IND A vs NZ A मालिका शनिवारपासून, दुसरी ट्वेंटी-२० मॅचही उद्याच... मग कसोटी कोणत्या चॅनेलवर पाहाल? किती वाजता मॅच सुरू होणार?

Where to watch India A vs New Zealand A Test live in India: भारताचे दोन फॉरमॅटमधील संघ सध्या न्यूझीलंडमध्ये आहेत... श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील ट्वेंटी-२० संघाने पहिल्याच सामन्यात विजय मिळवून पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. तेच शनिवारी दुसरा सामना होणार आहे आणि त्याचवेळी ध्रुव जुरेलच्या नेतृत्वाखालील भारत अ संघ न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध पहिल्या कसोटीसाठी मैदानावर उतरणार आहे. भारताला दोन कसोटी सामन्यांची मालिका या दौऱ्यावर खेळायची आहे आणि त्याच्या तयारीसाठी भारत अ संघात काही सिनीयर खेळाडू न्यूझीलंड अ संघाविरुद्ध कसोटी मालिकेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीवर चाहत्यांची नजर असेल. .IND A vs NZ A यांच्यातली तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना लिंकन येथील बर्ट सटक्लिफ ओव्हल मैदानावर २४ ते २७ ऑक्टोबरदरम्यान खेळवला जाईल. भारत अ संघाचे नेतृत्व यष्टिरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेल करणार आहे. न्यूझीलंडमधील आगामी कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय कसोटीपटूंना तेथील वातावरण आणि खेळपट्ट्यांशी जुळवून घेण्याची संधी या सामन्यांमधून मिळणार आहे. भारताच्या कसोटी संघाचा उप कर्णधार लोकेश राहुल याच्यासह यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, आकाश दीप, वॉशिंग्टन सुंदर, अंशुल कंबोज व जुरेल यांना कसोटी मालिकेची तयारी करण्याची योग्य संधी आहे..यांच्यासह स्मरण रवीचंद्रन, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र, आकिब नबी आणि मुकेश कुमार यांना आपल्या कामगिरीने संघ व्यवस्थापनावर प्रभाव टाकण्याची संधी आहे.Time : भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ सामन्याची नाणेफेक पहाटे ३ वाजता होईल आणि ३:३० वाजता सामन्याला सुरुवात होईल.TV Channel : Sony Sports TV वर या सामन्याचे प्रक्षेपण केले जाणार आहे आणि Sony LIV’s app वरही मॅच पाहता येईल..भारत अ संघ - यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, आर स्मरण, कुमार कुशाग्रा, ध्रुव जुरेल (कर्णधार), वॉशिंग्टन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, बी साई सुदर्शन, यश राठोड, मुकेश कुमार, रिषभ पंत ( दुखापतीतून सावरल्यावर उपलब्ध), शिखर मोहन ( शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी)न्यूझीलंड अ संघ - पहिला सामना - रायस मारियू ( कर्णधार), मॅट बोयले, मॅक्स चू, क्रिस्टीन क्लार्क, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, झॅक गिबसन, मिच हे, कर्टीस हिफी, सिमॉन किने, जेडन लेनॉक्स, जेरॉड मॅकेय, टीम रॉबिन्सन, फ्रेझर शीट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.