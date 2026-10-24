Drought Relief: नो टॅग नो क्लेम ;जनावरांच्या टॅगिंग अभावी दुष्काळात पशुपालक मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती

पाली: (वार्ताहर) दुष्काळी परिस्थितीत चारा अनुदान, छावण्या व विम्यासाठी जनावरांच्या कानातील टॅग आवश्यक आहे. मात्र अनेक जनावरांना टॅग नसल्याने ग्रामीण भागातील हजारो पशुपालक अडचणीत येऊ शकतात. तांत्रिक अडचणी व जनजागृतीच्या अभावामुळे अद्याप बहुतांश जनावरांचे टॅगिंग झालेले नाही. अशा वेळी केवळ टॅग नसल्याच्या तांत्रिक कारणावरून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवल्यास त्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येईल, अशी माहिती भाजप किसान मोर्चाने दिली आहे. गुरांना टॅगिंग करण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. .सध्या दुष्काळी परिस्थिती तीव्र होत चालली असून ग्रामीण भागात गुरांच्या चारा आणि पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनणार आहे. या संकटाच्या काळात जनावरांचा जीव वाचवण्यासाठी दुष्काळी मदत, चारा छावण्यांचे लाभ, चारा अनुदान आणि पशुधन विमा मिळणे शेतकरी व पशुपालकांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, या सर्व शासकीय योजना व मदतीचा लाभ घेण्यासाठी जनावरांच्या कानातील 'टॅग' आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे, जनजागृतीच्या अभावामुळे किंवा प्रशासकीय यंत्रणेच्या विलंबामुळे ग्रामीण भागातील अनेक जनावरांचे टॅगिंग अद्याप झालेले नाही.जर केवळ 'टॅग नाही' या तांत्रिक कारणावरून दुष्काळात सापडलेल्या पशुपालकांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित ठेवले, तर राज्यातील पशुधन संकटात येईल आणि शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, अशी भीती भाजप किसान मोर्चा दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष सुजित बारसकर यांनी व्यक्त केली आहे. चारा टंचाईमुळे मोकाट गुरांचा प्रश्न गंभीर होण्याचा धोका दुष्काळामुळे गुरांना चारा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. टॅगिंग नसल्याच्या कारणास्तव मदत किंवा चारा अनुदान रोखले गेले, तर आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी जनावरांचा सांभाळ करू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी नाईलाजाने आपली जनावरे मोकळी सोडण्याची दाट शक्यता असून, येत्या काळात परिसरात 'मोकाट गुरांचा' नवा यक्षप्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे.. या संदर्भात सुधागड तालुका पशुधन विकास अधिकारी डॉ. सुयोग म्हसकर यांच्याशी विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की तालुक्यामध्ये अनेक जनावरांचे टॅगिंग पूर्ण झाले आहे, तर काहींचे अद्याप बाकी आहे. आमच्याकडे पुरेसे टॅग उपलब्ध असून मागणीनुसार आम्ही ते लावून देखील देतो. विभागामार्फत टॅगिंग करण्यासंदर्भात आवाहन करण्यात येत आहे. परंतु, टॅगिंग लावण्यासाठी पशुपालक व शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. उलट काही जणांनी जनावरांचे लावलेले टॅग काढून टाकल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन जनावरांचे टॅगिंग करून घ्यावे,असे डॉ. सुयोग म्हसकर यांनी सांगितले..जिल्ह्यात टॅग मोठ्या प्रमाणात पुरवठा उपलब्ध आहे. तरी कृपया सर्व पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाला संपर्क साधून गुरांच्या कानाला टॅगिंग करून घ्यावे व पशुधन विम्याचा व इतर योजनांचा लाभ घ्यावा.-वैकुंठ पाटील, सभापती, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, जिल्हा परिषद, रायगड..जनजागृती व अनास्था टॅगिंग लावण्यासाठी पशुपालक व शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. उलट काही जणांनी जनावरांचे लावलेले टॅग काढून टाकल्याचे समोर आले आहे. तसेच काही पशुपालक व शेतकरी गुरे मोकाट सोडतात त्यामुळे टॅगिंग करत नाहीत. यासंदर्भात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. इयर टॅगिंग (Ear Tagging) म्हणजे काय? जनावरांच्या कानात लावण्यात येणारा हा १२ अंकी 'युनिक आयडी' (INAFAG/Bharat Pashudhan) टॅग असतो. याद्वारे जनावराची जात, वय, लसीकरण आणि मालकाची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाते..टॅगिंग नसल्यामुळे होणारे नुकसानशासकीय चारा अनुदान व छावण्यांमधील प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. पशुधन विमा संरक्षण आणि नैसर्गिक आपत्तीतील शासकीय भरपाई मिळत नाही. मोफत लसीकरण व आरोग्यविषयक शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही.चौकट 4पशुपालकांच्या प्रमुख समस्या व अडचणीटॅग लावल्यामुळे जनावरांच्या कानाला सूज येणे किंवा इन्फेक्शन होणे.जंगलात किंवा चराईदरम्यान टॅग अडकून कान फाटणे अथवा टॅग तुटणे.ग्रामीण भागात पोर्टल/अॅपवरील नोंदणीसाठी नेटवर्क आणि तांत्रिक अडचणी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.