Cricket

IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?

ICC action against India and West Indies after final ODI: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील वन डे मालिकेतील तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यानंतर आयसीसीने दोन्ही संघांवर कारवाई केली आहे.
India and West Indies fined by ICC for slow over rate

India and West Indies fined by ICC for slow over rate

esakal

Swadesh Ghanekar
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India and West Indies fined by ICC for slow over rate : भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत धावांचा पाऊस पडलेला पाहायला मिळाला. दुसऱ्या वन डे सामन्यात तर दोन्ही संघांनी ४०० पार धावा कुटल्या.. भारतीय संघाने ही मालिका २-१ अशी जिंकली, पण तिसऱ्या वन डेतील विजयाने वेस्ट इंडिजने मनोबल नक्कीच उंचावले असेल. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) दोन्ही संघांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. नेमकं काय घडलं?

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