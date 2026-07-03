Cricket

IND vs ENG ODI : भारताविरुद्ध इंग्लंडचा 16 सदस्यीय संघ जाहीर! नव्या चेहऱ्यांना संधी, अनुभवी खेळाडूंचं पुनरागमन, पाहा संपूर्ण संघ

England Announce 16-Member ODI Squad Against India: भारताविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडने १६ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. हॅरी ब्रूककडे नेतृत्वाची जबाबदारी देण्यात आली असून जेम्स कोल्सला प्रथमच संधी मिळाली आहे.
IND vs ENG ODI

IND vs ENG ODI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

England Announce 16-Member ODI Squad Against India: भारताविरुद्ध होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी इंग्लंडने १६ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे.

या संघात काही नव्या खेळाडूंना संधी देण्यात आली असून, दुखापतीतून सावरलेल्या काही अनुभवी खेळाडूंचे पुनरागमनही झाले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
England Cricket
ODI
IND vs ENG
Sam Curran
cricket news today
ODi Match
Marathi cricket news