Kieron Pollard becomes first non-opener to score 15000 T20 runs: मुंबई इंडियन्सचा कोच किरॉन पोलार्ड याने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला. स्टार अष्टपैलू खेळाडू पोलार्ड ट्वेंटी-२० मध्ये १५,००० हून अधिक धावा करणाऱ्या दुसऱ्या खेळाडूचा मान पटकावला. MI EMIRATES च्या कर्णधाराने २१ नोव्हेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर डेझर्ट वायपर्सविरुद्धच्या ILR20 सामन्यादरम्यान हा टप्पा गाठला. ३८ वर्षीय खेळाडू सलामीवीर नसताना १५,००० धावांचा टप्पा ओलांडणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे. त्याने ६७२ डावांमध्ये १५,०१४ धावा करताना ७१ अर्धशतके आणि दोन शतकं झळकावली आहेत. .या सामन्यात पोलार्डने १५ चेंडूंमध्ये १५ धावा केल्या. त्याच्या संघाने प्रभावी कामगिरी करत ५२ धावांनी विजय मिळवला. एमिरेट्सने पहिल्या डावात १७४/८ धावा केल्या, ज्यात कुसल परेराने ५८ धावा करून सर्वाधिक धावा केल्या. त्यानंतर ख्रिस जॉर्डन आणि झहूर खान यांनी अनुक्रमे चार आणि तीन बळी घेतले, ज्यामुळे डेझर्ट वायपर्सचा संघ १२२ धावांवर सर्वबाद झाला. .सामन्यानंतर पोलार्ड म्हणाला, “या फॉरमॅटमध्ये १५,००० धावा पूर्ण करणे, ही स्वतःच एक मोठी कामगिरी आहे. मला देवाने प्रतिभा दिली आहे. मला आता पुढच्या पिढीला मदत करायची आहे. जेव्हा मी प्रगती करत होतो, तेव्हा कोणीतरी मला मदत केली होती आणि आता मी तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहे.”इंग्लंडच्या जॉस बटलरने हा विक्रम आधी केला. त्याच्या नावावर ४९८ डावांमध्ये १५,०६२ धावा आहेत आणि तो सध्या पोलार्डपेक्षा ४८ धावांनी पुढे आहे. त्याच्या विक्रमात १०८ अर्धशतके आणि नऊ शतकांचा समावेश आहे. पोलार्डने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये १,०१४ षटकार ठोकले असून तो ख्रिस गेलच्या १,०५६ षटकारांच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचत आहे..ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा करणारे १० फलंदाज:जॉस बटलर - १५०६२ धावाकिरॉन पोलार्ड - १५०१४ धावाॲलेक्स हेल्स - १४५८१ धावाख्रिस गेल - १४५६२ धावाडेव्हिड वॉर्नर - १४४११ धावाविराट कोहली - १४२१८ धावाजेम्स विन्स - १४२१८ धावाशोएब मलिक - १३५७१ धावाक्विंटन डी कॉक - १३०४६ धावाफॅफ ड्यू प्लेसिस - १२७८४ धावा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.