापेक्षा ऑनलाइन माध्यमांतून त्वरित उत्तर मिळवणे पसंत आहे. जनरेशन झेडमध्ये हे प्रमाण 52% आहे. जागतिक स्तरावर मिलेनियल्समध्ये हे प्रमाण 52%, जनरेशन झेडमध्ये 47%, तर बेबी बूमर्समध्ये 25% आहे..भारतीय नागरिकांना केवळ माहितीच नाही, तर स्वतःच्या आरोग्यविषयक निर्णयांमध्येही अधिक स्वातंत्र्य हवे आहे. BCG च्या अहवालानुसार, 78% भारतीयांना त्यांच्या उपचारांची निवड स्वतः करण्याची इच्छा आहे. तर 73% नागरिकांना उपचारांचा खर्च आणि पेमेंट पर्यायांवर अधिक नियंत्रण हवे आहे. याशिवाय, 68% नागरिकांना रिटेल क्षेत्राप्रमाणेच आरोग्यसेवेतही जलद, सोयीस्कर आणि चांगला ग्राहक अनुभव अपेक्षित आहे..Cancer Research: कसे आहे 'ऑर्गन-ऑन-चिप' मॉडेल? कर्करोगावरील संशोधनात बजावणार महत्त्वाची भूमिका?.BCG च्या हेल्थकेअर कन्झ्युमरायझेशन इंडेक्समध्ये भारताने 66 गुण मिळवत दुसरे स्थान पटकावले आहे. चीन 72 गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे. संयुक्त अरब अमिरातीला 63, ब्राझीलला 62, तर अमेरिकेला 56 गुण मिळाले आहेत. जपान 36 गुणांसह शेवटच्या स्थानावर आहे..या सर्वेक्षणासाठी 10 देशांतील जवळपास 10 हजार नागरिकांची मते जाणून घेण्यात आली. यामध्ये भारतातील 976 नागरिकांचा समावेश होता.अहवालानुसार, आरोग्यसेवेबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा वेगाने बदलत आहेत. आता केवळ उपचार मिळणे पुरेसे नसून, योग्य माहिती, पारदर्शकता, कमी वेळेत सेवा आणि स्वतःच्या गरजेनुसार उपचारांचे पर्याय मिळणे यालाही महत्त्व दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.