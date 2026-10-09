IND vs WI 2nd T20: आज भारत-वेस्ट इंडिजचा सामना कुठे अन् कधी पाहता येणार? LIVE Streaming, वेळ अन् TV चॅनेलची माहिती जाणून घ्या

IND vs WI 2nd T20 LIVE Streaming: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज (९ ऑक्टोबर) खेळवला जाणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या मालिकेत उतरला आहे.पहिल्या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. आता दुसरा सामना आज रंगणार आहे. मात्र, आज भारतीय संघाच्या प्लेइंग ११ मध्ये काही बदल होणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..वैभव सूर्यवंशीला दुसऱ्या सामन्यात जागा मिळणार की संजू सॅमसन प्लेइंग ११ चा भाग असणार, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. आज होणारा सामना कुठे आणि किती वाजता सुरू होणार? तसेच हा सामना थेट प्रक्षेपणात कुठे पाहायला मिळणार, हे जाणून घेऊया..IND vs WI 1st T20: आज पहिला टी-२०, पण गंभीरांसमोर मोठा पेच! वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन? अर्शदीपच्या कमबॅकसह अशी असेल भारताची Playing XI.भारतीय संघाने पहिल्या सामन्यात ८ गडी राखून विजय मिळवला होता. पहिल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिज संघाने १७१ धावा केल्या होत्या आणि भारताला १७२ धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाने दमदार कामगिरी करत हे लक्ष्य सहज पूर्ण केलं. ३२ चेंडू शिल्लक ठेवून भारताने हा सामना जिंकला. या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरने शानदार फलंदाजी करत ४३ चेंडूंत १०२ धावा केल्या..आजचा सामना कुठे आणि किती वाजता?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा सामना आज (९ ऑक्टोबर) रांची येथील जेएससीए इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. त्यापूर्वी अर्धा तास आधी, म्हणजेच संध्याकाळी ६.३० वाजता दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात येतील..सामने फ्रीमध्ये कुठे पाहता येणार?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील दुसरा सामना टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर पाहता येणार आहे. त्याचबरोबर मोबाइलवर सामना पाहायचा असेल, तर जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही थेट सामना पाहता येईल. मात्र, सामना विनामूल्य पाहता येईल का, हे संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या उपलब्धतेवर आणि सबस्क्रिप्शनच्या अटींवर अवलंबून असेल. भारताची ही मालिका कशी असेल, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे..India vs Pakistan महामुकाबला! कट्टर प्रतिस्पर्धी एकाच गटात, ८ संघांमध्ये जेतेपदाची स्पर्धा; जाणून घ्या Asia Cup चे वेळापत्रक.भारत आणि वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी संघभारताचा टी-२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, नमन धीर.वेस्ट इंडिजचा टी-२० संघ : शाय होप (कर्णधार/यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.