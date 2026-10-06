Inspirational Story: दोन्ही हात नसतानाही हार मानली नाही; माउली बनली महापालिकेची लिपिक, औक्षणाचा क्षण ठरला भावनिक

जळगाव : दिव्यांग, अनाथ, तृतीयपंथी आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण, निवास आणि स्वावलंबनाची संधी देऊन त्यांच्या आयुष्याला नवी दिशा देणाऱ्या दीपस्तंभ फाउंडेशन-मनोबल संस्थेचा‘माहेर मेळावा व माजी विद्यार्थी स्नेह मेळावा २०२६’ येथे नुकताच उत्साहात पार पडला..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या मेळाव्यासाठी १४७ दिव्यांग, अनाथ, तृतीयपंथी तसेच आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकातील इतर माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. ते सर्व जण आज प्रशासनातील विविध पदांवर तसेच खाजगी क्षेत्रात कार्यरत आहेत..या मेळाव्यास राज्यसभा खासदार विनोद तावडे आणि त्यांच्या पत्नी वर्षा तावडे उपस्थित होत्या. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, खासदार स्मिता वाघ आदींनी भेट दिली. अनाथ आणि दिव्यांग माजी विद्यार्थिनींना विवाहानंतर आपलं घर अनुभवता यावे म्हणून ‘माहेर मेळावा’ या संकल्पनेची सुरुवात करण्यात आली. या अंतर्गत दोन दिवस या मुली माहेरपणासाठी येतात. यावेळी त्यांच्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.दोन्ही हात नसतानाही औक्षणविनोद तावडे व वर्षा तावडे यांचे औक्षण संस्थेची माजी दिव्यांग विद्यार्थिनी माउली अडकूर हिने केले. ती सध्या सोलापूर महानगरपालिकेत लिपिक या पदावर कार्यरत आहे. दोन्ही हात नसतानाही जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर आयुष्याची वाटचाल करणाऱ्या माउलीने केलेले हे औक्षण उपस्थितांसाठी अत्यंत भावनिक आणि प्रेरणादायी ठरले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.