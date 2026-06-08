World Brain Tumor Day 2026: ब्रेन ट्यूमर म्हणजे नेमकं काय? सौम्य आणि घातक गाठींमधील महत्त्वाचा फरक जाणून घ्या

Difference Between Benign and Malignant Brain Tumors: दरवर्षी साजरा केला जाणारा जागतिक ब्रेन ट्यूमर दिन हा मेंदूतील गाठींबाबत जनजागृती करण्याचे आणि वेळेत उपचार घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. "ब्रेन ट्यूमर" हा शब्द ऐकताच अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. मात्र, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की सर्वच मेंदूतील गाठी कर्करोगजन्य नसतात. सामान्यतः मेंदूतील गाठी दोन प्रकारांमध्ये विभागल्या जातात – सौम्य (Benign) आणि घातक (Malignant). या दोन्ही प्रकारांमधील फरक समजून घेतल्यास रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य वेळी योग्य उपचार घेण्यास मदत होऊ शकते..ब्रेन ट्यूमर म्हणजे काय?ब्रेन ट्यूमर म्हणजे मेंदूमध्ये किंवा मेंदूच्या पृष्ठभागावर निर्माण होणारी पेशींची असामान्य वाढ. मेंदूतील गाठींचे दोन मुख्य प्रकार असतात – प्राथमिक (Primary) आणि दुय्यम (Secondary). प्राथमिक गाठी मेंदूमध्येच निर्माण होतात, तर दुय्यम गाठी शरीरातील इतर अवयवांमधील कर्करोग मेंदूपर्यंत पसरल्यामुळे निर्माण होतात. मेंदूच्या कवटीमध्ये अतिरिक्त जागा नसल्यामुळे कोणतीही गाठ गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण करू शकते..सौम्य ब्रेन ट्यूमर : कर्करोग नसला तरी धोकादायक ठरू शकतोसौम्य गाठी या कर्करोगजन्य नसतात आणि साधारणपणे त्यांची वाढ हळूहळू होते. तसेच त्या शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरत नाहीत. मेनिंजिओमा (Meningioma), व्हेस्टिब्युलर श्वानोमा (Vestibular Schwannoma) आणि पिट्यूटरी अॅडेनोमा (Pituitary Adenoma) ही सौम्य मेंदूतील गाठींची काही सामान्य उदाहरणे आहेत.सौम्य गाठींचा अंदाजे परिणाम चांगला असला तरी त्यांना दुर्लक्षित करता येत नाही. गाठ जसजशी मोठी होते, तसतशी ती मेंदूच्या आसपासच्या ऊतींवर दाब निर्माण करते. त्यामुळे डोकेदुखी, फिट्स (Seizures), दृष्टीदोष, संतुलन बिघडणे, स्मरणशक्ती कमी होणे किंवा शरीराच्या एका बाजूची हालचाल कमी होणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. मेंदूच्या महत्त्वाच्या भागांवर परिणाम झाल्यास सौम्य गाठही जीवघेणी ठरू शकते..घातक ब्रेन ट्यूमर : कर्करोगजन्य आणि आक्रमकघातक मेंदूतील गाठी या कर्करोगजन्य असतात आणि त्यांची वाढ तुलनेने वेगाने होते. या गाठी आसपासच्या मेंदूच्या ऊतींमध्ये शिरून त्यांचे नुकसान करू शकतात. ग्लायोब्लास्टोमा (Glioblastoma) हा सर्वात आक्रमक मेंदूच्या कर्करोगांपैकी एक मानला जातो.घातक गाठी मेंदूमध्येच निर्माण होऊ शकतात किंवा फुफ्फुसे, स्तन, मूत्रपिंड किंवा त्वचा यांसारख्या अवयवांतील कर्करोग मेंदूपर्यंत पसरल्यानेही निर्माण होऊ शकतात. या गाठींची लक्षणे सौम्य गाठींसारखीच असली तरी त्यांची प्रगती अधिक वेगाने होऊ शकते. त्यामुळे वेळेत निदान आणि उपचार होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..ब्रेन ट्यूमरची लक्षणे ओळखामेंदूतील गाठीची लक्षणे तिचा प्रकार, आकार आणि स्थान यावर अवलंबून असतात. काही सामान्य लक्षणे पुढीलप्रमाणे :सतत किंवा वाढत जाणारी डोकेदुखीफिट्स येणेमळमळ आणि उलट्या होणेदृष्टी धूसर होणे किंवा दुहेरी दिसणेबोलण्यात किंवा स्मरणशक्तीत अडचण येणेवर्तनामध्ये किंवा स्वभावात बदल होणेसंतुलन आणि हालचालींमध्ये अडचणी येणेहात-पायांमध्ये अशक्तपणा किंवा संवेदना कमी होणेअशी कोणतीही न्यूरोलॉजिकल लक्षणे सातत्याने जाणवत असल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे..उपचारांतील आधुनिक प्रगतीएमआरआय (MRI) आणि सीटी स्कॅन (CT Scan) यांसारख्या आधुनिक इमेजिंग तंत्रज्ञानामुळे मेंदूतील गाठींचे अचूक निदान करणे शक्य झाले आहे. रुग्णाच्या स्थितीनुसार शस्त्रक्रिया, रेडिएशन थेरपी, केमोथेरपी, टार्गेटेड थेरपी किंवा इतर उपचारपद्धतींचा वापर केला जाऊ शकतो.प्रिसिजन मेडिसिन (Precision Medicine) आणि मॉलिक्युलर प्रोफाइलिंग (Molecular Profiling) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे डॉक्टरांना गाठींचे जैविक स्वरूप अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णासाठी अधिक प्रभावी आणि वैयक्तिक उपचार निवडणे शक्य होत आहे..जनजागृतीचे महत्त्वब्रेन ट्यूमरच्या उपचारांमधील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे उशिरा होणारे निदान. अनेकदा त्याची सुरुवातीची लक्षणे मायग्रेन, ताणतणाव किंवा सामान्य थकवा यांसारख्या समस्यांशी गोंधळली जातात. त्यामुळे या आजाराविषयी जागरूकता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.जागतिक ब्रेन ट्यूमर दिनाच्या निमित्ताने हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सौम्य आणि घातक मेंदूतील गाठींमध्ये फरक असला तरी दोन्ही प्रकारांना तातडीने वैद्यकीय तपासणी आणि योग्य उपचारांची आवश्यकता असते. आधुनिक वैद्यकीय प्रगती, वेळेवर निदान आणि जनजागृती यांच्या मदतीने रुग्णांचे आयुष्य आणि जीवनमान अधिक चांगले बनवता येऊ शकते. डॉ. अरविंद बडीगर, टेक्निकल डायरेक्टर, बीडीआर फार्मास्युटिकल्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.