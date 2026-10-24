IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल ०, यशस्वी जैस्वाल १७; भारताचा डाव ११३ धावांवर गडगडला, नागपूरचा यश राठोड एकटा भिडला

India A bowled out for 113 runs against New Zealand A: न्यूझीलंड दौऱ्यावरील कसोटी मालिकेच्या तयारीला आजपासून सुरुवात झाली आणि पहिल्याच सामन्यात भारताचे स्टार फलंदाज गार झाले. भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ यांच्यातल्या सामन्यात भारताचा पहिला डाव ११३ धावांवर गडगडला. लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर हे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू ढेपाळले. पण, नागपूरचा २६ वर्षीय यश राठोड किवी गोलंदाजांसमोर उभा राहिला आणि नाबाद ४४ धावा करून संघाची लाज वाचवली..टॉस जिंकून न्यूझीलंड अ संघाने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि तिसऱ्याच षटकात लोकेश राहुल भोपळ्यावर फ्रेझर शीटच्या चेंडूवर स्लीपमध्ये झेलबाद झाला. यशस्वी व देवदत्त यांनी काही काळ चांगला खेळ केला, परंतु झॅक गिब्सनच्या चेंडूवर यशस्वी ( १७) झेलबाद झाला. साई सुदर्श ( ०) व कर्णधार जुरेल ( १) यांना सिमॉन किनेने बाद करून भारताला अडचणीत आणले. देवदत्त व यश मैदानावर उभे राहिले. .देवदत्तच्या ७७ चेंडूंत ५ चौकारांसह ३२ धावांच्या खेळीला गिब्सनने ब्रेक लावला. सुंदरही भोपळ्यावर गिब्सनच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. किनने त्यानंतर विकेट्सची रांग लावली आणि भारताला पटापट धक्के दिले. यश ४९ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांवर नाबाद राहिला. पण, भारताचा डाव ३९.३ षटकांत ११३ धावांवर आटोपला. सिमॉनने २४ धावांत पाच, गिब्सनने ३ विकेट्स घेतल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा न्यूझीलंड अ संघाच्या बिनबाद ४९ धावा झाल्या होत्या..भारत अ संघ - यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आर स्मरण, कुमार कुशाग्रा, ध्रुव जुरेल (कर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, बी साई सुदर्शन, यश राठोड, मुकेश कुमार, रिषभ पंत ( दुखापतीतून सावरल्यावर उपलब्ध), शिखर मोहन ( शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी)न्यूझीलंड अ संघ - पहिला सामना - रायस मारियू ( कर्णधार), मॅट बोयले, मॅक्स चू, क्रिस्टीन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, झॅक गिबसन, मिच हे, कर्टीस हिफी, सिमॉन किने, जेडन लेनॉक्स, जेरॉड मॅकेय, टीम रॉबिन्सन, फ्रेझर शीट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.