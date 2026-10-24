IND vs NZ 2nd T20: ६ चेंडूंत ११ धावा, शेवटच्या चेंडूपर्यंत थरार! तिलक-नितीशने पलटवला सामना, भारताचा न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय!

INDIA BEAT NEW ZEALAND BY 4 WICKETS: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना अक्षरश अंगावर काटा आणणारा ठरला. शेवटपर्यंत या सामन्यात एवढा थरार होता की, कोणता संघ बाजी मारणार, हे सांगणं कठीण झालं होतं. मात्र, भारतीय संघाने यजमान न्यूझीलंडवर ४ विकेट्सनी दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. १८१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली. मात्र, पॉवरप्लेनंतर एकापाठोपाठ एक विकेट्स पडू लागल्या आणि भारत अडचणीत सापडला. तरीही शेवटच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात तिलक वर्माने अर्धशतक झळकावत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली..न्यूझीलंडचा संघ संपूर्ण तयारीनिशी मैदानावर उतरलेला दिसला.. भारतीय सलामीवीरांना नशिबाची साथ मिळाली नसती तर परिस्थिती आणखी वाईट झाली असती. अभिषेक शर्माला मिळालेल्या संधीचे सोनं करण्यापासून मिचेल सँटनरने रोखले. त्यापूर्वी जेकब डफीने भारताला पहिला धक्का देताना संजू सॅमसनला १४ धावांवर माघारी पाठवले. ज्या वैभव सूर्यवंशीची आतुरतेने वाट पाहत होते, तो मैदानावर आला आणि ८ चेंडूंत ४ धावा करून नॅथन स्मिथच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. त्याआधी त्याचा एक सोपा झेल टाकला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I Live: श्रेयस अय्यरचा त्रिफळा, अक्षर पटेलचा अफलातून झेल! मिचेल सँटनरने ११ चेंडूंत ३ विकेट्स घेतल्या, Video.त्यानंतर सँटनरने सामन्याला कलाटणी दिली. अचूक टप्पा अन् चेंडूला योग्य दिशा देता सँटनरने ११ चेंडूंत ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने आधी २७ धावा करणाऱ्या अभिषेकला बाद केले.. त्यानंतर अप्रतिम चेंडूवर श्रेयस अय्यरचा ( ७) त्रिफळा उडवला. त्याच षटकात अक्षर पटेलला ( ११) बाद करून भारताची अवस्थान ५ बाद ७० अशी दयनीय केली. नमन धीरचा झेल सुटला नसता तर सँटनरला चौथी विकेटही लवकरच मिळाली असती. पण, नमनने या संधीचा फायदा उचलून १६ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह ३१ धावा कुटल्या..सँटनर हार मानणारा नव्हता आणि स्पेलच्या शेवटच्या षटकात त्याने नमनची विकेट मिळवली. भारताने ११२ धावांवर सहावा फलंदाज गमावला आणि सँटनरने ४-०-२१-४ अशी स्पेल संपवली. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये भारताविरुद्ध एकापेक्षा जास्त वेळा ४ बळी घेणारा सँटनर हा पहिला गोलंदाज आहे. .त्याने २०१६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये नागपूर येथे ११ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या आणि न्यूझीलंडला १२६/७ धावांचा बचाव करण्यास मदत झाली होती. तत्पूर्वी, ४१ धावांवर ३ विकेट्स गमावूनही न्यूझीलंडने ५ बाद १८० धावांपर्यंत मजल मारली. ग्लेन फिलिप्सने ४३ चेंडूंत ७०, तर बेव्हन जेकब्सने ४६ चेंडूंत ५६ धावा करून न्यूझीलंडला सावरले. .Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.MUMBAI INDIANS: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आणखी एका प्रशिक्षकाची एंट्री; राजस्थान रॉयल्ससोबतही केलंय काम.सामना शेवटच्या षटकापर्यंत रंगला होता. भारताला विजयासाठी शेवटच्या ६ चेंडूंमध्ये ११ धावांची गरज होती. न्यूझीलंडने पॉवरप्लेमध्ये ३ बाद ४४ धावा देत भारतावर दबाव आणला होता. कर्णधार मिचेल सँटनरने ४ विकेट्स घेत भारतीय फलंदाजांना अडचणीत आणलं. मात्र, टिळक वर्मा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्या भागीदारीमुळे भारताने सामन्यात पुनरागमन केलं. न्यूझीलंडच्या क्षेत्ररक्षकांकडूनही काही चुका झाल्या आणि त्याचा फायदा भारतीय संघाला झाला. अखेर भारताने एक चेंडू राखून १८१ धावांचं लक्ष्य पूर्ण करत रोमांचक विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.