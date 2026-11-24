डॉ. अजय कोठारी ,स्पाइन सर्जन‘‘डॉक्टर, ऑपरेशनच्या वेळी नसांना काही त्रास झाला तर तुम्हाला ते लगेच कळतं का?’’ स्पाइन सर्जरीबद्दल बोलताना रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मनात हा प्रश्न असतोच. कारण कण्याच्या अगदी जवळून शरीराच्या महत्त्वाच्या नसा जातात. त्यामुळे शस्त्रक्रिया करताना हाडं, डिस्क किंवा इतर रचना हाताळताना नसांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असते. याच ठिकाणी न्युरोमॉनिटरिंग ही आधुनिक सुविधा उपयोगी ठरू शकते..न्युरोमॉनिटरिंग म्हणजे काय?सोप्या भाषेत सांगायचं तर ऑपरेशन सुरू असताना शरीरातील नसांच्या आणि मज्जासंस्थेच्या कार्यावर सतत लक्ष ठेवण्याची पद्धत म्हणजे न्युरोमॉनिटरिंग. रुग्णाच्या शरीरावर काही विशेष इलेक्ट्रोड्स लावले जातात.हे इलेक्ट्रोड्स शरीरातील मज्जासंस्थेकडून मिळणारे विद्युत संकेत नोंदवतात.हे संकेत ऑपरेशनदरम्यान सतत पाहिले जातात. त्यामुळे शस्त्रक्रियेच्या काळात मज्जासंस्थेच्या कार्यामध्ये काही महत्त्वाचा बदल दिसतो आहे का, हे समजण्यास मदत होऊ शकते. .हे नेमकं कसं समजतं?आपल्या मेंदू आणि शरीराच्या विविध भागांमध्ये संदेशांची सतत देवाणघेवाण होत असते. हे संदेश मज्जासंस्थेच्या माध्यमातून जातात. न्यूरोमॉनिटरिंगमध्ये या विद्युत संकेतांमधील काही विशिष्ट बदल नोंदवले जातात. ऑपरेशनदरम्यान या संकेतांमध्ये महत्त्वाचा बदल आढळल्यास शस्त्रक्रियेच्या टीमला त्याची माहिती मिळू शकते.म्हणजेच, नसांवर काम सुरू असताना त्यांच्या कार्याबद्दल अतिरिक्त माहिती मिळवण्याची व्यवस्था.मात्र, न्युरोमॉनिटरिंग ही सुरक्षेसाठी मदत करणारी प्रणाली आहे; ती नसांना इजा होण्यापासून स्वतःहून थांबवणारी यंत्रणा नाही. यामधील संकेतांमध्ये बदल दिसल्यास सर्जनला परिस्थिती पुन्हा तपासण्याची संधी मिळू शकते. गरजेनुसार शस्त्रक्रियेची पद्धत किंवा पुढील पाऊल बदलण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.म्हणून याचा फायदा असा, की धोका निर्माण होण्याची शक्यता दिसल्यास त्याकडे लवकर लक्ष देण्याची अतिरिक्त संधी मिळू शकते..कोणत्या शस्त्रक्रियांमध्ये विचार?न्युरोमॉनिटरिंगचा उपयोग विशेषतः अशा काही स्पाईन सर्जरीमध्ये केला जाऊ शकतो ज्यामध्ये मज्जासंस्थेशी संबंधित धोका अधिक महत्त्वाचा असतो. काही उदाहरणे पुढीलप्रमाणे : कण्याची गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया कण्याची विकृती सुधारण्याच्या शस्त्रक्रिया काही मोठ्या फिक्सेशन शस्त्रक्रिया काही ट्युमर किंवा इतर जटिल समस्यांच्या शस्त्रक्रिया मज्जासंस्थेच्या जवळ शस्त्रक्रिया करावी लागणाऱ्या निवडक परिस्थितीमात्र, प्रत्येक स्पाईन सर्जरीमध्ये न्यूरोमॉनिटरिंग आवश्यक असतंच असं नाही. त्याचा निर्णय शस्त्रक्रियेचा प्रकार आणि रुग्णाची परिस्थिती पाहून घेतला जातो..न्युरोमॉनिटरिंगच्या मर्यादान्युरोमॉनिटरिंगमुळे अतिरिक्त माहिती मिळते; पण ते शस्त्रक्रियेतील सर्व संभाव्य गुंतागुंत रोखू शकत नाही.त्याचे संकेत योग्य प्रकारे समजून घेणं, त्यामध्ये झालेले बदल ओळखणं आणि त्यानुसार निर्णय घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.म्हणून, मशीन + प्रशिक्षित टीम + अनुभवी सर्जन या तिन्हींचं योग्य संयोजन महत्त्वाचं असतं..रुग्णाला होणारा फायदारुग्णाला सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे शस्त्रक्रियेदरम्यान मज्जासंस्थेच्या कार्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा माहिती उपलब्ध होऊ शकते. विशेषतः गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेत ही माहिती सर्जनला परिस्थिती समजून घेण्यास आणि आवश्यक निर्णय घेण्यास मदत करू शकते. मात्र, प्रत्येक रुग्णासाठी त्याचा फायदा आणि आवश्यकता वेगळी असते.स्पाईन सर्जरीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची भूमिका दिवसेंदिवस वाढत आहे. न्युरोमॉनिटरिंग त्यापैकीच एक महत्त्वाचं साधन आहे. मात्र, हे लक्षात ठेवा, की मशीन नसांवर लक्ष ठेवू शकतं; निर्णय मात्र सर्जन घेतो. न्युरोमॉनिटरिंगचा उद्देश सर्जनची जागा घेणे नाही. उलट, ऑपरेशनच्या वेळी मिळणारी अतिरिक्त माहिती सर्जनला अधिक सजगपणे आणि परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यास मदत करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे.म्हणूनच आधुनिक स्पाइन सर्जरी म्हणजे फक्त ऑपरेशन करणं नाही. योग्य नियोजन, योग्य तंत्रज्ञान, सतत निरीक्षण आणि अनुभवी टीम - या सर्वांचाएकत्रित उपयोग म्हणजे सुरक्षित शस्त्रक्रियेचा प्रयत्न..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.