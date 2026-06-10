ब्रेकिंग : भारतीय संघाला मोठा धक्का, फिट झालेल्या हार्दिक पांड्याची माघार; BCCI ने त्याला खेळण्यापासून रोखले, नेमकं काय घडलं?

Why Hardik Pandya is not playing against Afghanistan? अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वन डे मालिकेला सुरूवात होण्यापूर्वी हार्दिक पांड्या व रोहित शर्मा, यांच्या तंदुरुस्त झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे हे दोन्ही स्टार खेळाडू तीन सामन्यांच्या मालिकेत खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचे जाहीर केले गेले. पण, आताच्या घडीला हाती आलेल्या वृत्तानुसार हार्दिकला या मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू पुर्णपणे तंदुरुस्त होता, परंतु BCCI ने त्याला खेळण्यापासून रोखले आहे. नेमकं काय कारण, हे जाणून घेऊयात....हार्दिक २ जूनपासून बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये कसून सराव करत होता. तो ११ जून रोजी धरमशाला येथे शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघात सामील होणार होता, परंतु अखेरच्या क्षणी झालेल्या या दुखापतीमुळे तो किमान आणखी दोन आठवडे बंगळूरमध्येच राहणार आहे. पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे हार्दिक अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेला मुकणार आहे..T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्... ."अगदी शेवटच्या क्षणी एक अडचण निर्माण झाली आहे. हार्दिकच्या पायाला हलकीशी दुखापत झाली असून, त्यामुळे थोडी वेदना होत आहे. ही दुखापत दीर्घकाळ टिकणारी नाही, परंतु वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याला पुढील काही दिवस पायावर कोणताही ताण किंवा वजन टाकणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. उपचारानंतरच्या काळात हार्दिक बंगळूरमध्येच राहणार असून, तो सेंटर ऑफ इंग्लंडच्या फिजिओ आणि ट्रेनर्सच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेईल," अशी माहिती बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने टाइम्सऑफइंडिया.कॉमला दिली..एका वर्षापेक्षा जास्त काळानंतर या फॉरमॅटमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज असलेल्या ३२ वर्षीय खेळाडूच्या जागी संघ व्यवस्थापन नवीन खेळाडूची घोषणा करते की नाही, हे आता पाहणे बाकी आहे. वन डे संघातील काही सदस्य बुधवारी मोहाली येथे संघात सामील होणार असून, गुरुवारी धरमशाला येथे रवाना होण्यापूर्वी ते आयएस बिंद्रा स्टेडियमवर एक सराव सत्र घेतील. .सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या अन् Mumbai Indians यांच्या नेमकं काय सुरू आहे? जाणून घ्या Inside Story, सूर्या टीमसोबत राहणार का?.IND vs AFG मालिकेचे नवे वेळापत्रक (जून २०२६)• एकमेव कसोटी : ६ ते १० जून २०२६, न्यू चंदीगड (मुल्लानपूर), सकाळी ९:३० वाजता• पहिली वनडे : १३ जून २०२६, धरमशाला, दुपारी १:३० वाजता• दुसरी वनडे : १७ जून २०२६, लखनऊ, दुपारी १:३० वाजता• तिसरी वनडे : २० जून २०२६, चेन्नई, दुपारी १:३० वाजता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.