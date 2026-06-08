Cricket

IND vs AFG: मानव सुथारचा कहर! अफगाणिस्तान १५२ धावांत गारद; भारताने दिला फॉलो-ऑन, विजय आता फक्त औपचारिकता?"

IND vs AFG: भारताच्या ५६४ धावांच्या डोंगराएवढ्या आव्हानासमोर अफगाणिस्तानचा पहिला डाव १५२ धावांत संपुष्टात आला. मानव सुथारच्या ६ विकेट्सच्या जोरावर भारताने ४१२ धावांची महाआघाडी घेत फॉलो-ऑन दिला.
IND vs AFG

IND vs AFG

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs AFG: न्यू चांदीगड येथील मुळलापूर येथील एकमेव कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली. भारताच्या ५६४ धावांच्या डोंगरायएवढ्या आव्हाणचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानचा पहिला डाव १५२ धावांवर आटोपला असून न भारतीय संघाने या सामन्यावर पूर्ण वर्चस्व मिळवले आहे. भारतीय संघाला पहिल्या डावात ४१२ धावांची प्रचंड मोठी महाआघाडी मिळाली आहे.

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