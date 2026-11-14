IND vs NZ 5th ODI: गुरनूर ब्रार, पाचव्या वन डे सामन्यातून बाहेर! टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये त्याच्याजागी कोणाला संधी मिळणार?

Who will replace Gurnoor Brar in India's Playing XI? न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वन डे सामन्यातील लाजीरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियात बदल करण्यात आला, परंतु हा सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा निर्णय ठरला. मालिकेतील ३ सामन्यातं प्रभावी गोलंदाजी करून ९ विकेट्स घेणाऱ्या गुरनूर ब्रार याला पाचव्या वन डे सामन्यापूर्वी संघातून रिलिज केले गेले. गुरगूनरला १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या IND vs NZ कसोटी मालिकेसाठीच्या संघात बोलावणे आले आहे. त्यामुळे तो पाचव्या वन डे सामन्यासाठी उपलब्ध नसेल. मग, त्याच्याजागी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणाला संधी मिळेल?.१९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील मालिकेसाठी गुरनूर ब्रारचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून 'इंडिया ए' संघाकडून नियमितपणे खेळणाऱ्या २६ वर्षीय खेळाडूला कसोटी संघात प्रथमच निवडले गेले आहे. त्याच्या नावावर २२ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ७१ बळीं आहेत. गुरनूरचा कसोटी संघात समावेश करून घेताना, कुलदीप यादवला रिलीज करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळताना दिसेल, असे बीसीसीआयने सांगितले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Vaibhav Sooryavanshi youngest captain : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने 'कॅप्टन' म्हणून पदार्पणात वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला; T20मध्ये यापूर्वी हा विश्वविक्रम कोणाच्या नावावर होता?.गुरनूर ब्रारच्या जागी वन डे संघात कोण?गुरनूर ब्रारचा कसोटी संघात स्थान समावेश करण्यात आला असला तरी वन डे संघात त्याच्याजागी कोणत्या खेळाडूला संधी दिलेले नाही. शुभमन गिल, लोकेश राहुल व अंशुल कंबोज यांच्याजागी तिलक वर्मा, यश ठाकूर व कुमार कुशाग्र, हे तीन खेळाडू आधीच वन डे संघात दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे पाचव्या वन डे सामन्यात गुरनूरच्या जागी कोणाला संधी मिळेल याची उत्सुकता आहे. मोहम्मद सिराज, जो चार वन डे सामने बाकावर बसून आहे, त्याला पाचव्या वन डेतील प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळू शकते. कुलदीप यादवच्या जागी तिलक वर्माला संधी मिळू शकते..पाचव्या वन डे साठीचा भारतीय संघ - श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव.India Playing XI : रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, नमन धीर, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.