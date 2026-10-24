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Venus Transit Astrology : शुक्राचे 'चित्रा' नक्षत्रात आगमन; मेषसह 4 राशींच्या आयुष्यात होणार धनवर्षाव, करिअरमध्येही मोठी प्रगती

Venus Transit 2026 in Chitra Nakshatra : २०२६ मधील शुक्राच्या चित्रा नक्षत्रातील गोचरामुळे मेष, कर्क, सिंह आणि धनु राशींना आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती, उत्पन्नवाढ आणि अडकलेले पैसे मिळण्याची शक्यता ज्योतिषीय अंदाजातून वर्तवण्यात आली आहे.
Venus Transit 2026 What Changes After December 5?

Venus Transit 2026 What Changes After December 5?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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Venus Transit Astrology : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाचे नक्षत्र परिवर्तन काही राशींसाठी अनुकूल मानले जाते. शुक्र ग्रह ५ डिसेंबरपर्यंत चित्रा नक्षत्रात राहणार असून, त्यानंतर तो स्वाती नक्षत्रात प्रवेश करेल. या गोचरामुळे मेष, कर्क, सिंह आणि धनु या चार राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक लाभ, करिअरमधील प्रगती आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

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