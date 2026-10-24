कोकण

Drought Relief: नो टॅग नो क्लेम ;जनावरांच्या टॅगिंग अभावी दुष्काळात पशुपालक मदतीपासून वंचित राहण्याची भीती

Livestock Tagging, Drought Relief, Animal Husbandry Raigad : रायगड जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांचे कानातील टॅग नसल्यास चारा अनुदान, चारा छावण्या आणि पशुधन विम्याच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
Livestock ear tagging in Pali, Raigad district, as the Animal Husbandry Department urges farmers to complete tagging to access government schemes.

Livestock ear tagging in Pali, Raigad district, as the Animal Husbandry Department urges farmers to complete tagging to access government schemes.

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अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
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पाली: (वार्ताहर) दुष्काळी परिस्थितीत चारा अनुदान, छावण्या व विम्यासाठी जनावरांच्या कानातील टॅग आवश्यक आहे. मात्र अनेक जनावरांना टॅग नसल्याने ग्रामीण भागातील हजारो पशुपालक अडचणीत येऊ शकतात. तांत्रिक अडचणी व जनजागृतीच्या अभावामुळे अद्याप बहुतांश जनावरांचे टॅगिंग झालेले नाही. अशा वेळी केवळ टॅग नसल्याच्या तांत्रिक कारणावरून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवल्यास त्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात येईल, अशी माहिती भाजप किसान मोर्चाने दिली आहे. गुरांना टॅगिंग करण्याचे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे. 

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