जळगाव

Inspirational Story: दोन्ही हात नसतानाही हार मानली नाही; माउली बनली महापालिकेची लिपिक, औक्षणाचा क्षण ठरला भावनिक

Mouli Without Both Hands Becomes Solapur Municipal Clerk: माउलीचे दोन्ही हात नसतानाही औक्षण; जिद्द आणि आत्मविश्वासाचा प्रेरणादायी क्षण
Solapur Municipal Clerk Mouli Without Both Hands Performs Aarti In Inspiring Moment At Deepstambh Foundation Event

Solapur Municipal Clerk Mouli Without Both Hands Performs Aarti In Inspiring Moment At Deepstambh Foundation Event

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सकाळ वृत्तसेवा
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जळगाव : दिव्यांग, अनाथ, तृतीयपंथी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण, निवास आणि स्वावलंबनाची संधी देऊन त्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा देणाऱ्या दीपस्तंभ फाउंडेशन-मनोबल संस्थेचा‘माहेर मेळावा व माजी विद्यार्थी स्नेह मेळावा २०२६’ येथे नुकताच उत्साहात पार पडला.

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