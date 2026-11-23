पालघर : निर्मळ येथील नरवीर चिमाजी आप्पा नी जीर्णोद्धार केलेल्या किआर्टिक स्वामी मंदिरातील कार्तिक स्वामींचा दर्शन सोहळा आज होत आहे.त्याच बरोबर निर्मलच्या प्रसिद्ध यात्रेची सुरुवात 4 डिसेंम्बर पासून होणार असून ती 15 डिसेंम्बर पर्यंत चालणार आहे..श्रीक्षेत्र निर्मळ येथे असलेल्या ककार्तिक स्वामी स्वामींचा दर्शन सोहळा आज होणार आहे.पहाटे 2 वाजता याठिकाणी पूजेला सुरुवात होणार आहे.कार्तिक महिन्यातील पौर्णिमा आणि कृतिका नक्षत्रावर कार्तिक स्वामी मंदिराचे दरवाजे उघडण्यात येतात या दिवशी कृतिका नक्षत्र संपे पर्यंत महिलांना दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.ह्या मंदिराचा जीर्णोद्धार चिमाजी आप्पा नी वसईचा किल्ला जिंकल्या नंतर करण्यात आल्याची नोंद इतिहासात मिळते.कार्तिक स्वामी दर्शन सोहळ्या नंतर 4 डिसेंम्बर पासून 15 डिसेंम्बर पर्यंत पालघर जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या निर्मळ येथीलश्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य यात्रेला सुरुवात होणार आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.