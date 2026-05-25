World Thyroid Day 2026: अचानक शरीरात बदल जाणवत आहेत? थायरॉईडमुळे होणाऱ्या समस्या आणि त्यावरील सोपे उपचार समजून घ्या

World Thyroid Day 2026, Types, Symptoms, Treatments: दरवर्षी 25 मे रोजी जागतिक थायरॉईड दिवस साजरा केला जातो. शरीरातील एक छोटासा पण अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे थायरॉईड ग्रंथी. प्रामुख्याने महिलांना होणारा हा आजार बऱ्याचदा शरीरासोबतच मनावरही परिणाम करतो. अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे, थकवा जाणवणे, बदलते मूड स्विंग्स ही लक्षणं सहसा दुर्लक्षित केली जातात. मात्र हीच लक्षणे थायरॉईडच्या समस्येची सुरुवात असू शकतात. वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार घेतल्यास बहुतेक थायरॉईड विकार नियंत्रणात ठेवता येतात आणि रुग्ण सामान्य आयुष्य जगू शकतात. आणि म्हणनूच जागतिक थायरॉईड दिवसाचं महत्त्व वाढतं..थायरॉईड म्हणजे काय?आपल्या मानेच्या पुढच्या बाजूला म्हणजेच गळ्याजवळ थायरॉईड ही फुलपाखराच्या आकाराची ग्रंथी असते. ही ग्रंथी T3 आणि T4 हे हार्मोन्स तयार करते. हे हार्मोन्स शरीरातील ऊर्जा, मेटाबॉलिझम, हृदयाचे ठोके आणि शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्याचे काम करतात.थायरॉईड व्यवस्थित काम करत असेल तर शरीर संतुलित राहते. पण हार्मोन्स कमी किंवा जास्त प्रमाणात तयार झाले तर अनेक समस्या सुरू होतात..Thyroid Friendly Food: थायरॉईड नियंत्रणात ठेवण्यासाठी 8 सुपरफूड्स.थायरॉईडचे मुख्य प्रकार१. हायपोथायरॉईडीझमया अवस्थेत थायरॉईड पुरेसे हार्मोन्स तयार करत नाही.सामान्य लक्षणे :सतत थकवा येणेअचानक वजन वाढणेत्वचा कोरडी पडणेकेस गळणेजास्त थंडी वाजणेउदास वाटणेयोग्य औषधोपचारांमुळे ही समस्या नियंत्रणात ठेवता येते..२. हायपरथायरॉईडीझमया अवस्थेत थायरॉईड जास्त प्रमाणात हार्मोन्स तयार करते.सामान्य लक्षणे :अचानक वजन कमी होणेहृदयाचे ठोके वाढणेचिडचिड किंवा बेचैनीजास्त घाम येणेझोप न लागणेयोग्य उपचार घेतल्यास लक्षणांवर नियंत्रण मिळवता येते..आरोग्याचा शत्रू ठरू शकतात 'हे' रोजचे पदार्थ; थायरॉईड रुग्णांनी तर दोन हात लांबच रहा.३. गॉइटरथायरॉईड ग्रंथीचा आकार वाढल्यास त्याला गॉइटर म्हणतात.लक्षणे :मानेला सूज येणेगिळताना त्रास होणेघशात दाब जाणवणे४. थायरॉईड नोड्यूल्सथायरॉईडमध्ये लहान गाठी तयार होतात. बहुतेक गाठी नुकसान न करणाऱ्या असतात, पण काहीवेळा तपासणी करणंही आवश्यक असते..५. थायरॉईड कॅन्सरथायरॉईड कॅन्सर कमी प्रमाणात आढळतो, पण वेळेवर निदान झाल्यास उपचार यशस्वी होतात.चेतावणीची लक्षणे :मानेला गाठ जाणवणेआवाजात बदल होणेसतत खोकला येणे.थायरॉईडची ही लक्षणे दिसल्यास तपासणी करा :वजन अचानक वाढणे किंवा कमी होणेसतत थकवा किंवा बेचैनीमूड बदलणेजास्त थंडी किंवा उष्णता सहन न होणेकेस पातळ होणेत्वचा कोरडी पडणेहृदयाचे ठोके बदलणेमानेला सूज येणे.थायरॉईडचे निदान कसे केले जाते?डॉक्टर खालील तपासण्या सुचवू शकतात :TSH, T3, T4 रक्त तपासणीअल्ट्रासाऊंडशारीरिक तपासणीगरज असल्यास बायोप्सी.Slow Metabolism: आज नाही तर उद्या आजार पक्का! मेटॅबोलिज्म मंदावलं की शरीर देतं 'हे' 7 संकेत; कधीच दुर्लक्ष करू नका.उपचार कसे केले जातात?औषधेहार्मोन्स संतुलित ठेवण्यासाठी औषधे दिली जातात.रेडिओअॅक्टिव आयोडीन थेरपीथायरॉईड जास्त कार्य करत असल्यास हा उपचार केला जातो.शस्त्रक्रियामोठा गॉइटर किंवा कॅन्सर असल्यास शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.