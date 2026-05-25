कोकण

Interfaith Blood Donation: बकरी ईद निमित्त मशिदीत सर्वधर्मीयांचे रक्तदान; ‘मानवता हाच खरा धर्म’चा संदेश

बकरी ईदच्या निमित्ताने नवीन पनवेलमधील मशिदीत सर्वधर्मीयांचे रक्तदान शिबिर; ‘मानवता हाच खरा धर्म’चा संदेश देत सामाजिक सलोखा आणि त्याग-समर्पणाच्या मूल्यांना उजाळा
Celebrating Humanity: Blood Donation Drive Hosted at New Panvel Mosque

Sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली : 'त्याग आणि समर्पण' या मूल्यांचा संदेश देणाऱ्या ईदूज्-झुहा (बकरी ईद) चे औचित्य साधून नवीन पनवेल येथे सामाजिक सलोखा आणि मानवतेचे अनोखे दर्शन पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पनवेल शाखा आणि विविध समविचारी संघटनांच्या वतीने रविवारी (ता. २४) एका विशेष रक्तदान व आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.

