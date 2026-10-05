IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?

India and West Indies fined by ICC for slow over rate : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला. दुसऱ्या वन डे सामन्यात तर दोन्ही संघांनी ४०० पार धावा कुटल्या.. भारतीय संघाने ही मालिका २-१ अशी जिंकली, पण तिसऱ्या वन डेतील विजयाने वेस्ट इंडिजने मनोबल नक्कीच उंचावले असेल. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) दोन्ही संघांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. नेमकं काय घडलं?.शनिवारी न्यू चंदीगड येथे झालेल्या मालिकेतील तिसऱ्या आणि अंतिम सामन्यादरम्यान षटकांचा वेग कमी ठेवल्याबद्दल भारत आणि वेस्ट इंडिजवर कारवाई करण्यात आली आहे. अपेक्षित वेळेत आवश्यक षटकांच्या संख्येपेक्षा अनुक्रमे चार आणि दोन षटके कमी टाकल्याबद्दल भारताला त्यांच्या सामना शुल्काच्या २० टक्के, तर वेस्ट इंडिजला १० टक्के दंड आकारण्यात आला आहे..अर्शदीप IN, संजू OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या टी-२०साठी टीम इंडियाच्या प्लेइंग-११ मध्ये मोठा ट्विस्ट; अशी असेल भारताची Playing XI.आयसीसी आंतरराष्ट्रीय सामनाधिकारी पॅनेलचे प्रकाश भट्ट यांनी हा दंड सुनावला आणि दोन्ही कर्णधारांनी ते मान्य केले. हे आरोप मैदानातील पंच जयरामन मदनगोपाल आणि सॅम नोगज्स्की, तिसरे पंच शरफुद्दुला इब्ने शाहिद आणि चौथे पंच वीरेंद्र शर्मा यांनी केले होते. तीन सामन्यांची मालिका २-० ने आधीच गमावल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघाने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवला.शे होपच्या नाबाद १६२ धावांच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने ३५२ धावांचे लक्ष्य यशस्वीरित्या पार केले..विंडीजचा हा वन डेतील सर्वोत्तम लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. भारताकडून रोहित शर्माच्या ९२ धावांच्या खेळीनंतर लोकेश राहुलने ८७ चेंडूंत १० चौकार व ६ षटकारांसह १२९ धावांची नाबाद खेळी केली, तर ऋतुराज गायकवाडने ५७ धावा केल्या. भारताने ७ बाद ३५१ धावांचा डोंगर उभा केला. त्याला विंडीजकडून शे होपसह आमीर जांगू ( ६७) व किमो पॉल ( ४४) यांनी उत्तर दिले. .IND vs WI T20I: वेस्ट इंडिजच्या ट्वेंटी-२० संघात बदल; भारताला झोडणाऱ्या खेळाडूची एन्ट्री, तिसरी वन डे जिंकल्यावर आलाय कॉन्फिडन्स....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.