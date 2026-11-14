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IND vs NZ 5th ODI: गुरनूर ब्रार, पाचव्या वन डे सामन्यातून बाहेर! टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये त्याच्याजागी कोणाला संधी मिळणार?

Gurnoor Brar ruled out of India vs New Zealand 5th ODI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या वन डे मालिकेतील अखेरचा सामना १५ नोव्हेंबरला माउंट मौनगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी भारतीय संघात महत्त्वाचा बदल झाला आहे.
Gurnoor Brar ruled out of India vs New Zealand 5th ODI

Gurnoor Brar ruled out of India vs New Zealand 5th ODI

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who will replace Gurnoor Brar in India's Playing XI? न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वन डे सामन्यातील लाजीरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियात बदल करण्यात आला, परंतु हा सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा निर्णय ठरला. मालिकेतील ३ सामन्यातं प्रभावी गोलंदाजी करून ९ विकेट्स घेणाऱ्या गुरनूर ब्रार याला पाचव्या वन डे सामन्यापूर्वी संघातून रिलिज केले गेले. गुरगूनरला १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या IND vs NZ कसोटी मालिकेसाठीच्या संघात बोलावणे आले आहे. त्यामुळे तो पाचव्या वन डे सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. मग, त्याच्याजागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळेल?

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