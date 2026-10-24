Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती

Venus Transit Astrology : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन काही राशींसाठी अनुकूल मानले जाते. शुक्र ग्रह ५ डिसेंबरपर्यंत चित्रा नक्षत्रात राहणार असून, त्यानंतर तो स्वाती नक्षत्रात प्रवेश करेल. या गोचरामुळे मेष, कर्क, सिंह आणि धनु या चार राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..शुक्र हा प्रेम, सुख-सुविधा, ऐश्वर्य आणि आर्थिक समृद्धीचा कारक मानला जातो. त्यामुळे शुक्राच्या या नक्षत्र परिवर्तनाचा या चार राशींवर सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, असे ज्योतिषीय मान्यतेनुसार सांगितले जाते. जाणून घेऊया, या राशींच्या व्यक्तींना कोणते फायदे मिळण्याची शक्यता आहे..मेष राशी : आर्थिक लाभासह प्रेमसंबंध होतील दृढमेष राशीच्या व्यक्तींसाठी शुक्राचे हे गोचर अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये गोडवा वाढेल आणि जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होऊ शकते. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगला नफा मिळण्याची संधी मिळू शकते. तसेच नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना पगारवाढ किंवा उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीत योग्य निर्णय घेतल्यास फायदा होऊ शकतो. व्यावसायिकांनाही नवीन संधी मिळण्याचे संकेत आहेत..October lucky Zodiac Signs : ऑक्टोबर महिन्यात 'या' चार राशींवर बरसणार देवी लक्ष्मीची कृपा; करिअर-व्यवसायातही प्रगतीची शक्यता.कर्क राशी : करिअरमध्ये प्रगती, उत्पन्नात वाढकर्क राशीच्या व्यक्तींसाठी हा काळ करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो. कार्यक्षेत्रात प्रगतीच्या नवीन संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. कामातील कौशल्य आणि मेहनतीच्या जोरावर वरिष्ठांकडून कौतुक होऊ शकते. शुक्राच्या गोचरामुळे आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत असल्याचे ज्योतिषीय अंदाजात म्हटले जाते. उत्पन्नाचे स्रोत वाढल्यास बचतीत भर पडू शकते. त्यामुळे आर्थिक नियोजनाला प्राधान्य देणे फायदेशीर ठरेल..सिंह राशी : अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यतासिंह राशीच्या व्यक्तींसाठी शुक्राचे नक्षत्र परिवर्तन आर्थिकदृष्ट्या अनुकूल मानले जात आहे. दीर्घकाळापासून अडकलेली रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना नवीन योजना राबवण्याची किंवा व्यवसायाचा विस्तार करण्याची संधी मिळू शकते. योग्य नियोजन आणि विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय आर्थिक प्रगतीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात..Crow Dream Interpretation : स्वप्नात कावळा दिसतोय? ताबडतोब जाणून घ्या, हा भविष्यातील शुभ संकेत आहे की अशुभ!.धनु राशी : कामात यश, आर्थिक अडचणी दूर होण्याचे संकेतधनु राशीच्या व्यक्तींनाही शुक्राच्या या गोचराचा सकारात्मक लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. नोकरीच्या ठिकाणी वरिष्ठांचे सहकार्य मिळू शकते. नवीन जबाबदाऱ्या किंवा कामाच्या माध्यमातून स्वतःची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी मिळू शकते. पूर्वी अडकलेले पैसे परत मिळाल्यास आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. नवीन कामे सुरू करणाऱ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, आर्थिक व्यवहार करताना काळजी घेणे आणि योग्य नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरेल..५ डिसेंबरपर्यंत शुक्राचे चित्रा नक्षत्रातील वास्तव्यज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शुक्राचे चित्रा नक्षत्रातील वास्तव्य मेष, कर्क, सिंह आणि धनु या राशींसाठी आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि वैयक्तिक संबंधांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. ५ डिसेंबरनंतर शुक्र स्वाती नक्षत्रात प्रवेश करणार असल्याने त्यानंतरच्या गोचराचे परिणाम वेगळे असू शकतात.महत्त्वाची टीप : वरील राशीभविष्य ज्योतिषीय मान्यतांवर आधारित आहे. आर्थिक लाभ किंवा करिअरमधील यशाची हमी म्हणून याकडे पाहू नये. आर्थिक निर्णय घेताना प्रत्यक्ष परिस्थिती, जोखीम आणि उपलब्ध माहितीचा विचार करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.