मुलगा फोन उचलेना, शोधायला बाहेर पडला वृद्ध पिता; शोध घेताना लेकाचा मृतदेहच दिसला समोर, काळीज पिळवटून टाकणारा आक्रोश

जळगाव: येथील शिरसोली नाका परिसरात सोमवारी (ता. २५) दुपारी शशिकांत रमेश कोळी बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. त्याचा नंतर मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. सकाळपासून वारंवार फोन करूनही मुलगा कॉल घेत नसल्याने शोध घेत असलेल्या वृद्ध वडिलांना शिरसोली नाक्यावरच त्याचा मृतदेह आढळून आला. ऐन उमेदीच्या मुलाचा मृतदेह डोळ्यांसमोर पाहताच पित्याने घटनास्थळीच एकच हंबरडा फोडला..खासगी कंपनीत वाहनचालक शशिकांत कोळी (वय ३६, मूळ रा. अंदलवाडी, ता. रावेर, ह.मु. जीवनज्योती सोसायटी, मोहाडी रोड) यांच्याशी सकाळपासून त्यांचे वडील संपर्क साधत होते. मात्र, ते कॉल घेत नव्हते. त्यामुळे त्यांचे वडील त्यांना शोधत.होते. शिरसोली नाका परिसरात शशिकांत जमिनीवर पडलेले दिसले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर एमआयडीसी ठाण्याचे पोलिस कर्मचारी गणेश शिरसाळे सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले व बेशुद्ध पडलेल्या तरुणास शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. तेथे डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे..'माझ्या मुलासोबत घातपात'शशिकांत कोळी यांच्यासोबत घातपात झाल्याचा आरोप मृताचे वडील रमेश कोळी यांनी केला आहे. याची योग्य चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात मुलाला मारहाण करण्यात आली व त्याला मारून टाकण्याचीही धमकी दिली होती. या प्रकरणी रामानंदनगर पोलिसांत तक्रार दाखल असून, रविवारी सायंकाळीही त्याला धमकावले होते. त्यानंतर मुलाचा मृत्यू झाला असल्याचे कोळी यांनी सांगितले.