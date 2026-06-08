IND vs AFG: मानव सुथारचा कहर! अफगाणिस्तान १५२ धावांत गारद; भारताने दिला फॉलो-ऑन, विजय आता फक्त औपचारिकता?"

IND vs AFG: न्यू चांदीगड येथील मुळलापूर येथील एकमेव कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी भारतीय गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली. भारताच्या ५६४ धावांच्या डोंगरायएवढ्या आव्हाणचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानचा पहिला डाव १५२ धावांवर आटोपला असून न भारतीय संघाने या सामन्यावर पूर्ण वर्चस्व मिळवले आहे. भारतीय संघाला पहिल्या डावात ४१२ धावांची प्रचंड मोठी महाआघाडी मिळाली आहे..भारत आणि अफगणीसतहण यांच्यात एकमेव कसोटी सामना हा शनिवार पासून ६ जून पासून खेळला जात आहे. हा सामना मुल्लापुर येथील मैदानात खेळला जात आहे. ज्यामध्ये भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताच्या फलंदाजांनी या सामन्यामध्ये धडाकेबाज फलंदाजी करत अफगणीसतहचया संघाला अडचणीत आणल..IND vs AFG,Test: केएल राहुल, शुभमन गिलचं खणखणीत शतक, सुदर्शन-पंतचीही दमदार फिफ्टी; पहिल्या दिवसावर भारताचं वर्चस्व.ज्यामध्ये भरतकडून २ फलंदाजांनी शतक झालकवले, ज्यामध्ये भारताचा कारंदर शुभमन आणि केएल राहुल आहे. शुभमन गिलने १२६ धावा केल्या तर राहुलने १०० धावा केल्या. याशिवाय आणि केएल राहुलने १०० धावा करत शानदार शतके ठोकली. याशिवाय साई सुदर्शनने ८१, रिषभ पंतने ८१ आणि वॉशिंग्टन सुंदरने नाबाद ५२ धावांचे योगदान दिले. भारताने आपला पहिलं डाव हा ५६४ धावांवर घोसित केला..भारताकडून जबरदस्त फलंदाजी करत आणि २ शतकाच्या जोरावर भारताने अफगाणिस्तान समोर धावंचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात फलंदाजीला उतरलेल्या अफगाणिस्तानची सुरुवात अत्यंत खराब झाली..दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत त्याने ५ फलंदाज हे तंबूत परतले होते. रहमत शहाला जर सोडल तर अफगणीसाठणचे फलंदाज या खेळपट्टीवर टिकून फलंदाजी करू शकले नाही. रहमत शाह (५४ धावा) केल्या. तिसऱ्या दिवशी देखील भारतीय गोलंदाजांनी आपला दबदबा हा अफगणीसतहचया फलांडाजवर केंल ठेवला. भारताकडून कसोटी मध्ये पदार्पण करणारा मानव सुथार आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी चांगली गोलंदाजी केली आहे..दुसऱ्या दिवसाच्या ५ बाद ११३ धवांपासून पुढे खेळताना तिसऱ्या दिवशी अफगणीसतहनच्या डावला पुन्हा गळती लागली. फलंदाज रहमत शाहने (६० धावा) एका बाजूने झुंजार अर्धशतक झळकावून किल्ला लढवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याला दुसऱ्या बाजूने इतर कोणत्याही फलंदाजाची साथ लाभली नाही. प्रसिद्ध कृष्णाने दिवसाच्या सुरुवातीलाच भारताला यश मिळवून दिले भारताकडून पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारने अवघ्या ३३ धावा देऊन ६ विकेट्स घेतल्या. तर प्रसिद्ध कृष्णाने ३ बळी घेत त्याला चांगली साथ दिली..IND vs AFG Test: भारताने केला डाव घोषित, अफगाणिस्तानसमोर धावांचा डोंगर! गिल, राहुल, पंत, सुदर्शनसह वॉशिंग्टनचीही 'सुंदर' खेळी.भारताकडून फॉलो-ऑनपहिल्या डावात मिळालेल्या या ४१२ धावांच्या अवाढव्य आघाडीनंतर भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने अफगाणिस्तानला 'फॉलो-ऑन' (Follow-on) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाहुणा संघ पराभव टाळण्यासाठी आता लगेचच दुसरी इनिंग खेळण्यासाठी मैदानात उतरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.