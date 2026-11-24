दापोली : विकासाच्या नावाखाली कोकणच्या निसर्गसंपदेवर आणि स्थानिकांच्या भवितव्यावर कोणताही घाला येऊ नये यासाठी भिवबंदर–आघारी येथील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांनी एकजुटीची भूमिका घेतली आहे. या प्रकल्पाचे संभाव्य दुष्परिणाम, पर्यावरणावरील परिणाम आणि स्थानिकांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करण्यासाठी वणौशी येथे आयोजित सभेत ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला..वणौशीतर्फे पंचनदी आणि दुमदेव येथील अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीच्यावतीने आज झालेल्या जनजागृती सभेत ग्रामस्थ एकवटले होते. या सभेला पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्ते भावेश अरूण कारेकर यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधताना पर्यावरणाचे संरक्षण, स्थानिक जनतेचे अधिकार आणि प्रस्तावित प्रकल्पामुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य समस्यांबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले..मुंबईहून अलिबाग ४५ मिनिटांत पोहोचणार! ४५ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पाला गती; रेवस-करंजा सागरी सेतूबाबत मोठी अपडेट.या वेळी कारेकर यांनी आपल्या मांदिवली गावातील प्रस्तावित खाण प्रकल्पाविरोधातील संघर्षाचा अनुभव उपस्थितांसमोर मांडला. या प्रकल्पाविरोधात ग्रामस्थांना एकत्रित करून शासनाकडे सातत्याने तक्रारी करण्यात आल्या व लोकशाही मार्गाने पाठपुरावा केल्यामुळे महिनाभरात हा प्रकल्प रोखण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामस्थांची एकजूट आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यांची ताकद किती प्रभावी ठरू शकते, हे त्यांनी सांगितले..जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील वस्तुस्थिती आणि तेथील अनुभव ग्रामस्थांना समजावून सांगण्यासाठी ‘शाश्वत कोकण’ टीमचे सचिन चव्हाण आणि योगेश कांबळे उपस्थित होते. पर्यावरणप्रेमी पंकज दळवी यांनीही सभेला उपस्थित राहून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. सर्व निमंत्रितांनी ग्रामस्थांच्या शंका, प्रश्न आणि चिंतांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला..या सभेला अणुऊर्जा प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दीपक घडशे, पांडुरंग दवंडे, उपाध्यक्ष अशोक जाधव, दिनेश गुरव, सचिव अनिष निंबकर, प्रशांत दवंडे, मनीष चव्हाण, उपसचिव रूपेश कुटरेकर आणि प्रमोद गमरे यांच्यासह वणौशी, दुमदेव तसेच मुंबईस्थित अनेक ग्रामस्थ उपस्थित होते. कोकणची निसर्गसंपदा, गावांचे अस्तित्व, पर्यावरण आणि स्थानिकांचे हक्क यांचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत एकजूट कायम ठेवून संघर्ष करण्याचा निर्धार या सभेत ग्रामस्थांनी व्यक्त केला..मोठी बातमी! जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताच आरोपीची पाचव्या मजल्यावरून उडी, बेलापूर न्यायालयात खळबळ.ग्रामस्थांचे मत अन् हिताला प्राधान्य द्या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे गावांचे भवितव्य, पर्यावरण, स्थानिकांच्या उपजीविकेची साधने आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर होणारे संभाव्य परिणाम यावर सभेत सविस्तर चर्चा झाली. कोणताही मोठा प्रकल्प राबवताना स्थानिक ग्रामस्थांचे मत, संमती आणि हित यांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक असल्याचे उपस्थितांनी अधोरेखित केले. आपल्या हक्कांसाठी संघटित राहून लोकशाही मार्गाने संघर्ष करणे गरजेचे असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.