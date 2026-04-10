मला उंच स्वरात जरा जास्त बोलले तर घसा लगेच बसतो. गेली काही वर्षे हा त्रास जरा जास्त प्रमाणात जाणवायला लागलेला आहे. तसेच पाळी पण थोडी अनियमित आहे व वजन पण वाढत चालले आहे. कृपया उपाय सुचवा. - शिल्पा साठे, बेळगाव .उत्तर : उंच स्वरात बोलण्याने घसा लगेच बसत असला तर प्रामुख्याने दोन कारणे असण्याची शक्यता आहे. एक तर स्वरयंत्रामध्ये सूज असू शकते किंवा पाळी अनियमित असणे व वजनसुद्धा वाढत आहे, तसेच आवाज बसतोय, हे कदाचित थायरॉईड असल्याचीसुद्धा लक्षणे असू शकतील. सध्या तरी रोज सकाळ-संध्याकाळ अर्धा चमचा संतुलन सितोपलादी चूर्ण, अर्धा चमचा मध व पाव चमचा तूप यांचे थोडे मिश्रण सतत चाटत राहावे. हेच मिश्रण परत संध्याकाळी पण तयार करून थोडे थोडे करून चाटायला हरकत नाही. रोज सकाळी संतुलन च्यवनप्राश व धात्री रसायन हेही नियमितपणे घ्यावे. रसायन घेतल्याने शरीराची ताकद वाढण्यास तसेच हॉर्मोन्सचे संतुलन राखण्यास मदत होऊ शकते. रोज संतुलन सुमुख तेल घेऊन कवल किंवा गंडूष केल्याचासुद्धा फायदा मिळू शकेल. हे कसे करावे यासाठी डॉ. मालविका तांबे यांच्या यू-ट्यूब चॅनलवरील ''सुमुख तेल''संदर्भातील व्हिडिओ नक्की पाहावा. थायरॉईडकरता रक्ताची चाचणी पण एकदा करून घेतलेली उत्तम राहील. रोज रात्री झोपताना संतुलनच्या फेमीसॅन तेलाचा पिचू वापरणेसुद्धा उपयोगी ठरेल..माझ्या मुलाचे वय २८ वर्षे आहे. त्याच्या हातापायांवर चरबीच्या गाठी आहेत. लहानपणी त्या अगदी छोट्या होत्या, पण सध्या त्यांचा आकार खूप वाढला आहे. डॉक्टरांना दाखवले असता, त्यांनी ''यावर कोणताही उपाय करण्याची गरज नाही'', असे सांगितले. परंतु, आता त्याच्या लग्नाचा विचार सुरू असल्यामुळे या गाठींमुळे हात-पाय चांगले दिसत नाहीत. यावर काही खात्रीशीर उपाय करता येईल का? कृपया मार्गदर्शन करावे.- समीर भालेराव, पुणे.उत्तर : चरबीच्या गाठी सहसा कुठल्याही प्रकारचा त्रास देत नाहीत. फक्त आपण म्हणताय तसं दिसायला कधी तरी वाईट दिसतं. यावरती उपाय म्हणून चरबीच्या गाठीवरती नियमितपणे संतुलन अभ्यंग सेसमीसारख्या तेलाने अभ्यंग करावा. आठवड्यातून दोन तीनदा जमत असल्यास याच तेलामध्ये संतुलन अभ्यंग मसाज पावडर घालून ती हलक्या हाताने चोळावी. याने बऱ्याच लोकांमध्ये चरबीच्या गाठीचा आकार कमी झाल्याचा जाणवतो. तसेच नवीन गाठी येण्यापासून प्रतिबंधसुद्धा होऊ शकतो. तसेच काही मेद, पाचक औषध, उदाहरणार्थ- त्रिफळा गुग्गुळ, कंचनार का गुग्गुळ, मेद पाचक वटी, संतुलन ओबेसान वटी इत्यादी वैद्याच्या सल्ल्याने सुरू करता येऊ शकेल. बऱ्याचदा शास्त्रोक्त पंचकर्म करून शरीरशुद्धी केल्यानेसुद्धा या गाठीचा आकार कमी होतो, असा अनुभव आहे.