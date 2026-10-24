Cricket

IND vs NZ 2nd T20: ६ चेंडूंत ११ धावा, शेवटच्या चेंडूपर्यंत थरार! तिलक-नितीशने पलटवला सामना, भारताचा न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय!

India vs New Zealand 2nd T20: तिलक वर्मा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर भारताने न्यूझीलंडवर ४ विकेट्सनी विजय मिळवला. भारताची मालिकेत २-० अशी आघाडी.
INDIA BEAT NEW ZEALAND BY 4 WICKETS

INDIA BEAT NEW ZEALAND BY 4 WICKETS

esakal

Varsha Balhe
Updated on

INDIA BEAT NEW ZEALAND BY 4 WICKETS: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना अक्षरश अंगावर काटा आणणारा ठरला. शेवटपर्यंत या सामन्यात एवढा थरार होता की, कोणता संघ बाजी मारणार, हे सांगणं कठीण झालं होतं. मात्र, भारतीय संघाने यजमान न्यूझीलंडवर ४ विकेट्सनी दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली.

१८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली. मात्र, पॉवरप्लेनंतर एकापाठोपाठ एक विकेट्स पडू लागल्या आणि भारत अडचणीत सापडला. तरीही शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात तिलक वर्माने अर्धशतक झळकावत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

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