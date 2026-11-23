Ganguly Says India Needs a Quality Spinner to Win Overseas Tests: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात २ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. पहिला सामना अनिर्णित राहिला. ही मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असल्यामुळे भारतीय संघासाठी महत्त्वाची आहे. मात्र, पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाला विजय मिळवता आला नाही. यावर आता भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीने आपलं मत व्यक्त केलं आहे..त्याने भारतीय संघाच्या गोलंदाजीवर प्रश्न उपस्थित करत संघ व्यवस्थापनालाही थेट सवाल केला आहे. पहिल्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने विजयासाठी प्रयत्न केले, मात्र न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर टिकून राहत सामन्याचा निकाल लागू दिला नाही. सामना अनिर्णित राहिल्यानंतर सौरव गांगुलीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत भारतीय संघाच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. .India Test Squad vs NZ: भारताच्या कसोटी संघात महत्त्वाचा बदल! कुलदीप यादव OUT, वन डे गाजवणारा गोलंदाज IN; पण, नेमकं काय घडलं?.मात्र, परदेशात कसोटी सामने जिंकायचे असतील, तर संघात दर्जेदार फिरकी गोलंदाज असणं गरजेचं असल्याचं त्याने म्हटलं आहे. खेळपट्टी जसजशी फलंदाजीसाठी अनुकूल होत जाते, तसतशी फिरकी गोलंदाजांची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असंही त्याने सांगितलं..गांगुलीने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, भारतीय संघाने या मालिकेत पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटपासून ते लाल चेंडूच्या क्रिकेटपर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. फलंदाजांनीही चांगला खेळ केला. मात्र, परदेशात कसोटी सामने जिंकण्यासाठी संघात एक दर्जेदार फिरकी गोलंदाज असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे कसोटी क्रिकेटमध्ये अशा गोलंदाजाला संधी दिली पाहिजे..याशिवाय वॉशिंग्टन सुंदरला मुख्य फिरकी गोलंदाजाऐवजी अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळवता येऊ शकतं, असंही गांगुलीने सुचवलं. त्याने भारतीय संघात कुलदीप यादव आणि मानव सुथार यांना संधी का दिली जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला. 'वॉशिंग्टन अष्टपैलू खेळाडू म्हणून खेळू शकतो, मग कुलदीप किंवा मानव सुथार कुठे आहेत?' असं त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताने पहिल्या डावात न्यूझीलंडच्या पाच विकेट्स अवघ्या ७० धावांत घेतल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी २१६ धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीमुळे न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा केल्या..यानंतर भारतीय फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली. केएल राहुलने १३६, तर ऋषभ पंतने १२८ धावा केल्या. भारताने ९ विकेट्स गमावून ७२० धावांवर पहिला डाव घोषित केला. मात्र, दुसऱ्या डावात न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी पुन्हा भारतीय गोलंदाजांना विकेट्स मिळू दिल्या नाहीत. डॅरिल मिचेलने नाबाद ४९, तर ग्लेन फिलिप्सने नाबाद २६ धावा केल्या. त्यांच्या फलंदाजीमुळे न्यूझीलंडने दुसऱ्या डावात ५ विकेट्स गमावून २३९ धावा केल्या आणि सामना अनिर्णित राहिला..IND vs NZ: कोविड संपून वर्षे झाली, मग 'हा' नियम अजून का? शुभमन गिल वेलिंग्टन कसोटीत विजय हुकल्यानंतर थेट ICC वर भडकला.या सामन्यात भारतीय संघाने वॉशिंग्टन सुंदरला एकमेव प्रमुख फिरकी गोलंदाज म्हणून संधी दिली होती. त्याने दुसऱ्या डावात ६४ धावा देत एक विकेट घेतली. भारतीय संघाने त्याच्यासोबत चार वेगवान गोलंदाजही खेळवले होते. त्यामुळे कुलदीप यादवसारख्या फिरकी गोलंदाजाला संघाबाहेर बसावं लागलं.दरम्यान, मानव सुथारला संघात संधी न मिळण्याचा मुद्दा याआधीही चर्चेत आला होता. भारताचा माजी फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विननेही त्याच्या निवडीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. सुथारने पहिल्या तीन कसोटी सामन्यांत २३ विकेट्स घेतल्या असून दोन वेळा एका डावात पाच विकेट्स घेण्याची कामगिरी केली आहे. माजी भारतीय फलंदाज चेतेश्वर पुजारानेही न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी मानव सुथारचा संघात समावेश व्हायला हवा होता, असं मत व्यक्त केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.