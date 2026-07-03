IND vs ENG ODI : भारताविरुद्ध इंग्लंडचा 16 सदस्यीय संघ जाहीर! नव्या चेहऱ्यांना संधी, अनुभवी खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा संपूर्ण संघ

England Announce 16-Member ODI Squad Against India: भारताविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडने १६ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. या संघात काही नव्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली असून, दुखापतीतून सावरलेल्या काही अनुभवी खेळाडूंचे पुनरागमनही झाले आहे..१४ जुलैपासून भारत आणि इंग्लंड यांच्यात वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी हॅरी ब्रूककडे इंग्लंडच्या नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. संघात ससेक्सचा अष्टपैलू खेळाडू जेम्स कोल्स याची पहिल्यांदाच निवड करण्यात आली आहे. तसेच वेगवान गोलंदाज जोश टंग यालाही संधी देण्यात आली असून, त्याला अद्याप वनडे पदार्पणाची संधी मिळालेली नाही..याशिवाय गस अॅटकिन्सन आणि साकिब महमूद हे दुखापतीतून सावरल्यानंतर संघात परतले आहेत. तर जोस बटलर, जो रूट, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, सॅम करन आणि बेन डकेट यांसारखे अनुभवी खेळाडूही संघात आहेत. भारतासारख्या मजबूत संघाविरुद्ध चांगली कामगिरी करण्यासाठी इंग्लंडने युवा आणि अनुभवी खेळाडूंचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे..इंग्लंडचा १६ सदस्यीय संघ: हॅरी ब्रूक (कर्णधार), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, गस अॅटकिन्सन, टॉम बँटन, जेकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट आणि जोश टंग..India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?.मालिकेचे वेळापत्रक:१४ जुलै – पहिला वनडे, एजबॅस्टन, बर्मिंगहॅम१६ जुलै – दुसरा वनडे, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ१९ जुलै – तिसरा वनडे, लॉर्ड्स, लंडनभारताविरुद्धच्या या वनडे मालिकेत इंग्लंडचा नवा संघ कशी कामगिरी करतो, याकडे आता क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.