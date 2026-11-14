Rare Historical Documents : इ.स. 1789 मध्ये कसा चालायचा कारभार? राजापुरात सापडल्या मोडीलिपीतील दुर्मिळ कागदपत्रांच्या नोंदी; कर्ज, वतनवाटपावरून संघर्षाची माहिती उघड

राजापूर : तालुक्यातील ओझरगावच्या अठराव्या शतकातील इतिहासाचे महत्त्वपूर्ण दस्तऐवजी पुरावे समोर आले आहेत. मोडीलिपीतील दोन जुन्या कागदपत्रांमधून वतनाचा वारसा, दत्तकपुत्राचा प्रश्न, खोती-पाटीलकीचे हक्क, जमिनीचे व्यवहार, कर्ज आणि वतनवाटपावरून झालेल्या संघर्षाची माहिती उघड झाली आहे. या दस्तऐवजांमुळे सुमारे अडिचशे वर्षांपूर्वीच्या राजापूर परिसरातील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचा वेध घेता येणार (1789 Modi script historical records Maharashtra) आहे. .शहरातील भटाळी येथील संदीप सरखोत यांनी मोडीलिपीतील ही मूळ कागदपत्रे इतिहास अभ्यासक विनोद पवार यांना उपलब्ध करून दिली. नाशिक येथील शासनमान्य मोडीलिपी वाचक रामनाथ रावळ यांनी त्यांचे वाचन केले आहे. या कागदपत्रांतील नोंदींमधून ओझरगावच्या वतनव्यवस्थेचे आणि प्रशासकीय व्यवहारांचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. पहिला दस्तऐवज शके १७०८ अर्थात साधारण इ. स. १७८९ मधील आहे. महादाजी कृष्ण यांना संतती नसल्याने त्यांच्या पश्चात वतनाचा वारस कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातून दत्तकपुत्र घेण्याचा विचार पुढे आला..रामाजी गणेश यांच्याकडे दत्तकपुत्राची मागणी करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. सदाशिव भटजी घागवे यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत याबाबत चर्चा झाल्याचेही दस्तऐवजात नमूद आहे. या वतनात घर, शेतजमीन, भातशेती, गुरेढोरे, मानपान, खोती, पाटीलकी आणि अन्य पारंपरिक अधिकारांचा समावेश होता. ओझरबरोबरच हर्डी आणि बंदर कसबा या ठिकाणांचाही संदर्भ आहे. चार वतनांच्या करारासाठी सरकारात ३०० रुपये नजराणा जमा केल्याची नोंदही महत्त्वाची आहे..Maratha Empire History : कसं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं बलशाली आरमार? अंबवड्यात पाहायला मिळणार ऐतिहासिक जहाजांचे बारकावे, मराठ्यांचा उलगडला सागरी इतिहास.दुसऱ्या दस्तऐवजात वतनाच्या कारभारावरून निर्माण झालेला वाद आणि त्या संबंधीच्या तक्रारींची माहिती आहे. वतन बुडत असल्याचा आरोप, वडिलोपार्जित कर्जांची वाटणी, जमिनींचे व्यवहार आणि महसुली हिशेब यावरून संघर्ष झाल्याचे दिसते. सुमारे २० बिघे शेतजमीन आणि ५० ते ६० बिघे वरकस जमिनीच्या व्यवहारांचाही उल्लेख आहे. वतनाची कागदपत्रे, हिशेब, पेटारे आणि अन्य मालमत्ता परत मिळवण्याची मागणी केली होती. या वादात विजयदुर्गचे सरखेल आंग्रे यांचाही संदर्भ येतो..सावकारी व्यवहारातून वतन किंवा गाव खरेदी करण्याऐवजी सावकारी ऐवज घ्यावा, अशी ताकीद त्यांनी दिल्याची नोंद आहे. त्यामुळे स्थानिक वतनविवादाचे धागेदोरे तत्कालीन प्रशासकीय आणि सत्ताकेंद्रांपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट होते. या दोन्ही दस्तऐवजांमुळे अठराव्या शतकातील ओझरगावच्या इतिहासासह राजापूर परिसरातील जमीन, वतन, सावकारी आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रकाश पडला आहे..Bhudargad Fort History In Kolhapur : 800 वर्षांपासून उभा आहे दक्षिण सीमेचा हा 'रक्षक'; शिवरायांनी का दिली होती या किल्ल्याला एवढी पसंती?.राजापूर शहरातील संदीप सरखोत यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या या दस्तऐवजातून अठराव्या शतकातील कोकणातील वतनव्यवस्था, वारसाहक्क, दत्तकसंस्था, खोती-पाटीलकी, सावकारी, कर्जवाटणी, महसूलव्यवस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांचा अभ्यास करण्यासाठी महत्त्वाचा प्राथमिक स्रोत उपलब्ध झाला आहे. सखोल अभ्यासाच्यादृष्टीने ही कागदपत्रं महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.-विनोद पवार, इतिहास अभ्यासक.दस्तऐवजांतील महत्त्वपूर्ण नोंदीकालखंड : शके १७०८ अर्थात साधारण इ. स. १७८९.दत्तकपुत्राचा प्रश्न : महादाजी कृष्ण यांना संतती नसल्याने वतनाच्या वारसासाठी दत्तकपुत्र घेण्याची चर्चा.वतनाचे हक्क : खोती, पाटीलकी, शेती, गुरेढोरे आणि अष्टाधिकारांचा समावेश. आर्थिक व्यवहार : चार वतनांच्या करारासाठी ३०० रुपये नजराणाजमिनीचे व्यवहार : २० बिघे शेत आणि ५० ते ६० बिघे वरकस जमिनीचा उल्लेख.प्रशासकीय संदर्भ : राजापूर प्रांत, विजयदुर्ग आणि सरखेल आंग्रे यांचा उल्लेख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.