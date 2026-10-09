Spine Health: वयोमानानुसार मान-पाठदुखी छळतेय? ऑर्थोपेडिक सर्जनने सांगितल्या मणका मजबूत ठेवण्याच्या ६ सोप्या टिप्स!

Aging and Spine Health: वाढत्या वयासोबत मानवी शरीरात अनेक बदल घडून येतात. यामध्ये मणक्यामधील (Spine) डिस्क डिहायड्रेशन, स्नायूंची ताकद कमी होणे, पाठीचा कडकपणा आणि चुकीची बसण्याची पद्धत यामुळे कण्याचे आरोग्य हळूहळू ढासळू लागते. पण, वाढत्या वयासोबत पाठीचे किंवा मानेचे सतत दुखणे सहन करणे अजिबात गरजेचे नाही, असे मत प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन व्यक्त करतात.योग्य वेळ, योग्य दिनचर्या आणि शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवून कण्यावर पडणारा अतिरिक्त ताण सहज टाळता येऊ शकतो. मणका मजबूत ठेवण्यासाठी आणि त्याचे आरोग्य जपण्यासाठी डॉक्टर ६ महत्त्वाचे उपाय सांगतात..नियमित हलका व्यायाम (Regular Exercise)मणक्याच्या सुरक्षेसाठी आणि मजबुतीसाठी दररोज शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे आवश्यक आहे.काय करावे: चालणे (Walking), पोहणे (Swimming), सायकल चालवणे (Cycling) आणि योगासने यांसारखे कमी ताण देणारे हलके व्यायाम करावेत.फायदा: यामुळे मणक्याला आधार देणारे स्नायू मजबूत होतात आणि शरीराची लवचिकता टिकून राहते..Back Pain and Footwear: सतत पाठदुखीचा त्रास होतोय? तुमचे शूज असू शकतात कारणीभूत; ‘ही’ चिन्हं दिसताच लगेच बदला.उठण्या-बसण्याची आणि वस्तू उचलण्याची योग्य पद्धत (Good Posture)सतत चुकीच्या पद्धतीने बसल्याने मणक्यावर प्रचंड ताण येतो.कार्यालयीन काम करताना: कॉम्प्युटर स्क्रीन डोळ्यांच्या थेट समोर ठेवावी. पाठीला योग्य आधार (Back Support) असावा आणि पाय जमिनीवर सपाट असावेत.हालचाल आवश्यक: दर ३० ते ६० मिनिटांनंतर ५ मिनिटांचा ब्रेक घेऊन थोडे चालावे किंवा स्ट्रेचिंग करावे.वस्तू उचलण्याची पद्धत: जमिनीवरील कोणतीही जड वस्तू उचलताना कंबरेतून वाकण्याऐवजी गुडघ्यातून वाकावे आणि ती वस्तू शरीराच्या जवळ ठेवून उचलावी..शरीराचे वजन नियंत्रणात ठेवणे (Healthy Body Weight)शरीराचे वाढलेले वजन थेट मणक्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण करते.फायदा: वजन नियंत्रणात राहिल्याने कण्यावरील यांत्रिक भार (Mechanical Load) कमी होतो आणि पाठीचे जुने आजार बळावण्याचा धोका टळतो.योग्य आणि पोषक आहार (Proper Nutrition)हाडे आणि स्नायूंच्या आरोग्यासाठी दररोज योग्य प्रमाणात पोषक घटक मिळणे गरजेचे आहे.महत्त्वाचे घटक: आहारात प्रोटीन (प्रथिने), कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन-डी यांचा पुरेशा प्रमाणात समावेश असावा.विशेष काळजी: वयोवृद्धांमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस (Osteoporosis) मुळे हाडे ठिसूळ होऊन मणक्याचे फ्रॅक्चर होण्याचा धोका असतो, त्यामुळे आहाराकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे..योग्य पद्धतीने झोपणे (Proper Sleep Position)झोपण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे सकाळी उठल्यावर पाठदुखी आणि कडकपणा जाणवतो.काय करावे: मणका सरळ आणि नैसर्गिक स्थितीत (Neutral Position) राहील अशा प्रकारे झोपावे. तसेच पाठीला आणि मणक्याला योग्य आधार देणाऱ्या आरामदायक गादीचा (Mattress) वापर करावा..Heart Health: झिरो शुगर ड्रिंक्स \nहृदयासाठी सुरक्षित आहेत का? जाणून घ्या कार्डिओलॉजिस्टचा महत्वाचा सल्ला! .डॉक्टरांचा नियमित सल्ला आणि तपासणी (Regular Medical Evaluation)सतत होणारी पाठदुखी ही फक्त वाढत्या वयाचा परिणाम आहे असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.'या' लक्षणांकडे विशेष लक्ष द्या: पाठदुखीसोबतच हाता-पायात अशक्तपणा, सुन्नपणा जाणवणे, चालण्यास त्रास होणे, मूत्राशय किंवा आतड्यांवरील नियंत्रण सुटणे, अचानक वजन कमी होणे किंवा पडल्यानंतर तीव्र वेदना होणे अशी लक्षणे दिसल्यास त्वरित ऑर्थोपेडिक डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.