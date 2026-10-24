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IND A vs NZ A Live : W,W,W... १ धाव ३ विकेट्स; गंभीरने ज्याला कमी लेखले, त्याने मॅच फिरवली; शेवटच्या षटकांत नाट्यमय घडामोडी

India A vs New Zealand A 1st unofficial Test live score: भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यातील पहिल्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात गोलंदाजांनी सामन्याला नाट्यमय कलाटणी दिली.
India A vs New Zealand A 1st unofficial Test live score

India A vs New Zealand A 1st unofficial Test live score

Swadesh Ghanekar
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New Zealand A lead by 22 runs against India A in Day 1 stump : भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या पहिल्या कसोटीचा पहिला दिवस यजमानांच्या नावावर राहिला. भारताचा पहिला डाव ११३ धावांवर गुंडाळल्यानंतर किवी सलामीवीरांनी दमदार खेळ केला आणि संघाला आघाडी मिळवून दिली. पण, पहिल्या दिवसाचा खेळ संपायला तीन षटकं शिल्लक असताना नाट्यमय कलाटणी पाहायला मिळाली...

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