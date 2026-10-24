IND A vs NZ A Live : W,W,W... १ धाव ३ विकेट्स; गंभीरने ज्याला कमी लेखले, त्याने मॅच फिरवली; शेवटच्या षटकांत नाट्यमय घडामोडी

New Zealand A lead by 22 runs against India A in Day 1 stump : भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीचा पहिला दिवस यजमानांच्या नावावर राहिला. भारताचा पहिला डाव ११३ धावांवर गुंडाळल्यानंतर किवी सलामीवीरांनी दमदार खेळ केला आणि संघाला आघाडी मिळवून दिली. पण, पहिल्या दिवसाचा खेळ संपायला तीन षटकं शिल्लक असताना नाट्यमय कलाटणी पाहायला मिळाली....भारताचे स्टार फलंदाज ढेपाळले असताना नागपूरचा २६ वर्षीय यश राठोड मैदानावर उभा राहिला आणि त्याने ४९ चेंडूंत नाबाद ४४ धावांची खेळी ( ३ चौकार व ३ षटकार) करून संघाला ११३ धावांपर्यंत पोहोचवले. देवदत्त पडिक्कलने ३२ धावांचे योगदान दिले. लोकेश राहुल ( ०), यशस्वी जैस्वाल ( १७), साई सुदर्शन ( ०), ध्रुव जुरेल ( १), वॉशिंग्टन सुंदर (०) हे कसोटी संघातील सदस्य अपयशी ठरले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.भारत-न्यूझीलंड कसोटी मालिकेच्या तयारीसाठी या लढती महत्त्वाच्या आहेत. न्यूझीलंड अ संघाच्या सिमॉन किनेने ११.३-४-२४-५ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. त्याला जॅक गिब्सनने ( १०-३-२९-३) चांगली साथ दिली. न्यूझीलंडच्या सलामीवीरांनी चांगली सुरुवात करून देताना संघाला १३२ धावांची भागीदारी करून दिली. कर्टीस हिफी व कर्णधार रायस मारियू यांनी संघाला आघाडी मिळवून दिली. दिवसाचा खेळ संपायला तीन षटकं शिल्लक असताना भारताला पहिले यश मिळाले..मुकेश चौधरीने त्याच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर न्यूझीलंडची पहिली विकेट घेतली. मारियू १३७ चेंडूंत १२ चौकारांसह ७६ धावांवर पायचीत झाला. लोकेश राहुलने दिवसभरात सोडलेले चार झेल भारताला महागात पडले. त्यानंतर पुढच्या षटकात आकिब नबीने सलग दोन चेंडूंवर जेडन लेनॉक्स ( ०) व टीम रॉबिन्सन ( ०) यांना अनुक्रमे त्रिफळाचीत व पायचीत केले. बिनबाद १३२ वरून ३ बाद १३३ अशी किवींची अवस्था झाली आहे. दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा न्यूझीलंडने ३ बाद १३५ धावा करून २२ धावांची आघाडी घेतली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.