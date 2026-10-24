Cricket

IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल ०, यशस्वी जैस्वाल १७; भारताचा डाव ११३ धावांवर गडगडला, नागपूरचा यश राठोड एकटा भिडला

India A vs New Zealand A Test match highlights: भारत A विरुद्ध न्यूझीलंड A यांच्यातील कसोटी सामन्यात भारतीय फलंदाजीचा अक्षरशः बोजवारा उडाला. भारत A चा संपूर्ण डाव अवघ्या ११३ धावांत ३९.२ षटकांत संपुष्टात आला. संघातील प्रमुख फलंदाजांना न्यूझीलंड A च्या गोलंदाजीसमोर मोठी खेळी करण्यात अपयश आले.
India A vs New Zealand A

KL Rahul dismissed for zero against New Zealand A

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India A bowled out for 113 runs against New Zealand A: न्यूझीलंड दौऱ्यावरील कसोटी मालिकेच्या तयारीला आजपासून सुरुवात झाली आणि पहिल्याच सामन्यात भारताचे स्टार फलंदाज गार झाले. भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या सामन्यात भारताचा पहिला डाव ११३ धावांवर गडगडला. लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर हे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ढेपाळले. पण, नागपूरचा २६ वर्षीय यश राठोड किवी गोलंदाजांसमोर उभा राहिला आणि नाबाद ४४ धावा करून संघाची लाज वाचवली.

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