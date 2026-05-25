Interfaith Blood Donation: बकरी ईद निमित्त मशिदीत सर्वधर्मीयांचे रक्तदान; ‘मानवता हाच खरा धर्म’चा संदेश

पाली : 'त्याग आणि समर्पण' या मूल्यांचा संदेश देणाऱ्या ईदूज्-झुहा (बकरी ईद) चे औचित्य साधून नवीन पनवेल येथे सामाजिक सलोखा आणि मानवतेचे अनोखे दर्शन पाहायला मिळाले. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पनवेल शाखा आणि विविध समविचारी संघटनांच्या वतीने रविवारी (ता. २४) एका विशेष रक्तदान व आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते..मागील वर्षाप्रमाणेच यंदाही हे शिबिर नवीन पनवेल येथील मशिदीमध्ये 'दारुल अमन ट्रस्ट'च्या सहकार्याने पार पडले. या शिबिरात मुस्लिम बांधवांसह सर्वधर्मीय नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे आणि लक्षणीय संख्येने सहभाग घेत रक्ताचे नाते जोडले..धार्मिक सलोखा अधिक दृढ व्हावा आणि सणांचे औचित्य सामाजिक कार्यासाठी साधले जावे, या उद्देशाने हे शिबिर मशिदीच्या आवारात आयोजित करण्यात आले होते, जे या उपक्रमाचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरले. एमजीएम हॉस्पिटलच्या रक्तपेढी आणि वैद्यकीय पथकाद्वारे हे रक्त संकलित करण्यात आले. एका बाजूला ईदचा उत्साह असतानाच, दुसरीकडे बांधवांनी मशिदीत येऊन रक्तदान करत 'मानवता हाच खरा धर्म' असल्याचा संदेश दिला. केवळ पुरुषच नव्हे, तर महिलांनीही या शिबिरात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून रक्तदान केले..यावेळी मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ईदसारख्या पवित्र सणाच्या दिवशी अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन समोर ठेवून आरोग्याविषयी जनजागृती करणे ही काळाची गरज असल्याचे वक्त्यांनी नमूद केले. मशिदीमध्ये अशा प्रकारच्या सामाजिक आणि आरोग्याभिमुख उपक्रमांचे आयोजन केल्याबद्दल 'दारुल अमन ट्रस्ट' आणि 'महाराष्ट्र अंनिस'च्या भूमिकेचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे..हे शिबिर यशस्वी करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस पनवेल शाखा, दारुल अमन ट्रस्ट, आणि इतर समविचारी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.