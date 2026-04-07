जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा वाढणार
कृषी सल्ला: पाणी व्यवस्थापन ठरणार महत्वाचे
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता.७: येत्या आठवड्यात उन्हाचा तडाखा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे फळबागांच्या पाणी व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष देण्याचा कृषी सल्ला मुळदे येथील कृषी संशोधन केंद्रातर्फे आज देण्यात आला आहे.
प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई आणि कृषी विद्यापीठाने हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्यात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पुढील पाच दिवसांचा (८ ते १२ एप्रिल) हवामान अंदाज वर्तवला आहे. या काळात जिल्ह्यात पाऊस पडण्याची शक्यता नसून हवामान मुख्यत्वे कोरडे आणि अंशतः ढगाळ राहणार आहे.कमाल तापमान: ३२°C ते ३५°C दरम्यान राहील.किमान तापमान: २२°C ते २४°C दरम्यान राहील.जिल्ह्यासाठी कोणताही ''अलर्ट'' नाही, मात्र उन्हाचा तडाखा वाढण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत आंब्याची काढणी सकाळी १० वाजेपूर्वी किंवा संध्याकाळी ४ नंतरच करा. भरउन्हात काढणी केल्यास फळांमध्ये ''साका'' पडण्याचे प्रमाण वाढते.फळधारणा झालेल्या झाडांना १५०-२०० लिटर पाणी १५ दिवसांच्या अंतराने द्यावे. झाडाच्या बुंध्याशी पालापाचोळ्याचे आच्छादन करा. बागेत प्रति एकर २ ''फळमाशी रक्षक सापळे'' लावावेत, असा सल्ला आंबा बागायतदारांना दिला आहे. काजू बी स्वच्छ धुवून ३ दिवस कडक उन्हात वाळवावी. नारळाच्या झाडांना ठिबक सिंचनाद्वारे दररोज ४० लिटर पाणी द्यावे. पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी झावळ्यांवर पाण्याचा जोरात फवारा मारावा, असेही यात म्हटले आहे.
चौकट
पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा
वाढत्या उष्म्यापासून वाचवण्यासाठी दुपारच्या वेळी जनावरांच्या अंगावर थंड पाणी शिंपडावे. कोंबड्यांच्या शेडच्या छतावर गवत किंवा भाताचा पेंढा टाकून त्यावर पाणी फवारावे, जेणेकरून शेडमधील तापमान कमी राहील. जल पातळी कमी होऊ लागली असल्याने उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा.
