Jalgaon Crime : लग्नाचं आमिष दाखवून 23 वर्षीय तरुणीवर 2 वर्षे अत्याचार; तीन मुलांचा बाप असलेल्या शाहीद शेखवर गुन्हा, दोघेही विवाहित?

जळगाव : लग्नाचे आमिष दाखवून एका २३ वर्षीय तरुणीला वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. जळगाव, धुळ्यासह विविध ठिकाणी गेल्या दोन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू (Jalgaon marriage promise assault case) होता. अखेर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर पीडितेने पोलिसांत तक्रार दिल्यावरून ट्रकचालक शाहीद शेख फारुख याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित फरारी असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. .धुळे येथील मूळ रहिवासी असलेली २३ वर्षीय तरुणी कॉलनी भागात एका नातेवाइकाकडे आली होती. त्या तरुणीवर सुप्रीम कॉलनीतील संशयित शाहीद शेख फारूख याची नजर पडली. त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून ओळख केली. आमिषाला बळी पडलेल्या पीडितेसोबत शेख शाहीद याने १७ एप्रिल २०२४ ते १ मेदरम्यान जळगाव, धुळ्यासह देवपूर भागातील एका भाड्याच्या खोलीत नेऊन अत्याचार केला..Chandrapur Bribery Case : चंद्रपुरात ACB चा मोठा दणका! आरोग्य विभागाचा कर्मचारी 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात; 'या' कामासाठी मागितले पैसे.लग्नास नकारसंशयिताने वेळोवेळी लग्नाचे आश्वासन देऊन तरुणीचे शारीरिक व मानसिक शोषण केले. मात्र, तरुणीने त्याच्याकडे लग्नाचा तगादा लावला, तेव्हा त्याने लग्न करण्यास स्पष्टपणे नकार देत मारहाण केली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित तरुणीने सोमवारी (ता. ८) एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली असून, पीडितेच्या जबाबावरून एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. महिला सहायक पोलिस निरीक्षक माधुरी बोरसे तपास करीत आहेत..Israel Military Allegations : इस्रायलच्या महिला अधिकाऱ्यांकडून कैद्यांचा लैंगिक छळ; तुरुंगात नग्न केलं अन् त्यांच्या अंगावर शिकारी कुत्री....दोघे विवाहित?पोलिसांत दाखल तक्रारीत संशयित शेख शाहीद फारुख शेख याचे लग्न झाले असून, तीन अपत्य आहेत. तक्रारदार पीडितेचेही लग्न झाले असून तिलाही दोन अपत्य असल्याची खात्रीलायक माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.