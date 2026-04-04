-चिपळूण सराफा बाजारात मंदी

चिपळुणातील सराफ बाजारात मंदी
गुंतवणूकदार सावध; सोनं २५ हजारांनी तर चांदी ५० हजारांनी स्वस्त
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ४ : जागतिक स्तरावर वाढलेल्या अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूणमधील सराफ बाजारात मोठी उलथापालथ झाली आहे. सोन्या-चांदीच्या दरात अभूतपूर्व घसरण झाली आहे. गेल्या महिनाभरात सोन्याचे दर सुमारे २५ हजारांनी तर चांदीचे दर जवळपास ५० हजारांनी घसरल्याने बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोन्याकडे गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्याने खरेदी कमी झाली असून, व्यवहार मंदावले आहेत.
जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा थेट परिणाम चिपळूण सराफ बाजारावर जाणवत आहे. शहर व ग्रामीण भागात ३०हून अधिक ज्वेलर्स दुकाने असून, सध्या बाजारपेठेत खरेदीपेक्षा जुने सोने बदलून नवीन दागिने घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याचे सराफ व्यावसायिकांनी सांगितले.
मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला सोन्याचे दर उच्चांकी पातळीवर होते. त्यामध्ये एका महिन्यात जवळपास २५ हजारांची घसरण झाली. चांदीच्या दरातही मोठी पडझड झाली. त्यामुळे बाजारातील आर्थिक व्यवहार मंदावले आहेत. सण-समारंभ व विवाहासाठी सोन्याची पारंपरिक मागणी असली तरी सध्याच्या अस्थिर वातावरणामुळे ग्राहक प्रतीक्षा धोरण स्वीकारताना दिसत आहेत.
सोने (१० ग्रॅम)
१ मार्च २०२६ : १ लाख ७१ हजार ८०० रु.
३१ मार्च २०२६ : १ लाख ४६ हजार ९०० रु.
घसरण : २५ हजार रु. (अंदाजे)
चांदी (१ किलो)
२८ फेब्रुवारी २०२६ : २ लाख ८५ हजार रु.
३१ मार्च २०२६ : २ लाख ३८ हजार रु.
घसरण : ४७ हजार ते ५० हजार रु.
चौकट २ :
बाजारावर झालेले परिणाम
* नवीन सोन्याची खरेदी घटली
* जुने सोने बदलण्याचे प्रमाण वाढले
* गुंतवणूकदारांची सावध भूमिका
* सराफा बाजारातील व्यवहार मंदावले
* दरातील चढ-उतारामुळे अनिश्चितता वाढली
कोट
जानेवारी (२०२६) महिन्यात सोन्याच्या दरात मोठी तेजी दिसून आली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती पाहता सोने दोन लाख रुपयांपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी केली होती; मात्र युद्धामुळे परिस्थिती अचानक बदलली. दरातील मोठ्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांना मोठ्या नुकसानाचा सामना करावा लागत आहे.
- प्रशांत शिरवडेकर, पेडणेकर ज्वेलर्स, चिपळूण
कोट
ग्राहकांकडून सोने-चांदी खरेदी कमी झाली असून, व्यापाऱ्यांनाही सावध भूमिका घ्यावी लागत आहे. त्यामुळे सराफ बाजारातील व्यवहार ४० टक्क्यांनी घटले आहे. दरातील अस्थिरतेमुळे व्यवहारात घट झाली आहे. लग्नसराईचा हंगाम सुरू असतानाही अपेक्षित प्रमाणात खरेदी होत नसल्याची वस्तूस्थिती आहे.
- जीवन तेरगावकर, सराफ व्यावसायिक, चिपळूण
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
