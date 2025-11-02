सबस्क्राईब करा
कोकण
कोकण
Raigad News : प्रदीर्घ लांबलेल्या परतीच्या पावसाचा स्थलांतरित पक्षांना फटका; बदलत्या ऋतुमानाचा पक्षांच्या जीवन चक्रावर प्रतिकूल परिणाम
अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
20 seconds ago
2 min read
Konkan Rice Fields Damage : धीम्या पंचनाम्यांमुळेच बळीराजाच्या जखमेवर मीठ, कोकणात भात पिक बघायला म्हणून शिल्लक नाही
Sandeep Shirguppe
2 hours ago
2 min read
Whale Vomit 3 Crore : बाप रे! तब्बल ३ कोटींची व्हेलच्या उलटीची तस्करी, माशाची उलटी एवढी महाग का?
Sandeep Shirguppe
5 hours ago
2 min read
कोकणात भातशेतीचे मोठे नुकसान
CD
21 hours ago
1 min read
माजी सरपंच रवींद्र जागुष्टे यांचे निधन
CD
21 hours ago
1 min read
चिपळूण-काम करणाऱ्यालाच तिकीट
CD
21 hours ago
1 min read
-मुरूड ग्रामपंचायतीत ग्रामसेवक नसल्याने कामकाज ठप्प
CD
21 hours ago
1 min read
मेढा निवती येथे ''कृषी''कडून नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी
CD
21 hours ago
1 min read
सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणाच ‘व्हेंटिलेटरवर’
CD
21 hours ago
1 min read
कणकवलीत हजारापेक्षा अधिक दुबार मतदार
CD
21 hours ago
2 min read
