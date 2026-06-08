आरोग्य

World Brain Tumor Day 2026: ब्रेन ट्यूमर म्हणजे नेमकं काय? सौम्य आणि घातक गाठींमधील महत्त्वाचा फरक जाणून घ्या

What is Brain Tumor: जागतिक ब्रेन ट्यूमर दिनानिमित्त ब्रेन ट्यूमर म्हणजे काय, त्याची लक्षणे आणि सौम्य व घातक गाठींमधील महत्त्वाचा फरक सोप्या भाषेत जाणून घ्या.
World Tumor Day 2026

World Tumor Day 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Difference Between Benign and Malignant Brain Tumors: दरवर्षी साजरा केला जाणारा जागतिक ब्रेन ट्यूमर दिन हा मेंदूतील गाठींबाबत जनजागृती करण्याचे आणि वेळेत उपचार घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो. "ब्रेन ट्यूमर" हा शब्द ऐकताच अनेकांच्या मनात भीती निर्माण होते. मात्र, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की सर्वच मेंदूतील गाठी कर्करोगजन्य नसतात. सामान्यतः मेंदूतील गाठी दोन प्रकारांमध्ये विभागल्या जातात – सौम्य (Benign) आणि घातक (Malignant). या दोन्ही प्रकारांमधील फरक समजून घेतल्यास रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य वेळी योग्य उपचार घेण्यास मदत होऊ शकते.

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World brain Tumor Day
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